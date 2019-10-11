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Финский рубеж: Туктамышева готовится к Гран-при. LIVE

Finlandia Trophу. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В финском Эспоо стартует предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин, где выступают россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.
Трансляция
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19:15

Стоит отметить, что Туктамышева впервые в сезоне должна презентовать новое платье и программу, в которой, на минутку, заявлено три тройных акселя. Такого в мире раньше не делал никто. Что касается Косторной, то для нее соревнование станет дебютным на взрослом уровне — от нее тоже ждем триксель. Но это все к вопросу произвольной программы, поскольку в короткой эти элементы запрещены.

19:10

Сборную России представят на турнире две девушки — Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

19:05

Прокаты начнутся в 19.30 по московскому времени.

19:00

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophу.