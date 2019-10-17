«Принимал 4 года»: Зыкова дисквалифицировали за допинг в НХЛ

17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Форвард обвиняется в нарушении правил по использованию препаратов для улучшения физических кондиций, причем клуб игрока уже согласился с решением лиги.

«Мы получили уведомление от НХЛ и профсоюза игроков, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещенное вещество, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — говорится в опубликованном «золотыми рыцарями» заявлении.

Реклама

Вообще, с «золотыми рыцарями», несмотря на их короткую историю (команда проводит всего третий сезон в лиге), такое происходит не в первый раз.

Летом 2018 года в начале тренировочного лагеря с точно такой же формулировкой был дисквалифицирован защитник команды Нэйт Шмидт. Решение тогда было аналогичным, только игрок не мог принимать участия еще и в выставочных матчах, хотя и тренировался с командой.

Однако тогда «Вегас» сразу же встал на защиту своего хоккеиста и с радостью вернул его в состав по окончании срока отстранения. В итоге Шмидт провел в прошлом сезоне 61 матч в регулярном чемпионате, отметившись 30 (9+21) очками.

Вот только ситуация Зыкова, как оказалось, иная. Ее прокомментировал генеральный менеджер клуба Джордж Макфи.

«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут все черно-белое.

Валентин принимал это вещество на протяжении четырех лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечет, посмотрим, есть ли ему место в составе»,

— цитирует Макфи в Twitter журналист Джастин Эмерсон.

Несмотря на то, что Зыков полностью взял вину на себя и наказание принял, сам хоккеист, к слову, «так и не понял, каким образом допинг-тест дал положительный результат». Для Валентина ситуация очень тревожная. И дело совсем не в том, что, согласно условиям коллективного договора между лигой и профсоюзом, он должен будет пройти специальную программу, так как его дело будет направлено в комитет по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью. Слова Макфи прямо указывают на крайнее разочарование клуба в поступке россиянина, что действительно может отразиться на его перспективах в организации после окончания дисквалификации.

Зыков всего лишь молодой новичок лиги, который еще даже не сделал себе имени, а «Лос-Анджелес Кингз» открестился от двукратного обладателя Кубка Стэнли и одного из ключевых своих защитников Вячеслава Войнова, когда тот был осужден за домашнее насилие.

Войнов до сих пор не вернулся в сильнейшую лигу мира, причем его дисквалификация, хотя и прошло уже несколько лет, истечет только в середине текущего сезона. У Зыкова, конечно, случай иной, но последствия могут для его карьеры быть критическими.

Тут хорошо еще, что россиянин здорово проявил себя в тренировочном лагере и выставочных матчах и в целом неплохо начал чемпионат, отметившись двумя голевыми передачами в семи проведенных встречах, выходя на лед в третьем звене.

Однако теперь доверие к нему подорвано, а его форма уж точно будет поставлена под сомнение из-за употреблявшихся препаратов, и по возвращении все нужно будет доказывать заново.

Еще одной неприятной деталью может стать контрактный вопрос. 20-матчевая дисквалификация означает, что на протяжении этого срока он не будет получать зарплату по своему контракту.

В НХЛ клубы платят игрокам только во время регулярного чемпионата, а годовой оклад делится в равных долях на 82 матча. Таким образом, Зыков недополучит почти четверть из своих $675 тыс., положенных ему по договору новичка.

Напомним, что ранее трехматчевую дисквалификацию на старте сезона отбыл другой российский форвард – Евгений Кузнецов из «Вашингтон Кэпиталз». Его допинг-тест, взятый во время чемпионата мира по хоккею, где он выступал в составе сборной России, дал положительный результат на кокаин.

В итоге Кузнецов получил двухлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (ИИХФ), а в НХЛ был отстранен на три первые игры сезона, после чего показывает крайне результативный хоккей. Повторит ли Зыков его путь и дадут ли ему шанс вообще?