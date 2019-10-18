Россия против Украины: Бетербиев сразится с Гвоздиком

Ранним утром 19 октября по московскому времени в Филадельфии состоится поединок между российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом среди полутяжей по версии Всемирного боксерского совета (WBC) из Украины Александром Гвоздиком. Бой будет носить объединительный характер за два титула и, таким образом, станет первым объединительным в полутяжелом весе с ноября 2014 года: тогда российский боксер Сергей Ковалев победил американца Бернарда Хопкинса и завладел поясами IBF и WBA.

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Что касается Бетербиева и Гвоздика, то их история взаимоотношений берет свое начало еще с 2009 года. Тогда россиянин уже являлся чемпионом мира среди любителей, а Гвоздик же дебютировал за свою взрослую национальную сборную. Поединок состоялся на турнире в Стамбуле, победу в котором одержал Бетербиев досрочную победу.

Российский боксер нанес своему оппоненту точный удар по лицу, и рефери был вынужден остановить бой уже на втором раунде из-за обильного кровотечения из сломанного носа украинца. С тех пор боксеры ни разу не встречались на ринге, но Гвоздик неоднократно изъявлял желание провести реванш.

До перехода на профессиональный уровень Бетербиев и Гвоздик успели выступить на летних Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, где украинец завоевал бронзовую медаль, а россиянин оступился на стадии четвертьфинале, проиграв звездному соотечественнику Гвоздика Александру Усику, который недавно успешно дебютировал в супертяжелом весе.

Бетербиев, к слову, с того момента подписал контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем, что тогда стало достаточно спорным решением, учитывая, что канадцы не отличаются успешным продвижением своих клиентом. Особенно, если спортсмен не имеет канадского гражданства. В связи с этим оппоненты Бетербиева не отличались высоким уровнем мастерства, что определенно не нравились Артуру: он хотел драться с конкурентоспособными соперниками, а не, как говорят в мире бокса, «мешками». В итоге россиянин был вынужден разорвать соглашение с Мишелем, причем дело даже дошло до судебных разбирательств. В конце 2017 года Бетербиев подписал контракт с Бобом Арумом, однако желаемого результата ему это так и не принесло.

Оба боксера имеют на данный момент идеальные рекорды: у Бетербиева 14 побед без поражений, у Гвоздика — 17. Причем россиянин все свои поединки завершал досрочно, отправляя соперников в нокаут. Именно Гвоздик должен стать первым по-настоящему опасным и равным оппонентом для Артура.

Сильных сторон у обоих боксеров предостаточно, потому выделять какого-то явного фаворита среди них не представляется возможным. Более того, если и прогнозировать результат поединка, то с уверенностью можно сказать только одно — исход боя наверняка будут решать судьи. Впрочем, сам Гвоздик, высказываясь о своем сопернике, выразил мнение, что 15-й нокаут Бетербиева в карьере очень даже реален. По словам Александра, российский боксер обладает сильным ударом.

«Это сильнейший соперник, чемпион мира, все свои бои он завершил досрочно. Артур — жесточайший панчер. Это огромный вызов, но мне нравятся это. Когда мне дают такие серьезные вызовы, у меня включается какая-то экстрасила, появляется повышенная концентрация. Соперник такого уровня не простит ошибку. Одна ошибка может стоить мне всего боя, потому мотивация у меня запредельная», — приводит слова Гвоздика канал на YouTube «Большой куш».

При этом украинец накануне поединка в своих интервью выразил уверенность, что именно он станет победителем противостояния, аргументировав это тем, что его тренер, Тедди Атлас, является лучшим специалистом в мире. Впрочем, Бетербиев в стороне не остался и также заявил о максимальной концентрации на поединок, подчеркнув, что намерен прибавить к своему пояс титул по версии WBC. Кроме того, россиянин вспомнил свой первый поединок против Гвоздика, отметив, что спустя десять лет украинец сильно изменился в плане тактики и мощи.

«Верю, что в будущем у меня все будет отлично. Я сконцентрирован на все 100% на бое и своей карьере», — приводит слова Бетербиева Frontproofmedia.

Накануне поединка оба боксера приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, по итогам которой соперники показали практически равный вес. Так, Бетербиев показал на весах 79,06 кг, а вес Гвоздика составил на считанные граммы больше — 79,15 кг.

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IBF Champion Artur Beterbiev - 174.5 lbs.

WBC Champion Oledsandr Gvozdyk - 174.3 lbs.#BeterbievNail | TOMORROW | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq — Top Rank Boxing (@trboxing) October 17, 2019

Конечно, бою придается дополнительный окрас на фоне российско-украинских отношений. Однако сами боксеры отказались проецировать геополитические моменты на спортивные соревнования. По мнению Бетербиева и Гвоздика проводить какие-либо политические параллели на их противостояние нерационально.

«Любая война — это плохо для людей. Но я не хочу об этом говорить. Это очень далеко от Канады, где я и проживаю», — приводит слова Бетербиева Fightnews.

«Я просто спортсмен, и мне не хочется проводить какие-либо параллели. Я живу в Калифорнии, а Артур проживает в Монреале. Я ничего об этом не знаю», — поддержал своего соперника Гвоздик.