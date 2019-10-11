«У России гимн круче, чем у ЛЧ»: Дзюба — о триумфе в «Лужниках»

Сборная России по футболу на всех парах мчится на чемпионат Европы-2020.

10 октября национальная команда на заполненных до отказа «Лужниках» разгромила шотландцев со счетом 4:0. Дубль оформил Артем Дзюба, еще по голу на свой счет записали Магомед Оздоев и Александр Головин.

К слову, этот триумф стал для россиян шестым подряд: до этого наша сборная дважды одолела Казахстан (4:0, 1:0), разгромила Сан-Марино (9:0), обыграла Кипр (1:0) и взяла верх над теми же шотландцами (2:1). Больше матчей подряд команда выигрывала только в 1995 году под руководством Олега Романцева: тогда был достигнут результат семь побед кряду.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы не скрывал удовлетворения от исхода противостояния. Специалист отметил, что дожать соперника во второй половине встрече удалось благодаря тотальному контролю мяча.

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«Показалось, что в первом тайме сборная России играла немного академично? Со словом «академично» не согласен. Мы старались нагнетать. Но в целом соглашусь: я в перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее.

Что же касается изменений в игре во второй половине… Тут дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более, когда со стандарта забили, намного легче стало»,

— передает «Чемпионат» слова Черчесова, который теперь намерен вместе с футболистами проанализировать матч, восстановить игроков и подготовиться к следующему сопернику.

И расслабляться, несмотря на близость цели, нельзя. Ведь очки дают бонусы при жеребьевке перед финальной стадией.

«Есть такой нюанс, как разница в погоде. На Кипре будет жара, 25-26 градусов, то есть разница по сравнению с Москвой — почти 20. Но мы под флагом и гимном. Нужно решать задачи», — поделился о встрече с киприотами Черчесов.

Того же мнения придерживается и лидер сборной Артем Дзюба. Нападающий отдал должное игре команды во втором тайме, поблагодарил болельщиков, а также заметил, что гимн России заряжает сильнее, чем главная мелодия Лиги чемпионов.

«Первый тайм был не очень, а второй очень хороший, качественный. Для нас это очень важная победа, так как Кипр, неожиданно для меня, выиграл. Я думал, что они сыграют вничью…

Вообще, огромное спасибо болельщикам. На таком стадионе при таком количестве зрителей играть одно удовольствие. Во время исполнения гимна понял одно: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда пел весь стадион и ты вместе с ним. Это непередаваемые ощущения, на всю жизнь. Еще бы всю команду заставить петь — вообще было бы круто. Но это для всех индивидуально: Марио заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой»,

— шутит форвард.

А вот наставник сборной Шотландии Стив Кларк на пресс-конференции не мог скрыть разочарования. Рулевой гостей похвалил победителей, назвав Россию «хорошим и сильным соперником», а также высказался о намерении продолжать работать над ошибками.

«Что произошло после перерыва? Первый гол, необязательный, пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.

Нам нужно упорно работать. Возможно, помогут перемены в составе. Важно понимать, что соперники, против которых мы играли – Бельгия, Россия, – очень хорошие и сильные. Хотя я не буду прятаться за отговорками — наши результаты ужасны. Когда проигрываешь два матча подряд со счетом 0:4, приятного мало… Но я человек закаленный, продолжаем работать», — заверил Кларк.

Стоит отметить, что россияне с 18 очками занимают второе место в группы I. Лидируют бельгийцы (21), которые уже обеспечили себе попадание на европейское первенство.

Что же касается нашей сборной, то подопечные Станислава Черчесова находятся в шаге от заветного форума — теперь команде №1 достаточно в следующем туре не проиграть в гостях Кипру.

Встреча пройдет 13 октября.