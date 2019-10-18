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Упала на ровном месте: Щербакова перепрыгнула Туктамышеву. LIVE

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин, где Россию представляют Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.
Трансляция
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08:03

Лим Ын Су появляется на льду!

08:02

Вот это да! Не сумела Туктамышева обогнать Щербакову! Уступила как по технике (недокрут на тройном лутце увидели), так и по компонентам. Недовольно кивает головой Елизавета после проката. Выложилась она на полную, но сделать всего не получилось. Оценки Туктамышевой:

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08:00

Сильный тройной аксель, каскад с двумя тройными тулупами с помаркой и тройной лутц. Спешила ученица Алексея Мишина, хотя ее превосходство над другими участницами четко прослеживается. Зрелое и интересное катание у нее все-таки в силу возраста. Нет сомнений, что выйдет она сейчас на первое место.

07:57

Елизавета Туктамышева открывает вторую разминку!

07:50

Следующая группа участниц разминается: Елизавета Туктамышева (Россия), Лим Ын Су (Южная Корея), Вакаба Хигути (Япония), Брэди Теннелл (США), Каори Сакамото (Япония), Станислава Константинова (Россия).

07:48

Так или иначе, но выходит Щербакова на первое промежуточное место. Порядка четырех баллов она потеряла. Оценки Анны:

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07:46

Очень расстроилась Щербакова, не сумев сдержать слез. Надо понимать, что невероятно сложный у нее контент, но с давлением не справилась.

07:45

Чистый двойной аксель первым прыжком, сольный тройной флип и с небольшим недокрутом каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Чувствовалось, что с некоторой нервозностью каталась Анна, да еще и упала на ровно месте, заходя на вращения! Это было плохо.

07:42

Действующая чемпионка России Анна Щербакова выходит на лед под музыку из фильма «Парфюмер»! Это дебют для нее на взрослом Гран-при.

07:41

Последнее промежуточное место, чего и следовало ожидать. Оценки японки:

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07:39

Бабочку сделала на тройном лутце и осталась без каскада, не смогла сделать два оборота на акселе, а лишь один прыгнула, который в зачет не пойдет, а завершила все тройным риттбергером, к которому прицепила двойной тулуп. Ужасное выступление.

07:36

Мако Ямасита появляется на льду!

07:35

Лишь на несколько баллов Чен обгоняет соотечественницу и выходит на первое место. Оценки Карен:

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07:33

Тяжелый каскад тройной лутц + двойной тулуп, но выстояла, двойной аксель получился без проблем, как и сольный тройной риттбергер. Довольно уверенно выглядела американка перед домашней публикой, скорости были хорошие. Может, даже слишком высокие.

07:30

Одаренная Карен Чен появляется на льду!

07:29

На второе промежуточное место выходит Малле. Ее оценки:

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07:25

Каскад тройной флип + двойной тулуп, чистый сольный тройной тулуп и двойной аксель — все на уровне. Хоть и не самый сложный прыжковый набор, но первой сегодня становится канадка, которая справляется со своим контентом. Правда, довольно скованно и зажато каталась Вероник, по компонентам сильно проиграет.

07:24

Вероник Малле появляется на льду!

07:23

Довольна Амбер своим прокатом. Ее оценки:

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07:20

Тройной флип + тройно тулуп, тройно риттбергер и аксель (посмотрим, с недокрутом ли). Довольно слабое выступление, хотя прыжковая часть была интересной. Как таковой целостности не показала американка.

07:16

Амбер Гленн с очень нежной программой под «Scars» появляется на льду!

07:16

Еще повезло, что на лутце в каскаде недокрут не увидели. Оценки Леунг:

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07:13

Срыв каскада тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель с недокрутом, хороший тройной флип. Откровенно говоря, не впечатлила представительница Гонконга. Но, что интересно в ее контенте, вся прыжковая часть кроме каскада стояла во второй части программы.

07:10

Леунг, которая получила право выступит на турнире после отказала Элизабет Турсынбаевой, открывает шоу!

07:08

Первая группа участниц разминается: Йи Кристи Леунг (Гонконг), Амбер Гленн (США), Вероник Малле (Канада), Карен Чен (США), Мако Ямасита (Япония), Анна Щербакова (Россия).

07:05

Фигуристки появляются на льду! Всего сегодня выступят 12 участниц. Наши девушки, кроме Щербаковой, — во второй разминке.

07:00

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.