«Мы не Россия»: как Украина празднует выход на Евро

Сборная Украины пробилась на третий чемпионат Европы подряд. Но первым в этой серии был домашний Евро-2012, который страна проводила вместе с Польшей, а через отборочный цикл бывшая республика СССР попадает на континентальный праздник жизни во второй раз подряд.

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Финальные части, правда, пока что у «жовто-блакитных» получались не слишком — дважды команда не могла преодолеть групповую стадию.

Кажется, что сейчас украинская сборная под руководством Андрея Шевченко готова сделать качественный шаг вперед. По крайней мере в своей отборочной группе она уверенно доминировала.

Уже победа со счетом 5:0 над Сербией обозначила намерения украинской команды, а выездная нулевая ничья в Португалии также была стратегически важным исходом и до сих пор остается последней потерей очков в цикле.

Все это привело к тому, что украинской сборной достаточно было в Киеве сыграть вничью с португальцами во второй раз, чтобы оформить попадание на чемпионат Европы.

План был уверенно перевыполнен. Хозяева начали встречу ощутимо лучше, и сначала Роман Яремчук подсуетился на подборе во вратарской после углового, а затем Андрей Ярмоленко исполнил роль наконечника в быстрой атаке.

Все, что удалось португальцам, это выпросить одиннадцатиметровый во втором тайме, заодно обернувшийся удалением Тараса Степаненко за вторую желтую карточку. Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в карьере, не оставив Андрею Пятову шансов спасти ворота, но на большее «европейские бразильцы» не сподобились.

Собственно, и пенальти-то выглядел спорным, потому что мяч сначала попал блокировавшему удар Степаненко в бедро и только от него отскочил в руку, которую игрок уже никак не мог убрать.

«Мне сложно было понять. Я смотрел на судью после удара. Было непонятно, попал мяч в руку или в бедро. Судья показал, что мяч попал в ногу, что мы должны продолжать играть. Но после того как Роналду сказал: «Нет, рефери, мяч попал в руку», этот судья через несколько секунд показал пенальти. Это удивило больше всего»,

— рассказал в послематчевом интервью украинскому телевидению защитник английского «Манчестер Сити» и полузащитник национальной сборной Александр Зинченко.

Португальцы, конечно же, остались недовольны итоговым результатом, а общее мнение выразил правый защитник испанской «Барселоны» Нелсон Семеду.

«Мы всегда хотим побеждать. К сожалению, сегодня не удалось. Но не нужно вешать нос, мы провели отличный матч. Мы хорошо отреагировали, когда счет стал 0:2. Они забили с двух голевых моментов, а мы не реализовали кучу шансов», — рассказал он в микст-зоне.

В какой-то мере португалец действительно прав. Особенно его слова подтверждаются статистикой: на пять украинских ударов за весь матч пришлись 23 португальских.

Вот только цифры достаточно обманчивы. В самой игре, забив быстрые голы, Украина действительно контролировала ситуацию на поле и играла по счету. Моменты у ворот Пятова возникали, куда же без них, но даже большинство после удаления Степаненко не дало гостям большого преимущества. Результат выглядит закономерным.

«Мы играем качественно и красиво. Стали выполнять то, что говорит нам тренер. Играли по результату. Пенальти не было, и первой карточки Степаненко тоже не было. После удаления было главным не пропустить. Главное, что мы выполнили задачу. Главный секрет нашего успеха — это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков»,

— рассыпался голкипер в похвалах Андрею Шевченко после матча.

Теперь интересно посмотреть, как специалист, которого совсем недавно сватали в итальянский «Милан» после отставки Марко Джампаоло, сработает в финальной части турнира и какую задачу там будет решать его команда.

«Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку, — рассказал в эфире после игры форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук.



— Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию, и будем всем рассказывать, что выиграем Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок».

Пока Яремчук колол комментарием соседей, главный весельчак украинской команды Зинченко, который в Российской премьер-лиге получил дорогу в большой футбол, делился счастьем и отправлял посыл болельщикам:

«Сейчас я вообще не могу говорить. Эмоции одни говорят. Думаю, каждый болельщик не будет спать этой ночью и, как говорил Пике, будет заниматься любовью. Всем этого желаю».

Ну а главный тренер украинской сборной был рассудителен и спокоен, но не стеснялся хвалить своих подопечных.

«В первую очередь я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдет и поедем на Евро, — сказал Андрей Шевченко. — Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать».