Украл 44 миллиона и сбежал: экс-игрок сборной сядет на 6 лет

Бывший капитан ЦСКА и сборной России по баскетболу Дмитрий Домани проведет следующие шесть лет своей жизни за решеткой. Причина – хищение 44 млн рублей из средств Российской федерации баскетбола (РФБ), где он до 2015 года занимал пост исполнительного директора и генерального менеджера мужской команды.

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Приговор двукратному серебряному призеру чемпионата мира вынес Чертановский суд Москвы. В ближайшее время Домани будет этапирован в колонию общего режима.

«Признать Домани виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — постановила судья Людмила Зиньковская.

Четвертая часть 159 статьи УК РФ – это «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В случае Домани имелось и то, и другое.

Следователи пришли к выводу, что он действовал сообща с Юлией Аникеевой, которая занимала пост президента РФБ с 2013 по 2015 год, главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном и еще одним специалистом по финансам — Еленой Силиной.

Когда Домани только приходил в Российскую федерацию баскетбола, мало кто мог подумать, что все закончится именно так.

Будучи спортсменом, он неоднократно защищал честь страны на международных соревнованиях, а на клубном уровне трижды побеждал в чемпионате России, проведя лучшие годы в московских ЦСКА и «Динамо».

Доигрывать легкий форвард уехал в самарские «Красные Крылья», а после завершения карьеры в 2012 году решил построить карьеру функционера.

Уже в августе 2013-го он занял позицию исполнительного директора РФБ – подъем по карьерной лестнице оказался довольно быстрым. Приказ об этом назначении подписала Юлия Аникеева.

В октябре того же года Домани получил еще одну должность — генерального менеджера мужской национальной сборной, — которую он начал совмещать с предыдущей.

Казалось бы, все идет как нельзя лучше, однако в 2015 году – после того, как назначившая Домани Аникеева покинула пост главы РФБ из-за провальных результатов мужской и женской сборной, — прогремел скандал.

Сменивший Аникееву Андрей Кириленко заподозрил неладное и попросил следователей изучить возможные хищения из бюджета РФБ, произошедшие за время работы предыдущего руководителя. По информации «РИА Новости»,

правоохранительные органы обнаружили, что пропали 127 млн рублей. Средства выводились при помощи фальшивой отчетности:

функционеры при помощи бухгалтеров отражали проведение затратных мероприятий и закупку продукции для нужд РФБ, чего в действительности не происходило.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что для получения средств мошенники использовали фиктивные фирмы, принадлежавшие их родственникам или даже им самим.

Эти компании якобы сдавали в аренду Российской федерации баскетбола технику для проведения баскетбольных матчей по завышенным ценам. Однако на самом деле большая часть сумм шла в руки самим руководителям РФБ.

Дело против Домани возбудили в 2015 году, а в 2016-м следствие добыло необходимые доказательства вины и собиралось лично предъявить ему официальные обвинения. Однако установить местонахождение бывшего спортсмена, который к тому моменту уже покинул оба своих поста в РФБ из-за разразившегося скандала и переехал за границу, не удалось.

Трехкратный чемпион России был объявлен в международный розыск, и лишь спустя два года силам Интерпола удалось задержать его в одном из курортных городов Черногории.

«Есть подозрения, что этот человек совершил уголовное преступление, используя должность исполнительного директора РФБ и создав несколько компаний, с которыми он подписал фиктивные контракты в ущерб организации в размере 44 миллионов рублей», — сообщило управление полиции Черногории в заявлении об аресте Домани.

Через несколько месяцев призер ЧМ был экстрадирован в Россию, где 16 октября 2019 года узнал свой приговор.

Свою вину бывший функционер так и не признал. В своем последнем публичном обращении, которое он размещал в «Коммерсанте» еще в 2015 году, мужчина рассказывал, что следователи якобы пытались заставить его оговорить Аникееву и держали на допросах по 12 часов. Именно такое отношение, по словам Домани, и послужило причиной его отъезда из России.

К слову, его экс-начальница Аникеева до сих пор успешно скрывается от следствия – ей удалось бежать из-под домашнего ареста в 2017 году. Суд заочно признал ее виновной в хищении 42,8 млн рублей и приговорил к 4,5 года заключения.

Что касается других фигурантов дела, то Силина была приговорена к 3,5 годам за решеткой и уже отбывает наказание, а Кочарян скончался два года назад, и потому расследование в его отношении было прекращено.