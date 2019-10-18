Упала на ровном месте: Щербакова перепрыгнула Туктамышеву. LIVE

Вот это да! Не сумела Туктамышева обогнать Щербакову! Уступила как по технике (недокрут на тройном лутце увидели), так и по компонентам. Недовольно кивает головой Елизавета после проката. Выложилась она на полную, но сделать всего не получилось. Оценки Туктамышевой: