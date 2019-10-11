Преемники Хабиба: кто может стать суперзвездой UFC

5. Аскар Аскаров

Чемпион лиги АСВ Аскар «Пуля» Аскаров был подписан в UFC летом 2019-го и даже успел дебютировать в промоушене. Но обо всем по порядку.

История этого бойца очень интересна: глухой с рождения, скромный спортсмен сделал себе имя в России благодаря десятку досрочных побед (три КО и семь сабмишенов), которые добывались как отточенными ударами, так и шикарной борцовской базой. А еще до триумфов в клетке Аскаров завоевывал золотые медали чемпионатов России, мира и Сурдлимпийских игр.

«Я самому себе доказал, что все смогу. Хочу стать примером того, что, имея желание, можно добиться успеха. Представляете, я простой парень из села, который пару лет назад сидел за телевизором, просматривая кассеты UFC и мечтая оказаться когда-нибудь там. Проблемы, возможности — все неважно. Если ты чего-то хочешь, отдаешь этому максимум себя, пашешь больше, чем другие, то ты обязательно добьешься поставленной цели», — говорил Аскаров.

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И вот, долгожданный бой в Америке, где не знающий поражений россиянин снова не уступил оппоненту… Но и не победил сам: дебютный поединок Пули в UFC против неуступчивого Брэндона Морено завершился вничью.

Однако пока «0» в графе поражения будет сохраняться, к россиянину будет приковано большое внимание. Которое со временем и сможет привести Аскара как к вершине наилегчайшего дивизиона, так и к еще более весомому спортивному статусу.

4. Александр Волков

9 ноября в Москве пройдет третий турнир UFC на территории нашей страны. Главным действующим лицом по праву станет Александр Волков.

Еще в апреле в Петербурге Драго должен был встретиться в клетке с голландским тяжеловесом Алистаром Оверимом. Но из-за проблем со здоровьем, которые изначально подавались западными СМИ как проваленный допинг-тест, россиянин до города на Неве не доехал — его заменил в карде Алексей Олейник.

Тот период был крайне неудачным для россиянина: восхождение на вершину было долгим.

Позади остались чемпионства в Bellator и M-1, нелегкий претендентский статус и победные противостояния с Фабрисиу Вердумом и Стефаном Стрюве. Шедший на серии из шести успешных боев Волков в статусе фаворита ехал на эпохальный UFC 229, где в «мэйн-ивенте» выявляли сильнейшего Хабиб и Конор Макгрегор.

За право сразиться с чемпионом Даниэлем Кормье Александр бился с Дерриком Льюисом из США, которого на протяжении всего боя Александр разбирал на части. Но буквально на последних секундах дала знать о себе секундная потеря концентрации, которой хватило американцу, чтобы сначала потрясти, а затем и добить соперника.

Но судьба вернула бойцу должок, подарив Волкову не только новый шанс выступить перед родной публикой, но и возможность возвращения в список претендентов.

Бой с экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом на «ЦСКА-Арене» расставит все точки над «i». Благо, что поражение от Льюиса уже не мучает россиянина, готового к новым свершениям.

«Сильно на меня тот проигрыш не повлиял, только разве что в сторону еще больших упорных тренировок и работы над ошибками. Да, у меня есть в карьере поражения, часто они были достаточно обидные. Но из каждого такого случая я выносил урок и с новыми силами шел завоевывать то, что мне необходимо…

Я был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator. Теперь мне остался один пояс в копилку, чтобы оставить большой след в истории. Я мотивирован, и никакие поражения в карьере на следующий поединок не повлияют»,

— заявил перед определяющим поединком в карьере Драго.

3. Петр Ян

Бывший чемпион ACB в легчайшем весе прозвищу «No Mercy» тоже готовится сразиться за право биться с чемпионом. Пока обладатель двух поясов Генри Сехудо щеголяет с золотой медалью Олимпиады-2008 и вызывает на поединок девушек, Петр Ян готовится к главному бою в своей карьере.

Пять побед в пяти боях под эгидой UFC, уверенность в себе и активная работа с прессой сделали свое дело: следующий оппонент россиянина, не сомневайтесь, будет с громким именем.

Среди целей россиянина член Зала славы организации Юрайя Фабер, находящиеся в топ-5 Алджэмейн Стерлинг и Рафаэль Ассунсао, а также Педро Муньоз и бывший чемпион Коди Гарбрандт. А на днях Ян вызвал на бой и первого номера легчайшего веса бразильца Марлона Мораеса.

В общем, осталось дождаться официального анонса возвращения Петра в клетку. А там, в случае победы, и до Сехудо будет рукой подать.

2. Ислам Махачев

Не менее грозным видится поход за поясом и Ислама Махачева. Друг и спарринг-партнер Хабиба, которого также называют «наследником» Орла, не проигрывает шесть боев подряд, в последнем из которых он бился в карде UFC 242, предваряя бой самого Нурмагомедова с Дастином Порье.

Против Дэйви Рамос Ислам заметно осторожничал, что вызвало неодобрение со стороны трибун. Однако затем Махачев прощупал слабые стороны соперника и достал-таки ударом бразильца. Пускай досрочно завершить поединок не получилось, единогласное решений судей еще больше приблизило отечественного спортсмена к верхушке легкого веса.

Конечно, чемпионом остается Хабиб, который ни за что на свете не разделит клетку со своим близким человеком. Но пройдет два боя, и Нурмагомедов, с наибольшей вероятностью, оставит спорт. Вот тогда и должно будет наступить время Махачева, готового продолжать сметать со своего пути всех соперников в одном из самых интересных дивизионов промоушена.

«Следующий чемпион после Хабиба» — вот как об Исламе отзываются в его команде.

1. Забит Магомедшарипов

Вторым по значимости поединком вечера на турнире в Москве станет противостояние зрелищного Забита Магомедшарипова с Келвином Каттаром.

Этот бой изначально должен был состояться 18 октября в Бостоне, однако из-за инфекции россиянин снялся с турнира, и поединок попросту передвинули на более позднюю дату, что не может не радовать поклонников ММА из России.

Забит неслучайно считается одним из самых ярких бойцов UFC. Если этот полулегковес в клетке, то знайте – в ближайшие 15 минут от экрана взгляд лучше не отводить. Высококлассная ударная техника, изощренные атаки с самых различных углов и позиций, прекрасные удушающие и болевые — все это лишь малая часть лучших качеств Магомедшарипова.

Подкупает и скромность бойца: Забит старается не реагировать на «трешток», всю свою энергию выплескивая не на пресс-конференциях, а в октагоне.

А что же до чемпионского пояса, то золото совсем близко. Всевозможные бонусу за яркие перформансы в восьмиугольнике, доминирование в последнем противостоянии над грозным ударником Джереми Стивенсом и продолжающая расти миллионная армия поклонников не оставляют руководству организации выбора, кроме как дать Забиту через два-три поединка чемпиона полулегкого дивизиона. Магомедшарипов против Макса Холлоуэйя — такая афиша поистине впечатляет.

Но пока россиянину стоит отложить в сторону мечты о встрече с Благословенным и сосредоточиться на выступлении в столице. До которого, кстати, осталось уже меньше месяца.