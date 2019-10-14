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Битва за Кремль: Касаткина против украинки. LIVE

Кубок Кремля. 1-й круг. Ястремская - Касаткина. ОНЛАЙН

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Российская теннисистка Дарья Касаткина встречается с украинкой Даяной Ястремской в матче 1-го круга Кубка Кремля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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14:15

Ястремская и Касаткина никогда не встречались. 22-летняя россиянка сейчас занимает 37-е место в мировом рейтинге, 19-летняя украинка идет 28-й.

14:10

Касаткина и Ястремская встретятся в матче первого круга. При этом украинка посеяна в Москве под пятым номером. В игре второго раунда победительницу уже ждет пробившаяся через квалификацию в основную сетку бельгийка Кирстен Флипкенс. 120-я ракетка мира в первом круге в двух партиях заставила прекратить борьбу россиянку Наталью Вихлянцеву — 6:3, 6:2.

14:05

Начало игры запланировано на 14.30 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию матч 1-го круга Кубка Кремля, в котором встречаются россиянка Дарья Касаткина и Даяна Ястремская из Украины.