«Ненавидьте меня, если хотите»: философия Хосепа Гвардиолы

Футбольный фанатик

Каким был Гвардиола футболистом, таким и стал тренером. Если посмотреть на «Барселону», «Баварию» и сегодняшний «Манчестер Сити», то невооруженным взглядом можно увидеть, что в команде испанца не может не быть порядка. У него огромные требования к своим футболистам и техническому персоналу, порой даже — завышенные. Игравшие под его руководством спортсмены и помощники рассказывали, что для Гвардиолы в порядке вещей, к примеру, разбудить нужного ему человека телефонным звонком посреди ночи, чтобы обсудить тактику на ближайший матч.

Перед приходом в «Сити» он знал практически всю биографию каждого своего игрока, а ближайшее окружение испанца и вовсе утверждает, что его невозможно отвлечь от футбола даже за семейным ужином. У Гвардиолы всегда при себе рабочий планшет, от которого он не отрывается ни на минуту. А в дотошности до деталей и вовсе, как говорят, он порой перебарщивает, но главный принцип испанца — все мелочи важны.

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И это относится не только к футболистам манкунианцев, которых он на протяжении любого матча, даже если команда ведет со счетом 5:0, не перестает мотивировать и говорить им об ошибках. Когда Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», то потребовал фактического контроля во всех сферах жизни клуба. Он запретил употреблять игрокам жирную пищу (а поварам, соответственно, ее готовить), а для тех, кто не соблюдает жесткую диету, предусмотрел дисциплинарные санкции. Такой режим выдерживает не каждый, поэтому ничего удивительного, что с приходом Гвардиолы в «Сити» закончилась карьера Самира Насри и Яя Туре.

С другой стороны, несмотря на порой спартанские условия, Гвардиола невероятно добр к своим подопечным. Он требует, чтобы все игроки делали все вместе, водит их в кинотеатр, собирает занятия по английскому языку и устраивает совместные вечеринки — настоящий тимбилдинг. Команда в его понимании должна быть семьей с четкой иерархией, но где каждый будет готов на все ради другого.

На чистых эмоциях

В АПЛ статус самого выразительного и эксцентричного тренера справедливо принадлежит наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу, от сравнений с Хосепом Гвардиолой которого не спасает ничего. В частности, эти качества называют одними из основных в работе наставника скаузеров, которые помогают ему добиваться успехов. То же самое можно сказать и про рулевого «Манчестер Сити»: еще с начала своей карьеры он приучил всех к тому, что внешняя серьезность никак не мешает ему выплескивать эмоции на скамейке во время матчей или в раздевалке.

В прошлом году Amazon выпустил документальный сериал о чемпионском сезоне «Манчестер Сити», и в одной из серии оказался эпизод, в котором раскрывалось, почему Гвардиола — настоящий мотиватор. На кадрах видно, как Гвардиола, собрав всех футболистов и персонал в раздевалке, толкает пламенную речь, заставляя своих подопечных серьезнее относиться к профессиональным обязанностям на поле. Он не стесняется в крепких выражениях, повышенном тоне и переходах на персоналии, что и удивило общественность, ведь, как казалось, Гвардиола никогда не был способен на такую открытость. Интересно, что тот матч, после которого испанец вдохновлял игроков, они свели вничью.

«Конечно, я буду защищать вас до самого конца на пресс-конференциях, но здесь я буду говорить вам только правду. Вернитесь на землю!

Ненавидьте меня, если хотите. Ненавидьте, критикуйте меня. В этом нет проблемы. Но когда мы здесь и судья начинает игру, покажите мне свою значимость. На каждой тренировке. На каждой игре. Сегодня я не увидел желания выиграть. Сегодня не увидел этого. Скажите, почему я этого не увидел?» – спросил Пеп у молчаливой раздевалки.

Ролик впоследствии стал вирусным, поскольку показал испанца совсем с другой стороны. Но, что самое главное, после просмотра видео становится очевидно, что босс в раздевалке «Сити» — именно Гвардиола. Его все слушают, воспринимают не как банального крикуна, а демонстрируют свое уважение даже во взгляде. А заставить бояться футболистов «горожан», прямо скажем, сможет не каждый.

Тактический гений

Гвардиолу чаще всего ассоциируют с классическим стилем игры «Барселоны» с коротким пасом и моментальным отбором. По этим показателям сине-гранатовые, когда их тренировал испанец, были самой выдающейся командой мира. Сейчас то же самое можно сказать уже про «Сити». Собственно, главный принцип его работы — мяч должен быть на земле. В «Барселоне» было проще это построить, поскольку школа каталонцев, откуда вышел и Гвардиола, основывается на этом.

Столь техничной командой он позднее сделал и «Баварию», за что его, мягко говоря, многие невзлюбили в Германии, ведь до его прихода мюнхенцы исповедовали мной стиль.

В «Манчестер Сити» же получается хорошо — два чемпионства и все внутренние кубки лишнее тому подтверждение. Если обратиться к статистике, то видно, что «горожане» превосходят всех в лиге по среднему проценту владением мячом, а также точности, количестве и качестве передач и ударов. Схема вроде бы простая: выход в атаку через короткий пас, перегруз зон в ходе позиционных атак и моментальный отбор. Из всего этого и получилось, что «Сити» стал самой забивной командой в АПЛ. Это выглядит легко, но на деле — получается только у манкунианцев.

Но проблему обороны из-за увлеченности Гвардиолы атакой решить так и не удалось. «Горожане» не так сильны в позиционной защите, а, учитывая многочисленные травмы ключевых футболистов в этом сезоне, и вовсе пропускают прилично. Но решение этого, опять-таки, не представляется пока реальным — если «Сити» станет забивать хоть на мяч меньше за игру, то в раздевалке будут летать бутылки и яростные спичи испанского футболиста.

Полный контроль

В будущем, когда Гвардиола решит покончить с тренерской карьерой, топовые клубы Европы будут готовы отдать многое, чтобы испанец занял административную должность в их проекте. Любовь специалиста к мелочам и деталям, а также жесткость в принятии решений, делают из него потенциально идеального функционера, способного подбирать футболистов и вести трансферную политику. Собственно, этим он и занимается в «Сити» — в «Баварии», как можно вспомнить, ему этого не было дозволено.

Он невероятно хорош в том, как прокачивать даже самых средних игроков. Под руководством Гвардиолы в «Сити» заиграл украинец Александр Зинченко на позиции защитника. Это при том, что до этого он был номинальным атакующим хавбеком. А Рахим Стерлинг, которого считали одним из самых капризных английских футболистов, вышел на принципиально новый для себя уровень, лишь получив хорошую оплеуху от испанца. Все то же самое можно сказать о половине состава «горожан».

В первые сезоны под руководством Гвардиолы «Сити» неприлично тратил. И это никак не окупалось, что регулярно делало из тренера козла отпущения. Но на все, как показал опыт, нужно время. Более-менее построив то, что хотел, Гвардиола свернул тактику дорого шопинга, точечно усиливая каждую нужную ему позицию. Из крупных покупок, совершенных «Сити» прошедшим летом, можно отметить лишь защитника Жоау Каншелу и хавбека Родри. Да, они обошлись «горожанам» не так уж и дешево, но, если говорить о коэффициенте полезности, то полностью оправдали себя уже за несколько месяцев.

Одна из главных особенностей Гвардиолы — он покупает только то, что ему действительно нужно. А клуб в свою очередь не подсовывает свои желания.

Резюмируя, стоит отметить, что у испанца, несмотря на все его видимые плюсы, достаточно много и отрицательных качеств. В частности, он довольно прямолинеен, что абсолютно в каждой его команде перерастает в скандал с кем-то из лидеров или знаковых личностей. Но, пока его философия работает, говорить об этом не имеет никакого смысла.