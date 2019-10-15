«Скрывать нечего»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь

Изначально об операции стало известно СМИ, а позднее информацию подтвердил в своем инстаграм-аккаунте супруг фигуристки Алексей Ягудин.

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«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация (сюжет, в котором сообщается об операции, — «Газета.Ru»).

37-летняя олимпийская чемпионка Тотьмянина была доставлена в один из московских онкоцентров с подозрением на наличие новообразования в желчном пузыре. Ей была проведена лапароскопия — метод в хирургии, при котором специальное устройство вводится в тело через небольшое отверстие.При этом Ягудин отрицает, что хирургическое вмешательство было экстренным. Он утверждает, что спортсменка специально выбирала день операции. Супруг Тотьмяниной поблагодарил всех неравнодушных, которые беспокоятся за здоровье его жены.

«Вот только не в экстренном порядке. А так больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта (отсылка к ледовому шоу «Ромео и Джульетта», участие в котором примет фигуристка) отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо», — заключил он.

Новообразование у Тотьмяниной, как стало известно kp.ru, было обнаружено при проведении обследования в онкоцентре. После успешной операции врачи отправили орган на гистологическое исследование, по итогам которого врачи ждут результатов экспертизы образцов тканей, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

По данным источника, партнеры по ледовому шоу фигуристки даже не допускают, что анализы их коллеги могут оказаться плохими. Все они уверены, что новообразование носит доброкачественный характер. Однако, чтобы убедиться в этом на сто процентов, гистология необходима. Они отмечают, что у Тотьмяниной касательно результатов исследования нет переживаний.

Она не настроена переносить предстоящие запланированные спектакли и надеется на лучшее.

Об этом упомянула и агент спортсменки Анастасия Драпеко. По ее заверениям, у Тотьмяниной нет никаких проблем.

«Заявляю, что с Тотьмяниной все в порядке», — цитирует Драпеко РИА «Новости».

Тотьмянина получила широкую известность благодаря победе в паре с Максимом Марининым на Олимпийских играх 2006 года, прошедших в Турине. После этого спортсмены завершили любительскую карьеру, однако их дуэт на протяжении всего существования считался одним из самых сильных в стране. А карьера Тотьмяниной же началась с того, что она на протяжении длительного времени не могла закрепиться в одиночницах.

Первым и единственным крупным соревнованием, в котором она приняла участие в качестве одиночницы, стал чемпионат России сезона-1995/96, где она заняла 12 место. После этого фигуристка приняла окончательное решение о переходе в парное катание, сразу начав выступать с искавшим партнершу Марининым.

С 1996 года парой начала руководить Наталья Павлова, к которой спортсмены переехали во Дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. После трех лет сотрудничества со специалистом фигуристы пробились в состав сборной России. Позднее тренером дуэта стал Олег Васильев, с которым спортсмены достигли лучших результатов в карьере.

Помимо Олимпиады они дважды завоевывали золото чемпионата мира, четырежды становились победителями первенства Европы, трижды — чемпионами России, а также два раза праздновали триумф в финале Гран-при.

Один из самых тяжелых моментов с Тотьмяниной произошел в 2004 году. На этапе Гран-при Skate Canada фигуристка получила серьезную травму головы: Маринин неудачно сделал поддержку во время одного из элементов и не удержал партнершу, она упала и сильно ударилась об лед. Ушиб был настолько сильным, что Татьяна потеряла сознание, получив сотрясение мозга. Несмотря на это, на лед она вернулась через пару месяцев. Маринин, как он признавался позднее, долго винил себя за этот эпизод.