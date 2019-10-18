Упала на ровном месте: Щербакова перепрыгнула Туктамышеву. LIVE

Лим Ын Су появляется на льду!
Вот это да! Не сумела Туктамышева обогнать Щербакову! Уступила как по технике (недокрут на тройном лутце увидели), так и по компонентам. Недовольно кивает головой Елизавета после проката. Выложилась она на полную, но сделать всего не получилось. Оценки Туктамышевой:
Сильный тройной аксель, каскад с двумя тройными тулупами с помаркой и тройной лутц. Спешила ученица Алексея Мишина, хотя ее превосходство над другими участницами четко прослеживается. Зрелое и интересное катание у нее все-таки в силу возраста. Нет сомнений, что выйдет она сейчас на первое место.
Елизавета Туктамышева открывает вторую разминку!
Следующая группа участниц разминается: Елизавета Туктамышева (Россия), Лим Ын Су (Южная Корея), Вакаба Хигути (Япония), Брэди Теннелл (США), Каори Сакамото (Япония), Станислава Константинова (Россия).
Так или иначе, но выходит Щербакова на первое промежуточное место. Порядка четырех баллов она потеряла. Оценки Анны:
Очень расстроилась Щербакова, не сумев сдержать слез. Надо понимать, что невероятно сложный у нее контент, но с давлением не справилась.
Чистый двойной аксель первым прыжком, сольный тройной флип и с небольшим недокрутом каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Чувствовалось, что с некоторой нервозностью каталась Анна, да еще и упала на ровно месте, заходя на вращения! Это было плохо.
Действующая чемпионка России Анна Щербакова выходит на лед под музыку из фильма «Парфюмер»! Это дебют для нее на взрослом Гран-при.
Последнее промежуточное место, чего и следовало ожидать. Оценки японки:
Бабочку сделала на тройном лутце и осталась без каскада, не смогла сделать два оборота на акселе, а лишь один прыгнула, который в зачет не пойдет, а завершила все тройным риттбергером, к которому прицепила двойной тулуп. Ужасное выступление.
Мако Ямасита появляется на льду!
Лишь на несколько баллов Чен обгоняет соотечественницу и выходит на первое место. Оценки Карен:
Тяжелый каскад тройной лутц + двойной тулуп, но выстояла, двойной аксель получился без проблем, как и сольный тройной риттбергер. Довольно уверенно выглядела американка перед домашней публикой, скорости были хорошие. Может, даже слишком высокие.
Одаренная Карен Чен появляется на льду!
На второе промежуточное место выходит Малле. Ее оценки:
Каскад тройной флип + двойной тулуп, чистый сольный тройной тулуп и двойной аксель — все на уровне. Хоть и не самый сложный прыжковый набор, но первой сегодня становится канадка, которая справляется со своим контентом. Правда, довольно скованно и зажато каталась Вероник, по компонентам сильно проиграет.
Вероник Малле появляется на льду!
Довольна Амбер своим прокатом. Ее оценки:
Тройной флип + тройно тулуп, тройно риттбергер и аксель (посмотрим, с недокрутом ли). Довольно слабое выступление, хотя прыжковая часть была интересной. Как таковой целостности не показала американка.
Амбер Гленн с очень нежной программой под «Scars» появляется на льду!
Еще повезло, что на лутце в каскаде недокрут не увидели. Оценки Леунг:
Срыв каскада тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель с недокрутом, хороший тройной флип. Откровенно говоря, не впечатлила представительница Гонконга. Но, что интересно в ее контенте, вся прыжковая часть кроме каскада стояла во второй части программы.
Леунг, которая получила право выступит на турнире после отказала Элизабет Турсынбаевой, открывает шоу!
Первая группа участниц разминается: Йи Кристи Леунг (Гонконг), Амбер Гленн (США), Вероник Малле (Канада), Карен Чен (США), Мако Ямасита (Япония), Анна Щербакова (Россия).
Фигуристки появляются на льду! Всего сегодня выступят 12 участниц. Наши девушки, кроме Щербаковой, — во второй разминке.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.