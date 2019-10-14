Битва за Кремль: Касаткина против украинки. LIVE

Касаткина и Ястремская встретятся в матче первого круга. При этом украинка посеяна в Москве под пятым номером. В игре второго раунда победительницу уже ждет пробившаяся через квалификацию в основную сетку бельгийка Кирстен Флипкенс. 120-я ракетка мира в первом круге в двух партиях заставила прекратить борьбу россиянку Наталью Вихлянцеву — 6:3, 6:2.