«Ему не дадут времени»: что ждет Тедеско в «Спартаке»

Назначение Доменико Тедеско в московский «Спартак» не стало неожиданностью. О том, что немец станет новым рулевым многострадального красно-белого клуба, говорили всю неделю. Сам тренер успел слетать в Москву, посмотреть клубную инфраструктуру и выездной матч с «Краснодаром», вернуться после переговоров в Германию, подумать и принять решение перебраться в Россию.

Реклама

Все это время пресса бурлила, рассказывая о тренере и оценивая его работу в Германии и перспективы в «Спартаке», а инсайдеры делились подробностями переговоров, условиями будущего контракта и даже мыслями самого немца.

Тем не менее официальное назначение вызвало очень бурную реакцию футбольной общественности, что вряд ли должно удивлять — таков уж «Спартак», который всегда интересен, как бы у него при этом ни шли дела.

«Сложно сказать, каким будет «Спартак» при Тедеско, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то – нет. На данный момент в России мало иностранных тренеров. Тедеско — молодой, очень амбициозный специалист. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в «Шальке», поэтому ушел в «Локомотив», — рассказал «РБ-Спорт» бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус.

При этом российский футбольный топ-менеджер отметил удачную работу молодого специалиста в Бундеслиге, где он в первый же сезон привел «Шальке» ко второму месту и попаданию в Лигу чемпионов, что, по мнению Геркуса, сделать крайне сложно.

Однако экс-глава «Локомотива» считает, что оценивать 34-летнего тренера глобально пока еще рано из-за слишком короткой выборки работы, а также провала во втором сезоне в Гельзенкирхене, закончившемся увольнением. Геркус считает, что с оценкой не нужно будет торопиться, а тренерские идеи будут видны уже только в матчах после зимнего перерыва.

Вот только большинство высказавшихся о назначении немца считают, что времени у Тедеско не будет, так как в «Спартаке» слишком велико давление, а болельщики требуют результата не через год или два, а прямо сейчас. Веса этим высказываниям придает тот факт, что говорят в основном бывшие игроки красно-белых, которые знают об атмосфере в клубе не понаслышке.

«Как его примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нем и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать увольнения. Болельщику «Спартака» не интересно слушать рассказы про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации, — рассказал дважды лучший бомбардир РПЛ в составе «Спартака» Роман Павлюченко.

— Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два».

Еще один бывший спартаковец Динияр Билялетдинов акцентировал внимание на том, что руководство клуба всегда резко реагирует на неудачи, быстро принимая в отношении наставников кадровые решения, а потому отметил мужество Тедеско, принявшего предложение.

«Можно ожидать чего угодно от любого тренера, приходящего в «Спартак». В клубе были специалисты и с именем, и без него, но обстоятельства складывались так, что в отношении тренера всегда принимались радикальные решения. Я не вспомню тренера, который работал в «Спартаке» пять лет. Даже такие, кто отработал три года, в голову не приходят», — отметил экс-полузащитник национальной сборной.

Зато ветераны красно-белых, игравшие за клуб в 90-е годы, а ныне работающие тренерами, встретили назначение Тедеско в штыки.

«Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для команды, тогда и будем его оценивать. Нужно понимать, что руководство клуба хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу, — пригвоздил нового главного тренера «Спартака» клубная легенда Андрей Тихонов.

— Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и еще давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришел Жозе Моуринью и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор».

Еще более категоричен был всегда острый на язык экс-нападающий красно-белых Сергей Юран.

«Я считаю, что для «Спартака» это не выход, тренеру 34 года, при нем «Шальке» чуть не вылетел из первой Бундеслиги, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы – умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге, — подчеркнул специалист в разговоре с ТАСС.

— В «Спартаке» уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера – Мурат Якин. Все помнят, чем это закончилось».

Решение Леонида Федуна утвердить назначение Тедеско Юран назвал путем в никуда. Он сравнил Тедеско с итальянцами Лучано Спаллетти и Роберто Манчини, и, по его мнению, новый наставник спартаковцев в этом сравнении безусловно проигрывает.

«А к «Спартаку» пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка», — подытожил Юран.

Не обошлось и без мнения комментатора Георгия Черданцева, который в своим инстаграме выложил достаточно большой пост, посвященный новому главному тренеру десятикратных чемпионов России.

«Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова – это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед «Спартаком»? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать. Это понятно, только при чем здесь футбол?» — написал Черданцев.

Очевидно, комментатор уверен в протекционизме со стороны Цорна и в том, что ничего из данного назначения не получится. Особенно интересной получилась часть публикации, в которой он предлагает Российскому футбольному союзу ввести ограничения на приглашение иностранных специалистов.

«Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах, — написал Черданцев.

— Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист».

Интересно, как игроцкие достижения могут гарантировать успехи на тренерском поприще?

Сейчас, конечно, сложно предсказать, как у Тедеско пойдет в «Спартаке» и пойдет ли вообще, но разве много в мире тренеров, занимавших второе место в таком чемпионате, как немецкая Бундеслига, готовых приехать в Россию? Если уж действительно устанавливать какие-то критерии по результатам, то, пожалуй, немец им должен соответствовать. А остальное покажет футбол.