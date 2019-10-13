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Укротить Зверева: Медведев бьется в шанхайском финале. LIVE

Shanghai ATP Masters 1000. Финал. Медведев — Зверев. ОНЛАЙН

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Российский теннисист Даниил Медведев играет в финале ATP Masters 1000 в Шанхае против немца русского происхождения Александра Зверева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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12:16

И мимо корта бьет Зверев при приеме. 4-3 — вновь повел Медведев.

12:16

Четко по линии с бэкхэнда попадает Медведев. 40:30.

12:15

Выигрывает Зверев дуэль у сетки. 30:30.

12:14

Первую двойную ошибку в матче допускает Медведев. 30:15.

12:14

Эйс. 30:0.

12:14

Медведев на подаче. 15:0.

12:13

После обводящего удара в аут попадает Медведев. 3-3 — сравнивает счет в партии Зверев.

12:12

Самый длинный розыгрыш в этом матче остался за Зверевым — в сетку попадает Медведев. 40:30.

12:11

А теперь Медведев хотел повторить трюк Зверева, но в итоге удалось повторить лишь удар в сетку. 30:30.

12:10

Точный обводящий удар в исполнении Медведева. 15:30.

12:10

Хотел под бэкхэнд укороченным сыграть Зверев, но попал в сетку. 15:15.

12:09

На подаче Зверев. 15:0.

12:07

Обратный брейк реализует Зверев. Вновь мимо корта бьет Медведев. 2-3 — второй гейм выигрывает немец.

12:06

Меньше. В аут попадает Медведев.

12:06

Ровно. Мощно подает Медведев.

12:05

Меньше. Мимо корта бьет Медведев.

12:04

И отыгрывает его Даниил! 40:40.

12:04

И еще эйс добавляет Даниил. 30:40. Остался один брейк у Зверева.

12:03

С лета у сетки играет Медведев. 15:40.

12:03

Ошибается на своей подаче Медведев. В аут бьет Даниил. 0:40.

12:02

Отлично сыграл на контратаке Зверев. 0:30.

12:02

На подаче Медведев. 0:15.

12:01

Отличной подачей навылет берет свой первый гейм Зверев. 1-3.

12:00

Неудачно сыграл на приеме Медведев и отправил мяч едва ли не на трибуны. 40:30.

12:00

Уже 13 ошибок в четырех геймах у Зверева. Не задается для немца первый сет. Но пока 30:30.

11:59

Вновь бьет в сетку Александр после ответа Медведева. 15:30.

11:59

Хороший эйс в исполнении Зверева. 15:15.

11:58

На подаче Зверев. Не получилась первая подача, а на второй Медведев сразу же отвечает и заставляет соперника пробить в сетку. 0:15.

11:56

И вновь не попадает в корт Александр. 3-0 — очередной гейм выигрывает Медведев.

11:56

Хорошо играет Зверев на приеме, но без ошибок не обходится — мимо корта с бэкхэнда. 40:15.

11:55

А теперь уже Медведев хотел перехитрить соперника, пробив по линии, но тоже попал в аут. 30:15.

11:54

Прекрасный эйс в исполнении Медведева. 30:0.

11:54

По линии отвечал Зверев, но в итоге пробил в аут. 15:0.

11:53

Все-таки реализует свой брейк Даниил и забирает еще один гейм. 2-0.

11:53

Мимо корта пробил Даниил. Отыграл одно очко Зверев. 15:40.

11:52

Тройной брейк зарабатывает Медведев. 0:40.

11:50

0:15. Чуть-чуть корта не хватило немцу для того, чтобы точно по линии уложить мяч. И уже 0:30.

11:51

0:40 — шикарный розыгрыш и брейк-поинт на подаче Зверева.

11:49

Первый гейм остается за Медведевым. 1:0 — уверенно свою подачу забрал Даниил.

11:48

Эйс от Медведева! 40:0.

11:47

Ошибается при ударе по линии немец. Затем увеличивает преимущество Медведев вновь. 30:0.

11:46

Начинается финал! Смотрим.

11:45

Подошла к концу разминка. Что же касается погоды в Шанхае, то она не самая приятная: моросит дождь, поэтому организаторы приняли решение закрыть над кортом крышу.

11:41

Саша Зверев выбирает прием. Как и в полуфинале.

11:40

Первым на корте появился Зверев, за ним — Медведев. Ждем жеребьевку.

11:35

Они столкнулись в подтрибунном помещении, но не пожали друг другу руки. Даже не посмотрели на своего оппонента.

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11:30

Красивое световое шоу сейчас на арене в Шанхае. К решающему поединку турнира все готово.

11:25

Особой изюминки сегодняшнему противостоянию придает тот факт, что Сашей Зверевым россиянин проиграл все четыре очные поединка в карьере.

11:15

Напомним, что Даниил обыграл в полуфинале «Мастерса» грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд. Зверев же в предыдущем матче сломил сопротивление Маттео Берреттини, представляющего Италию.

11:05

Сам матч должен начаться в 11.30 мск.

11:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Shanghai ATP Masters 1000, где Даниил Медведев встречается с Александром Зверевым.