Лучшая команда? Как Россия поверила в сборную

Низшая точка

После падения неизбежно следует подъем. В футболе все неизменно происходит именно так, различаются только масштабы первого и второго. В зависимости от команды, ее возможностей и ситуации.

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Для сборной России низшей точкой очередной фазы собственного развития был Евро-2016, на котором после вырванной в добавленное время ничьи с Англией (1:1) были поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3), в результате чего команда заняла последнее место в группе, а Леонид Слуцкий подал в отставку, несмотря на уговоры Виталия Мутко остаться у руля.

На смену отправившегося в заграничные плавания специалисту был назначен Станислав Черчесов. Ему нужно было провести достаточно комфортные два года в подготовке к домашнему мундиалю без необходимости участвовать в отборочном цикле.

Но сразу оттолкнуться и рвануть наверх не получилось. Все время перед чемпионатом мира сборная под руководством Черчесова играла ни шатко, ни валко. Отвратительные результаты и слабая игра нагоняли на болельщиков тоску и пессимизм.

За все время подготовки к ЧМ-2018 по-настоящему в актив команда могла занести себе разве что игры с Бельгией (3:3) и Испанией (3:3). Сейчас поговаривают, что в случае поражения от бельгийцев Черчесов был бы уволен. В той встрече к 85-й минуте мы уступали со счетом 1:3.

Шикарный мундиаль

История могла бы пойти совсем по-другому, но все случилось так, как мы знаем. Несмотря на оглушительный шквал критики, в том числе за свои пресс-конференции «через губу», Черчесов гнул свою линию и не отступал от нее.

Перед самим чемпионатом мира случились две знаковые вещи. Во-первых, тренерский штаб получил месяц на работу с командой и подготовил ее физически не хуже, чем было у Гуса Хиддинка в 2008 на «бронзовом» Евро.

Во-вторых, главный тренер дал шанс Артему Дзюбе, которого игнорировал больше года, и нападающий, перезагрузивший за полгода перед ЧМ карьеру в тульском «Арсенале», ответил взаимностью.

Сначала Дзюба убедил работой на тренировках и игрой в товарищеских матчах, затем воспользовался своим шансом в игре открытия с Саудовской Аравией, выйдя на замену, прописался в старте и стал не только лидером, но и душой сборной.

У России все с первого матча пошло сверхудачно. 5:0 против Саудовской Аравии и 3:1 против Египта с Мохамедом Салахом вывели нас в плей-офф досрочно, правда, потом был разгром от Уругвая (0:3).

Но даже он не выбил команду из колеи. Сумасшедший по самоотдаче и эмоциям матч с испанцами (1:1), выигранный в серии пенальти, а потом красивейший четвертьфинал с хорватами (2:2), по пенальти проигранный, окончательно влюбили страну в свою национальную команду.

На Евро как по маслу

И после мундиаля Черчесову и его подопечным удалось сохранить волну. В Лиге наций УЕФА сборная не смогла выиграть свою группу, уступив в решающей игре Швеции, но там команда была из-за травм не в оптимальном составе, а до того набрала в турнире 7 очков в трех встречах.

На отборочный турнир Черчесов уговорил вернуться в сборную закончившего в ней карьеру после чемпионата мира Юрия Жиркова, что стало еще одним важным фактором успеха — несмотря на его возраст, такого футболиста на левом фланге в стране больше просто нет. Цикл начался с нестыдного выездного поражения от Бельгии (1:3), а продолжился семью победами подряд! Да, соперники, пожалуй, не относятся к категории сложнейших, но столько игр кряду сборная России не выигрывала еще ни разу в своей истории, против кого бы ни играла.

И это сейчас мы оцениваем Шотландию как относительно слабую команду, когда результат уже известен. А так там выступают футболисты английских «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а также россыпь игроков «Селтика» и «Рейнджерс» — не самых последних клубов европейского масштаба. Да и Кипр с Казахстаном соперники в целом неприятные, способные доставить проблемы.

Возможно, переоценивать эти семь побед и не стоит, но факт остается фактом: еще никогда наша команда не проводила отборочный цикл так здорово. Сборная уже на чемпионате Европы и еще может и хочет обыграть Бельгию (нужна победа 2:0, 3:1 или крупнее) дома, чтобы занять первое место в подгруппе и обеспечить себе посев в первой корзине в финальной части. Это не кажется невозможным, пусть Эден Азар и говорит, что «красные дьяволы» сами планируют пройти весь цикл без потерянных очков.

Лучшая сборная?

Вместе с постоянными победами растет уверенность российской сборной в своих силах, и вот это нельзя уже недооценивать.

Но не стоит забывать и о классе. Артем Дзюба неспроста набрал 9+5 и является лучшим игроком всего европейского отбора по системе гол+пас и только от израильтянина Эрана Захави отстает в борьбе за звание лучшего бомбардира (имея игру с Сан-Марино в запасе).

Александр Головин все ярче смотрится в «Монако», а в сборной вообще является мозгом. Денис Черышев играет за испанскую «Валенсию», находится в отличной форме, забивает и за клуб, и за сборную, но не всегда попадает у Черчесова в стартовый состав!

И кто возьмется за это критиковать специалиста, когда все так здорово работает? Вопросы к нему у болельщиков возникают и сейчас. Например, многие — особенно армейские фанаты — недовольны невызовами лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Федора Чалова.

Да, действительно, по уровню молодой нападающий, которого очень хочет купить лондонский «Кристал Пэлас», до сборной дорос, но может ли он сейчас действительно вытеснить из состава Дзюбу? Да и зачем убирать капитана, который великолепен на поле и еще и поддерживает в коллективе отличную атмосферу.

Кстати, это тоже не последний фактор. Сборная страны сейчас как никогда напоминает одну семью, несмотря на большой клубный разброс ее футболистов. Все бьются на поле за каждый мяч и друг за друга. Стоило киприоту пробороздить шипами ногу защитника «Краснодара» Сергея Петрова, как зенитовец Оздоев побежал разбираться с обидчиками, а спартаковец Георгий Джикия, совсем недавно конфликтовавший с Магомедом в матче РПЛ, принялся успокаивать партнера, чтобы тот не получил карточки.

Это один эпизод, но он иллюстрирует происходящее в коллективе. Класс, атмосфера, последовательность тренерских решений, грамотность тактики и поддержка болельщиков — слагаемые успеха национальной команды.

Теперь остается ответить на вопрос, является ли она лучшей в истории страны? Тут все, конечно, очень субъективно.

СССР брать не будем, тогда и футбол-то был иной, но и после распада Союза в стране было немало классных футболистов. Когда говорят, что они были безусловно сильнее нынешних, не стоит забывать о том, что раньше и трава была зеленее...

Более-менее объективным критерием является результат. За все годы сборная России до Черчесова один раз вышла из группы на крупных турнирах, дойдя до полуфинала того самого Евро-2008. И все. При этом Гусу Хиддинку в следующем цикле не удалось сохранить победный настрой. Несмотря на хороший футбол, Германии в отборе к чемпионату мира россияне уступили, а потом был кошмар стыкового Марибора.

Кроме того, национальную команду до сих пор всегда сопровождали скандалы, а вот Черчесову, со всей его конфликтностью и упрямостью, удается сборную от них оградить. Сейчас все настолько хорошо, что хочется поверить в серьезность его слов о том, что задачей является выигрыш чемпионата Европы. Да, честно говоря, сомнений в том, что специалист серьезен, нет и так. Вопрос лишь, по силам ли это его подопечным?

Но звучит это совсем не так, как в 2010 году слова на тот момент президента РФС Сергея Фурсенко о задаче выиграть домашний ЧМ-2018.

В общем, пока вопрос места этой команды в российской истории еще остается открытым, но удачное выступление на чемпионате континента дискуссии закроет. И таковым станет выход в четверть- или полуфинал. При хорошей игре и максимальной самоотдаче, само собой.

Кажется, с последними проблем не будет. А удача, как известно, любит смелых.