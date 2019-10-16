«Устала от биатлона России»: Подчуфарова попросилась в Словению

Несколько лет назад Ольгу Подчуфарову считали надеждой сборной России по биатлону. Теперь же она станет надеждой команды Словении — девушка решила сменить спортивное гражданство в 27 лет.

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Причем, как уверяют в биатлонном подразделении Ассоциации лыжного спорта Словении, они не приглашали россиянку — она обратилась к ним сама.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях», —

цитирует ТАСС генерального секретаря Ассоциации Матея Облака.

Также функционер подчеркнул, что сборная Словении планирует использовать опыт Подчуфаровой для того, чтобы обучать своих доморощенных молодых спортсменок. Кроме того, по замыслу Ассоциации, Ольга должна существенно повысить общий уровень команды и помочь ей достичь хорошего результата на чемпионате мира по биатлону, которой пройдет в словенской Поклюке в 2021 году.

Сама россиянка уже подтвердила свое намерение сменить спортивное гражданство, но рассказывать что-либо о деталях отказалась.

Известно лишь, что Союз биатлонистов России (СБР) в ходе своего последнего собрания одобрил переход Подчуфаровой.

Теперь девушке необходимо также получить разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU). В организации, впрочем, сообщили, что никаких заявок по поводу трансфера спортсменки пока не получали, так что до официального оформления перехода еще придется подождать.

В любом случае, в настоящий момент все еще находится в силе мораторий на переходы биатлонистов из одной сборной в другую. Запрет планируют снять после очередного конгресса IBU (пройдет в Мюнхене с 19 по 20 октября), на котором будет принят новый устав организации.

Стоит отметить, что в ситуации с Подчуфаровой особый интерес вызывает не только решение о смене спортивного гражданства, но и тот факт, что всего год назад она объявляла о завершении карьеры.

После сезона-2017/18 девушка призналась, что постоянные проблемы со здоровьем на фоне слабых результатов привели ее в настолько удручающее состояние, что мысли об уходе из спорта стали появляться все чаще и чаще.

Ольга пропускала много турниров, а когда выходила на трассу, выдавала то хорошие старты, то проваливалась.

За это время спортсменка успела взять бронзу в составе сборной России на чемпионате мира — 2017 в смешанной эстафете и трижды забраться на пьедестал на этапах Кубка мира (золото и две бронзы), однако все надежды на что-то большее потонули в череде травм.

Лучший результат Подчуфаровой в общем зачете Кубка мира был достигнут по итогам сезона-2015/16 — 16-е место. В следующем году она была 45-й, затем — 87-й.

Глядя на постепенное угасание когда-то подававшей надежды спортсменки, сложно было поверить, что на юниорском уровне она считалась одним из топов.

Так, в январе 2013 года она стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования, серебряным призером — в спринте, и бронзовым — в эстафете, и уже два месяца спустя была впервые вызвана в основную команду на Кубок мира.

Однако при переходе на взрослый уровень Подчуфарова перестала показывать такие же выдающиеся результаты в плане медалей. Сама девушка основную причину своего спада видела в неграмотной работе тренерского штаба.

«В первый год среди женщин объем работы на тренировках упал, но выросла интенсивность — в принципе подготовка в тот год хорошо зашла, был нормальный сезон. И тренеры решили, что эта методика мне подходит. Потом из года в год мы делали одно и то же.

Не в обиду тренерам, но очень странно пять лет подряд приходить в одну и ту же точку. Даже по часовым показателям плюс-минус топтались на месте; в такой ситуации невозможно спрогрессировать, на второй год я почувствовала регресс»,

— говорила спортсменка в интервью Sports.ru.

Также Подчуфарову не устраивала работа главного руководящего органа — Союза биатлонистов России.

«Чтобы что-то изменилось, в СБР нужно перестраивать все. Наверное, даже не перестраивать, а просто убирать в ноль всю организацию и строить новую — тогда да, шансы есть.

У нас недочеты везде; понемногу, но есть. И на выходе получается, что яма глубокая», — заключала биатлонистка.

Ольга критиковала продолжительность предсезонных сборов, количество групп, на которые делили спортсменов, уровень медицины, отношения между тренерами и атлетами и многое другое.

«Из года в год видно, что наш биатлон не работает. Вопросов хватает, на них нет ответа — хотя у нас даже когда ответ известен, не решается ничего», — отмечала спортсменка, объявляя о уходе из спорта.

При этом ее тренер не сомневался, что Подчуфарова еще сможет восстановиться физически, чтобы вернуться в биатлон, так что девушка не стала зарекаться от возобновления карьеры.

И летом 2019 года Ольга объявила о возвращении. Официальный Twitter СБР пожелал биатлонистке удачи…

Ольга Подчуфарова решила возобновить карьеру. Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне. Удачи, Оля! pic.twitter.com/ewonzumBXr — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) August 6, 2019

… а ее наставник Юрий Лелин отнесся к этому решению осторожно.

«Ольга поставила меня в известность, что хочет возобновить карьеру. Но пока что-либо конкретное говорить сложно. Надо посмотреть, как она выступит на летнем чемпионате России», — цитировал Лелина ТАСС.

Специалист оказался прав — девушка снялась с соревнований, объяснив это тем, что пока не набрала достаточной формы.

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А всего месяц спустя стало известно, что теперь Подчуфарова будет набирать форму для другой сборной.

В своем последнем посте в Instagram девушка даже слегка потроллила российских болельщиков, выложив фото своего отдыха на фоне природы и подписав его: «Лучше бы тренировалась. Мы тут налоги платим. А они все сидят фоткаются. Да. Люблю всех, пупсики».

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Популярный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев не замедлил прокомментировать решение Ольги.

«Ребята, какая прелесть! Призер чемпионата мира по биатлону в составе сборной России Ольга Подчуфарова будет выступать... за Словению! Не так давно она завершила свою карьеру, но в мае решила продолжать бегать и стрелять! Ольга не раз говорила, что устала именно от российского биатлона, отборов, тренеров и т.д.! А в Словении все спокойно! И что-то мне подсказывает, скоро Подчуфарова всех победит! И будут ее жарко целовать словенские комментаторы!» — написал журналист.

Легенда российского биатлона, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и вовсе предположил, что, если Россию отстранят от Олимпийских игр из-за допингового скандала, то «будет коллективное бегство спортсменов».

«Я думаю, что это только начало. Счастье, что пока только Подчуфарова собралась», — цитирует Тихонова РИА «Новости».