Укротить Зверева: Медведев бьется в шанхайском финале. LIVE

И мимо корта бьет Зверев при приеме. 4-3 — вновь повел Медведев.
Четко по линии с бэкхэнда попадает Медведев. 40:30.
Выигрывает Зверев дуэль у сетки. 30:30.
Первую двойную ошибку в матче допускает Медведев. 30:15.
Эйс. 30:0.
Медведев на подаче. 15:0.
После обводящего удара в аут попадает Медведев. 3-3 — сравнивает счет в партии Зверев.
Самый длинный розыгрыш в этом матче остался за Зверевым — в сетку попадает Медведев. 40:30.
А теперь Медведев хотел повторить трюк Зверева, но в итоге удалось повторить лишь удар в сетку. 30:30.
Точный обводящий удар в исполнении Медведева. 15:30.
Хотел под бэкхэнд укороченным сыграть Зверев, но попал в сетку. 15:15.
На подаче Зверев. 15:0.
Обратный брейк реализует Зверев. Вновь мимо корта бьет Медведев. 2-3 — второй гейм выигрывает немец.
Меньше. В аут попадает Медведев.
Ровно. Мощно подает Медведев.
Меньше. Мимо корта бьет Медведев.
И отыгрывает его Даниил! 40:40.
И еще эйс добавляет Даниил. 30:40. Остался один брейк у Зверева.
С лета у сетки играет Медведев. 15:40.
Ошибается на своей подаче Медведев. В аут бьет Даниил. 0:40.
Отлично сыграл на контратаке Зверев. 0:30.
На подаче Медведев. 0:15.
Отличной подачей навылет берет свой первый гейм Зверев. 1-3.
Неудачно сыграл на приеме Медведев и отправил мяч едва ли не на трибуны. 40:30.
Уже 13 ошибок в четырех геймах у Зверева. Не задается для немца первый сет. Но пока 30:30.
Вновь бьет в сетку Александр после ответа Медведева. 15:30.
Хороший эйс в исполнении Зверева. 15:15.
На подаче Зверев. Не получилась первая подача, а на второй Медведев сразу же отвечает и заставляет соперника пробить в сетку. 0:15.
И вновь не попадает в корт Александр. 3-0 — очередной гейм выигрывает Медведев.
Хорошо играет Зверев на приеме, но без ошибок не обходится — мимо корта с бэкхэнда. 40:15.
А теперь уже Медведев хотел перехитрить соперника, пробив по линии, но тоже попал в аут. 30:15.
Прекрасный эйс в исполнении Медведева. 30:0.
По линии отвечал Зверев, но в итоге пробил в аут. 15:0.
Все-таки реализует свой брейк Даниил и забирает еще один гейм. 2-0.
Мимо корта пробил Даниил. Отыграл одно очко Зверев. 15:40.
Тройной брейк зарабатывает Медведев. 0:40.
0:15. Чуть-чуть корта не хватило немцу для того, чтобы точно по линии уложить мяч. И уже 0:30.
0:40 — шикарный розыгрыш и брейк-поинт на подаче Зверева.
Первый гейм остается за Медведевым. 1:0 — уверенно свою подачу забрал Даниил.
Эйс от Медведева! 40:0.
Ошибается при ударе по линии немец. Затем увеличивает преимущество Медведев вновь. 30:0.
Начинается финал! Смотрим.
Подошла к концу разминка. Что же касается погоды в Шанхае, то она не самая приятная: моросит дождь, поэтому организаторы приняли решение закрыть над кортом крышу.
Саша Зверев выбирает прием. Как и в полуфинале.
Первым на корте появился Зверев, за ним — Медведев. Ждем жеребьевку.
Они столкнулись в подтрибунном помещении, но не пожали друг другу руки. Даже не посмотрели на своего оппонента.
Красивое световое шоу сейчас на арене в Шанхае. К решающему поединку турнира все готово.
Особой изюминки сегодняшнему противостоянию придает тот факт, что Сашей Зверевым россиянин проиграл все четыре очные поединка в карьере.
Напомним, что Даниил обыграл в полуфинале «Мастерса» грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд. Зверев же в предыдущем матче сломил сопротивление Маттео Берреттини, представляющего Италию.
Сам матч должен начаться в 11.30 мск.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Shanghai ATP Masters 1000, где Даниил Медведев встречается с Александром Зверевым.