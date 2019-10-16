«Это очень тяжело»: Хабиб анонсировал уход из ММА

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов к 31 году завоевал звание неоспоримого лидера своего дивизиона, а также до сих пор сохраняет статус непобежденного бойца. Одолев в сентябре на турнире UFC 242 в Абу-Даби американца Дастина Порье, Орел продлил свой рекорд до 28 побед в 28 поединках и провел уже вторую защиту чемпионского титула. Однако, по словам самого Нурмагомедова, его путь в смешанных единоборствах в скором времени подойдет к концу. Как считает Хабиб, оставаться непобежденным всегда невозможно, и в какой-то момент он может потерпеть поражение. Чтобы этого не произошло, россиянин намерен завершить спортивную карьеру, что называется, вовремя и уйти на мажорной ноте.

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«Мне осталось драться несколько лет, максимум два-три года. Драться всю свою жизнь я не намерен, это очень тяжело. Тем более надо отметить, что в спорте регулярно появляются новые бойцы, молодые и талантливые. Они сверхмотивированы и голодны до побед, потому оставаться непобежденным просто невозможно.

Так происходит во всех видах спорта. Когда-нибудь обязательно наступит день, когда вы проиграете. Нужно понимать, когда надо остановиться. Сейчас мне 31 год. Для спорта это не так много, но в 33-34 года я планирую покончить с этим»,

— цитирует Нурмагомедова MMAjunkie.

В июне, еще до поединка против Порье, Хабиб подписал с UFC новый контракт. Подробности договора россиянина с промоушеном официально сообщены не были, однако некоторым СМИ все-таки удалось узнать некоторые детали соглашения. Например, по данным Sport24, у Орла было запланировано два поединка, один из которых — защита чемпионского пояса в Абу-Даби, где Нурмагомедов одержал досрочную победу над Порье, заставив американца сдаться после удушающего приема в третьем раунде. Где, с кем и когда пройдет второй бой — официально нигде не сообщалось и не анонсировалось.

Однако сам Хабиб утверждал, что с наибольшей степенью вероятности он сразится против еще одного представителя США — Тони Фергюсона.

Именно бой с Эль-Кукуем является едва ли не самым ожидаемым среди поклонников ММА. Особенно с учетом того, что оба бойца должны были встретиться в октагоне еще раньше, но четыре раза их поединки срывались. Как утверждает сам Хабиб, именно Фергюсон является на данный момент единственным соперником, который заслуживает титульного боя.

«Он сильный и хороший соперник, обладающий серьезным опытом. Однако результат боя будет прежним», — заявил Орел.

Ранее представители Нурмагомедова сообщали, что бой пройдет не ранее марта 2020 года и, возможно, будет даже организован в России. По крайней мере, на этом настаивает сам Хабиб.

Есть и другая интересная деталь. Как утверждает ESPN, Нурмагомедов до сих пор не расстается с мыслью сразиться против канадского бойца Жоржа Сен-Пьера. О своем желании выйти с ним в октагон россиянин говорил неоднократно, однако проблема заключается в том, что, во-первых, 38-летний Сен-Пьер уже завершил карьеру, а во-вторых, он участвовал в полусреднем и среднем дивизионах, бывшим чемпионом которых он является. Впрочем, как утверждает источник, в новом контракте Нурмагомедова присутствует пункт о том, что если Сен-Пьер вернется в ММА, то россиянин получит желаемый бой. Однако пройдет он исключительно в легком весе — и это прерогатива Хабиба.

«Я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен», — говорил Нурмагомедов.

К слову, сам Сен-Пьер уже выразил готовность подписать контракт с UFC ради поединка против Орла.

«Если появится хороший вариант, UFC знает, где меня найти. Мы пытались организовать хороший бой, но не получилось. Да, речь о поединке с Хабибом. Мог бы я вернуться ради такого боя? Все зависит от того, как это будет согласовано по контракту, но теоретически да. Мы пытались организовать бой с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Поэтому я пока что занимаюсь другими делами, но к диалогу готов», — отметил канадский боец.

В своей карьере Жорж Сен-Пьер одержал 26 побед в 28 боях. Канадец считается одним из лучших бойцов в UFC. Так, ему удалось дважды завоевать чемпионский пояс в полусреднем дивизионе, а в своем последнем поединке, который состоялся в ноябре 2017 года, он также стал чемпионом в среднем весе.