Битва за Кремль: Касаткина против украинки. LIVE

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14:15
Ястремская и Касаткина никогда не встречались. 22-летняя россиянка сейчас занимает 37-е место в мировом рейтинге, 19-летняя украинка идет 28-й.
14:10
Касаткина и Ястремская встретятся в матче первого круга. При этом украинка посеяна в Москве под пятым номером. В игре второго раунда победительницу уже ждет пробившаяся через квалификацию в основную сетку бельгийка Кирстен Флипкенс. 120-я ракетка мира в первом круге в двух партиях заставила прекратить борьбу россиянку Наталью Вихлянцеву — 6:3, 6:2.
14:05
Начало игры запланировано на 14.30 мск.
14:00
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию матч 1-го круга Кубка Кремля, в котором встречаются россиянка Дарья Касаткина и Даяна Ястремская из Украины.