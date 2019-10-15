Грозит до 15 лет тюрьмы: биатлониста забили до смерти

Жестоким убийством закончилась встреча мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина со своими знакомыми. Инцидент произошел еще в ночь на 15 сентября, когда к спортсмену домой приехали двое мужчин и избили его до смерти. По итогам происшествия Сисигин был госпитализирован, но, пробыв в коме три недели, 6 октября скончался на операционном столе. Причем сам инцидент был запечатлен на видеокамеру: один из нападавших сделал запись, на которой также отчетливо видно, как пострадавший весь в крови без сознания лежит в одной из комнат.

По факту происшествия Следственный комитет завел уголовное дело.

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Двое подозреваемых в избиении, 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов, уже задержаны правоохранительными органами. Им вменяется преступление по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), мера наказания по которой заключается в лишении свободы сроком до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Причем изначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а Шмелеву и Шилову выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а после смерти биатлониста следователи переквалифицировали преступление. 16 октября стало известно, что районный суд арестовал Шилова на два месяца.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял данное дело под личный контроль, а в МВД России сейчас проводится проверка, почему Шилов и Шмелев не были взяты под стражу сразу после преступления.

«Задержанные дают противоречивые показания и каждый, пытаясь уйти от ответственности, либо перекладывает вину на другого, либо вообще не признает ее. Но у следствия есть прямые очевидцы произошедшего. Это девушка, которая случайно стала свидетелем, потому что парни сами пригласили ее в квартиру, где избивали молодого человека. И их знакомый, который не принимал участие в избиении, а наоборот пытался оградить потерпевшего от нападений», — цитирует Бастрыкина «ТВК Красноярск».

Следователем центрального аппарата на данный момент отдано поручение в кратчайшие сроки установить весь круг лиц, причастных к убийству Сисигина, и привлечь их к ответственности в зависимости от роли и степени каждого в его совершении.

Примечательно, что особый ход расследованию дало поведение граждан Красноярска. В социальных сетях неравнодушные стали распространять различные призывы выйти на улицы и организовать митинг, чтобы заставить правоохранительные органы «принять справедливое решение в отношении подозреваемых в убийстве». Одним из поводов помимо самого инцидента для этого послужил тот факт, что родители подозреваемого занимают высокие посты: отец Шилова является председателем Емельяновского сельсовета, а его мать — экс-судьей Емельяновского районного суда, а в данное время является адвокатом.

В защиту подозреваемого, кстати, уже выступили знакомые. Один из друзей Шилова, Евгений, выразил мнение, что его товарищ не является конфликтным человеком, а, наоборот, — «отзывчивым и добрым приятелем».

«Я абсолютно не верю в его причастность к произошедшему. Вообще. Чтобы забивать – ну, это не он. Мне кажется, он наоборот всех всегда разнимает. Приступов жестокости я не наблюдал. Он добрый человек, отзывчивый, помочь всегда готов был», – говорит Евгений, друг Андрея Шилова.

К слову, соседи Сисигина в роковую ночь ничего подозрительного не заметили.

«Там были разговоры, но мы же не знаем, может это не шумят они, а просто голос громкий. Драки мы не слышали, а потом там музыку включили. Это суббота, поэтому мы подумали, что выходной и люди отдыхают», — заявил один из соседей.

Дмитрий Сисигин был мастером спорта по биатлону, однако высоких результатов в своей карьере не добился. Кроме того, он не имеет профиля в базе Союза биатлонистов России. Однако известно, что после ухода из спорта дважды был судим: однажды его наказали за хранение наркотиков, а затем — за вождение автомобиля в нетрезвом виде.