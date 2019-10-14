«Критическое состояние»: боксер впал в кому после нокаута

Что произошло

На вечере профессионального бокса в Чикаго случился очередной инцидент, взбудораживший бойцовский мир. Американец Патрик Дэй, проводивший поединок в андеркарде турнира против соотечественника Чарльза Конвелла за титул регионального чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA), после поражения оказался в больнице и впоследствии впал в кому из-за полученных травм головы.

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21-летний Конвелл на протяжении всего боя уверенно доминировал, дважды отправив Дэя в нокдаун — в четвертом и восьмом раундах. В десятой трехминутке мощный правый хук Чарльза в очередной раз достиг цели, попав в челюсть соперника. Дэй оказался в глухом нокауте, а рефери, не став открывать счет, тут же вызвал в ринг медиков для оказания спортсмену помощи.

На протяжении нескольких минут врачи пытались привести того в чувства, однако успехом их действия не увенчались, и Дэя вынесли в подтрибунное помещение в кислородной маске и бессознательном состоянии.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb — MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Северо-западную мемориальную больницу, по дороге в которую, как сообщают СМИ, у него произошел приступ, из-за чего врачам пришлось интубировать спортсмена — самостоятельно дышать он не мог. В медицинском учреждении у Дэя диагностировали отек мозг и провели экстренную операцию, после чего тот впал в кому.

14 октября появились новые подробности по поводу состояния боксера. Согласно заявлению сайта DiBella Entertainment, состояние 27-летнего Дэя оценивается как «чрезвычайно критическое».

«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья, он находится в коме в чрезвычайно критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксерского сообщества. Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — сказано в сообщении.

Поражение от Конвелла стало для Дэя вторым в этом году. В июне он проиграл Карлосу Адамесу в поединке за титул регионального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) единогласным решением судей. Всего же американец провел на профессиональном ринге 22 поединка, одержав 17 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

Такое происходит все чаще

Случай Дэя заставил общественность вновь вспомнить, пожалуй, об одной из самых трагичных историй года. 20 июля российский боксер Максим Дадашев потерпел первое поражение в карьере в отборочном поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) от пуэрториканца Сабриэля Матиаса, попутно получив смертельные травмы. Россиянин, как выяснилось уже в больнице, куда его госпитализировали с отеком мозга, еще находясь на ринге, тяжело травмировал голову.

Ситуация похожа на ту, что произошла с Дэем: Дадашев не смог самостоятельно покинуть ринг, потерял сознание в подтрибунном помещении и перенес приступ в машине скорой помощи, был экстренно прооперирован и впал в кому. Через несколько дней россиянин скончался.

Трагедия вызвала волну критики в адрес организаторов турнира, тренера Дадашева Бадди Макгирта и рефери поединка. В конечном итоге удалось выяснить, что российскому атлету должным образом не оказали медицинскую помощь, когда тот почувствовал себя плохо. Ринг боксер покидал самостоятельно, хотя на такие ситуации должны быть предусмотрены носилки и бандаж. Кроме того, отсутствовал у врачей и лед, который должны были приложить к голове спортсмена.

Важно отметить, что в случае с Дэем все это было, и выносили американца на носилках.

Спустя несколько дней после случившегося с Дадашевым аналогичный эпизод произошел с аргентинским боксером Уго Сантильяном. От полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу травм он скончался, перенеся перед смертью операцию на мозге, кому и остановку сердца.

Не так давно трагедия настигла и другую ветвь бойцовского мира — смешанные единоборства. 7 октября узбекистанский боец Бекзод Нурматов скончался после поединка в Грозном на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) 100. Потерпев поражение, 27-летний спортсмен, по информации ТАСС, почувствовал себя плохо и был госпитализирован. После боя Нурматов перенес инсульт и впал в кому, что и стало причиной смерти. На профессиональном уровне боец провел одержал 11 побед и дважды проиграл.

Упоминания стоит и одно из самых значимых происшествий за прошедший год. В декабре легенда бокса и бывший доминирующий чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Адонис Стивенсон попал в реанимацию по итогам поединка с Александром Гвоздиком. Украинец отправил канадца в глубокий нокаут в одиннадцатом раунде. Сразу с ринга Стивенсона доставили в клинику с признаками отека мозга. У него диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и провели операцию, позднее введя в состояние искусственной комы из-за угрозы кровоизлияния в мозг, в котором он пробыл несколько недель.

Стивенсону впоследствии удалось выйти из критического сознания, однако сейчас, судя по всему, речи о продолжении карьеры боксером идти не может. 41-летний спортсмен проходит курс физической терапии в рамках реабилитации, учась заново ходить, писать и самостоятельно заботиться о себе.

Как это остановить?

Никак, если не идет речь о запрете бокса. По своей специфике это один из самых травмоопасных видов спорта. В большей степени из-за того, что большинство ударов боксеров приходятся в голову и печень. В первом случае профессиональный боксер практически лишен возможности избежать микросотрясений (в некоторых случаях — тяжелых), во втором — атлет испытывает сильнейший болевой шок.

Большое количество пропущенных ударов, в том числе и на тренировках, повышает болевой порог спортсменов, из-за чего они не всегда могут распознать опасность для жизни. А отягощается это еще и тем, что из-за высокого уровня адреналина боксеры во время поединка не чувствуют боль вовсе.

Нельзя не сказать, что основным источником урона в боксе урон служат перчатки. Так, их тяжесть колеблется от 4 и вплоть до 20 унций, а боксер выбирает нужную экипировку исходя из весовой категории. Условно говоря, при дивизионе в более 90 кг перчатка может весить более 0,5 кг.

Например, Дадашев, выступавший в полусредней весовой категории, в своем последнем поединке пропустил 319 ударов. Перчатки Матиаса, согласно правилам, весили ориентировочно 300 г. Легко оценить, какой урон получают представители «королевского» веса, у которых амуниция почти в два раза тяжелее.

Для сравнения, в смешанных единоборствах используются перчатки до 4 унций (примерно 114 г). При этом надо учитывать, что ударов в MMA выбрасывается меньше, они рассредоточены, не столь акцентированы и легче. А в случае, если встречаются два базовых борца, то до ударов и вовсе может не дойти.

Поэтому, обсуждая возможные последствия в разных бойцовских видах спорта, бокс всегда будет на первом месте.

Следует упомянуть и про набирающие популярность кулачные бои, которые не так давно вновь легализовали в Соединенных Штатах. Там перчатки не используется совсем, а бойцам разрешается лишь обматывать кисти бинтами, причем костяшки должны оставаться открытыми.

Из-за этого от спортсменов требуется высокий уровень тактической подготовки, поскольку рядовые удары в голову, вероятнее всего, сломают бьющему руку в области предплечья. Так произошло с Поли Малиньяджи в бою против Артема Лобова.

Чтобы этого избежать, удары должны нацелены в область определенных лицевых костей, успех которых позволит отправить соперника в нокаут и досрочно победить.

Проще говоря, в кулачных боях уродуют лица, выбивают зубы и ломают конечности, но головной мозг остается нетронутым. Выглядит жутко, зато относительно безопасно.

Нужно понимать, что, несмотря на все очевидные факторы, здоровье спортсменов зависит непосредственно от них и организаторов соревнований: начиная от выбора тренера и заканчивая банальным обеспечением медиков льдом.