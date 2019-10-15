Расизм и смерть фаната: как Англия съездила в Болгарию

Скандалом обернулся отборочный матч к чемпионату Европы по футболу – 2020 между сборными Болгарии и Англии. Сама встреча была рядовой и завершилась со счетом 6:0 в пользу британских гостей, которые находятся в одном шаге от попадания в финальный турнире чемпионата Европы, имея пять викторий и одно поражение в шести играх, в то время как болгары замыкают турнирную таблицу с тремя набранными за семь поединков очками.

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Громкими же вышли события, сопровождавшие это противостояние. Все началось еще до визита английских футболистов в Софию.

«У нас было несколько собраний насчет расистских оскорблений. Мы коснулись теории о том, как справляться с подобной ситуацией. Наш капитан Гарри Кейн сказал, что если нашего игрока оскорбят, мы попытаемся разобраться. Если он останется недоволен, мы все вместе уйдем с поля», — рассказал национальной прессе за пару недель до матча форвард «Челси» Тэмми Абрахам.

Опасения английских футболистов, выраженные молодым темнокожим бомбардиром, возникли не на пустом месте. Болгарские трибуны славятся своими ортодоксальными и непримиримыми взглядами и уже были замечены в расистских выкриках во время матчей этого отбора даже против Косово и Чехии, за что УЕФА оштрафовал федерацию и закрыл на матче с Англией пять тысяч фанатских мест.

С другой стороны, сами англичане уже подвергались во время текущего цикла оскорблениям на расовой почве во время противостояния с Черногорией. Ненависть трибун была обращена на Дэнни Роуза, Каллума Хадсон-Одои и Рахима Стерлинга.

В итоге в Англии разработали подробную инструкцию, как действовать в случае проявлений расизма со стороны трибун, а главный тренер сборной Гарет Саутгейт потратил часть предматчевой тренировки на то, чтобы донести ее до своих футболистов.

Правда, всего этого не оценили в Болгарском футбольном союзе, президент которого, экс-футболист национальной сборной в 90-е годы Борислав Михайлов даже отправил гневное письмо в адрес УЕФА.

«Это не только несправедливые обвинения, но и постоянные попытки разрушить атмосферу перед очень ожидаемой футбольной игрой», — писал функционер генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций Теодору Теодоридису.

Кроме того Михайлов назвал слова Абрахама уничижительными и ложными обвинениями, отметив, что за последние восемь лет его федерация проделала большую работу с болельщиками по этому вопросу.

Правда, началось все не с расизма. Еще до наступления вечера в день игры в Софии скончался болельщик сборной Англии.

Об инциденте сообщило издание The Mirror, отметивший, что фанат в «беспомощном состоянии» был обнаружен в центре столицы Болгарии. Его попытались доставить в госпиталь, однако мужчина проявил агрессию и вместо медицинского учреждения оказался в полицейском участке, где и была констатирована его смерть.

Позднее Daily Mail рассказало, что речь идет о 32-летнем фанате, чье имя не называется. Зато стало известно, что он не только повел себя агрессивно по отношению к медицинским работникам, из-за чего те вызвали полицию, но и был в состоянии одновременно алкогольного и наркотического опьянения, хотя официально эти данные также не подтверждены.

Но и без расизма, конечно же, не обошлось. В итоге скрупулезно составленная инструкция пригодилась и была применена, когда травле со стороны хозяйских трибун подверглись защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз и все тот же Рахим Стерлинг.

Болгарские фанаты ухали в адрес обоих на протяжении всего первого тайма, а также сопровождали оглушительным свистом любое касание Стерлингом мяча. А еще некоторые из них демонстрировали на трибунах националистические приветствия, что было зафиксировано фотокорреспондентами.

В итоге вингер «Манчестер Сити» обратился к капитану своей команды, а уже Кейн отправился к арбитру Ивану Бебеку. Выслушав претензии английских футболистов, хорватский рефери прервал матч, и по стадиону было сделано объявление о недопустимости продолжения оскорблений на расовой почве и возможности прекращения матча.

Помогло не очень, разве что Стерлингу — разозленный английский футболист в добавленное к первому тайму время забил четвертый мяч «трех львов».

Спасло ситуацию обращение в перерыве к болельщикам со стороны капитана сборной Болгарии, экс-полузащитника московского «Спартака», ныне выступающего за «Ростов», Ивелина Попова.

Уважаемого игрока, многократно признававшегося лучшим в стране, трибуны послушали и во второй половине воздержались от оскорблений и просто поддерживали свою сборную, которая пропустила еще дважды (в том числе снова от Стерлинга).

Футбол футболом, а теперь Болгарию ждут серьезные последствия. УЕФА уже объявил о том, что будет расследовать инцидент, и на этот раз сборная вряд ли отделается закрытием пяти тысяч мест на секторе.

Превентивно сработало и Министерство по делам молодежи и спорта, уже направившее в адрес Болгарского футбольного союза требование отставки того самого Михайлова.

«После вчерашнего инцидента премьер-министр Бойко Борисов дал распоряжение о приостановке отношений с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовых.

Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за того, что произошло вчера, но и из-за общего состояния футбола в Болгарии. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению»,

— говорится в заявлении министра спорта Красена Крале.

Пока остается непонятным только, что будет, если английские футболисты когда-нибудь действительно покинут поле? Кажется, что своими постоянными интервью они только провоцируют негативно настроенных в их адрес болельщиков соперников.