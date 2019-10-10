Выход на Евро отложен: как Россия раздавила Шотландию

Накануне вся страна «отмечала» годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2000. Тогда российской команде, возглавляемой Олегом Романцевым, для выхода в финальный раунд нужна была только победа. И после гола Валерия Карпина была к этому близка. Но все решил эпизод в самой концовке встречи: Алексей Смертин фолит на Сергее Мизине, Андрей Шевченко исполняет штрафной и навешивает в сторону ворот, и Александр Филимонов, не сумев поймать мяч, забросил его к себе в сетку. Итог: 1:1, Россия остается без Евро.

С этого события прошло аж 20 лет, а воспоминания о произошедшем остаются неизменными. И вот вновь «Лужники», вновь отбор на чемпионат Европы, вновь беспрерывный дождь, и вновь сборной России нужна только победа для выхода в финальный раунд.

Правда, на этот раз ситуация выглядела принципиально иным образом. Теперь для команды Станислава Черчесова победа нужна только для того, чтобы досрочно оформить путевку на Евро. И рассчитывать при этом, что Казахстан с Кипром очную встречу завершат вничью.

Впрочем, киприоты на последних минутах умудрились вырвать волевую победу. В любом случае: россиянам достаточно набрать четыре очка в оставшихся четырех встречах, и обыграть шотландцев на своем поле значит сделать огромный шаг к конечной цели.

Несмотря на рабочий будний день, болельщики начали прибывать к «Лужникам» еще за несколько часов до начала матча. Однако внутрь чаши стадиона народ идти не торопился. Спасаться от дождя пришедшие предпочли в различных интерактивных палатках, расположенных на территории арены: чаепитие, футбол, видеоигры, вот это вот все.

Особое внимание к себе привлекали, конечно же, гости из Шотландии. Их хмурой и пасмурной погодой не напугать, а потому без традиционной одежды — килта — не обошлось.

По сравнению с прошлым матчем — против Казахстана — стартовый состав сборной России претерпел несколько значительных изменений. Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут Федора Кудряшова, Дмитрия Баринова и Алексея Ионова. Ильзат Ахметов и Денис Черышев же остались на скамейке запасных, а Антон Миранчук и вовсе на сборы вызван не был из-за травмы. Полузащитник «Локомотива» в середине сентября перенес операцию на правом голеностопе и, по словам наставника «железнодорожников» Юрия Семина, к занятиям в общей группе приступит не ранее чем через месяц.

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Перед выходом команд на поле состоялось небольшое красочное шоу, которое по задумке должно было сопровождаться огнями от фонариков с телефонов болельщиков. Правда, к этому моменту далеко не все зрители попали на трибуны, потому шоу оказалось несколько незавершенным.

Зато настоящий концерт сумели устроить фанаты сборной Шотландии, шикарно исполнившие свой национальный гимн.

Российские болельщики, впрочем, тоже не подкачали, поучаствовав в небольшом перфомансе.

С самого начала встречи мяч под свой контроль взяли хозяева, и первый опасный момент мог возникнуть на десятой минуте. Фернандес, Оздоев и Дзюба разыграли неплохую комбинацию на правом фланге, откуда Марио выполнил навес в район 11-метровой отметки в надежде на то, что подоспевший туда Дзюба передачу замкнет. Однако мяч рикошетом от защитника попал к Кудряшову, но Федор с угла вратарской пробил сильно выше ворот. А вот мгновением позже капитан сборной России мог открыть счет.

Ионов выиграл верховое единоборство после заброса из глубины поля и классно сбросил мяч в направлении Дзюба. Артему не хватило буквально метра, чтобы дотянуться и расстрелять Маршалла в упор.

К середине тайма страсти на поле ощутимо поутихли, и чтобы хоть как-то разнообразить происходящее в «Лужниках», болельщики запустили волну — наверное, самое любимое и популярное действо среди российских фанатов.

Впрочем, ни коллективу Черчесова это не помогло, ни на шотландцев не повлияло — 0:0, команды ушли в раздевалку без забитых мячей.

А вот во второй половине встречи без них не обошлось.

Дзюба во время углового продавил защитника и с лета в падении пробил в дальний верхний угол. Маршалл свою команду выручить не сумел.

Таким образом, капитан сборной России записал на свой счет уже седьмой гол в семи матчах отборочного этапа. Всего же для Артема этот забитый мяч стал 22-м в составе национальной команды, и с таким показателем он вышел на чистое третье место, уступая только Владимиру Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).

Буквально через пару минут команда Станислава Черчесова свое преимущество удвоила.

Оздоев здорово сыграл на подборе и, перехватив мяч недалеко от штрафной площади, мощно выстрелил впритирку со штангой.

Дзюба же мог довести дело до разгрома и решить исход встречи уже к ее 65-й минуте. Сначала Артем попал в крестовину, пробив с края штрафной, а затем едва не закатил мяч в дальний нижний угол с близкого расстояния. Впрочем, через пять минут нападающий исправился.

Российский форвард воспользовался суматохой в чужой вратарской и, обокрав защитника, ткнул мяч мимо Маршалла и записал на свой счет дубль.

Ну, а к концу встречи Дзюба уже выступил в роли ассистента.

Артем сыграл в «стеночку» с Головиным прямо в чужой штрафной, не замечая никакого сопротивления со стороны шотландцев, и последним пасом вывел Александра на убойную позицию, откуда хавбек «Монако» катнул мяч в дальний нижний угол.

4:0 — тотальный разгром Шотландии и безоговорочная победа сборной России при практически полных «Лужниках», скандирующих «Молодцы! Молодцы!».

Таким образом, команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и вплотную приблизилась к выходу на чемпионат Европы. Для этого достаточно сыграть вничью с Кипром. Судьбоносная встреча состоится в Никосии 13 октября.