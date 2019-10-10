онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
После Канело — новые проблемы: Ковалева ждут в суде

Ковалев предстанет перед судом 25 ноября

Российский боксер Сергей Ковалев, действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, предстанет перед судом 25 ноября. Спортсмен должен явиться на заседание по делу о нанесении им телесных повреждений женщине, подавшей иск на сумму $8 млн.

Боксер Сергей Ковалев, действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, 25 ноября должен будет явиться в суд.

Как сообщает BoxingScene, в январе 2019 года против Ковалева выдвинула обвинения неназванная девушку, сообщившая в правоохранительных органах, что боксер избил ее и нанес серьезные травмы.

Жертвой оказалась американская актриса и модель Джейми Фронтц. Она уверяла, что спортсмен из России был задержан 9 июня 2018 года в калифорнийском городе Биг-Бэр-Сити по обвинению в избиении после того, как между ними произошла стычка.

Согласно показаниям Фронтц, 35-летний боксер долго ухаживал за ней на вечеринке, однако она раз за разом отклоняла его предложения уединиться. После этого Ковалев с другом якобы пошли за ней в номер, после чего у нее были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Вскоре Крушителя арестовала полиция по обвинению в нападении с применением силы. Фронтц подала против Ковалева иск на взыскание $8 млн за причиненный ущерб. На всех прошедших заседаниях боксер отрицал свою вину, а также уверял общественность в своей невиновности посредством социальных сетей.

Россиянин тогда остался на свободе с возможностью беспрепятственного передвижения по Штатам, однако теперь боксеру грозит до четырех лет тюрьмы.

Что интересно, спустя несколько месяцев Ковалев вновь оказался в центре скандала. По информации интернет-портала The Athletic, очередной инцидент с участием спортсмена произошел 15 июля. Россиянина сняли с внутреннего рейса из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Он якобы приставал к женщине в салоне самолета перед взлетом.

По словам пострадавшей, боксер схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. После случившегося пассажирка расплакалась и начала жаловаться авиаперсоналу, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Ковалев же вступил в оживленную перепалку с другими пассажирами, после чего его вывели из самолета.

Согласно протоколу служб безопасности, который оказался в распоряжении издания, арест 36-летнего Ковалева и дальнейшее расследование этого дела не проводились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всю свою жизнь я прохожу через разного рода испытания. Если перед вами находится очередной тест, это значит, его послал Бог для того, чтобы вас изменить или улучшить. И если ты его проходишь, то станешь сильнее, если нет, то приобретешь опыт для следующего испытания. Всё случается по определенной причине. Я рад, что этот бой произойдет. Сейчас самое главное это прийти в оптимальную форму за оставшееся короткое время Очевидно, что у Сауля больше опыта. Он чаще проводил 12-раундовые поединки. К тому же, он моложе. Но это мой родной дивизион. Хотя, я повторю вам то, что говорил ранее - если он принял решение выступать здесь, значит, его тело готово к полутяжелому весу. #Крашер #krusher #Ковалёв #бокс #школанокаутакрашер _______________________________________________________ All my life I go through various kinds of trials. If the next test is in front of you, it means that God sent it in order to change or improve you. And if you pass it, you will become stronger; if not, you will gain experience for the next test. Everything happens for a reason. I'm glad this fight will happen. Now the most important thing is to get in optimal shape for the remaining short time Obviously, Saul has more experience. He often spent 12-round fights. Moreover, he is younger. But this is my home division. Although, I will repeat to you what I said earlier - if he decided to speak here, then his body is ready for light heavy weight. #krusher #Kovalev # boxing

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Незадолго до судебного заседания, 2 ноября, Ковалева ожидает, наверное, главный поединок в его карьере. Ринг с россиянином, который будет проводить вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, разделит самый высокооплачиваемый боксер мира — абсолютный чемпион из Мексики Сауль Альварес.

«Ассоциации с Альваресом? Олигарх, елки-палки. Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но остается в деле. Респект ему. Конечно, я его уважаю, что при таком состоянии он еще и пошел по весовым категориям — в мою сейчас сунулся», — заявлял боксер в интервью HHNY.

Свой последний поединок Крушитель провел 24 августа в Челябинске: Ковалев в 11-м раунде нокаутировал первого номера в текущем рейтинге организации Энтони Ярда. Всего же в профессиональном боксе Сергей провел 38 боев (34-3-1).

В контексте предстоящего суда над известным атлетом нельзя не вспомнить другой громкий инцидент из мира бокса, очень похожий на историю Ковалева.

В июне 2019-го на тот момент временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун был арестован полицией. 22 мая он нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которой у него есть общий ребенок. Непобежденный боксер привез дочь в дом экс-возлюбленной и отказался уезжать. Ссора достигла апогея, когда спортсмен во время перебранки попросил разрешения воспользоваться туалетом — девушка сразу набрала 911.

Как итог, боксера обвинили в проникновении на частную территорию со злым умыслом и угрозе безопасности членов семьи. 12 июня Браун предстал перед уголовным судом и был отпущен под залог в размере $5 тыс.

До этого происшествия Браун трижды наказывался за домашнее насилие. Все заявления были поданы одной и той же женщиной.

Последствия случившегося не могли не сказаться на карьере боксера: 3 августа Маркус не сумел защитить временный титул в бою с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем в Нью-Йорке. Это поражение стало первым для него.