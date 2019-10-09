«Финиш карьеры близок»: когда Шарапова уйдет из тенниса

Текущий сезон для, наверное, самой звездной и медийной российской теннисистки современности Марии Шараповой складывается крайне непросто. За один соревновательный год она провела лишь 15 матчей, одержав при этом только восемь побед. Большинство первенств уроженка Нягани вынуждена пропускать ввиду травм. Из-за медицинских показаний она отказалась от выступления на соревнованиях в Линце, а также от участия в »ВТБ Кубке Кремля», который будет проходить в Москве с 12 по 20 октября. Вместо этого в планах Шараповой остается выступление на турнире в Люксембурге, хотя президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил сомнение даже в этом.

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«У Шараповой серьезные проблемы с набором формы — травмы мешают. Думаю, теперь она не сыграет даже на турнире в Люксембурге. Мы вели с ней переговоры по участию в Кубке Кремля, но не сложилось», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Последний матч с участием Шараповой датирован еще серединой сентября, но он имел статус выставочной встречи, где россиянка к тому же проиграла датчанке Каролине Возняцки в двух сетах (6:7, 2:6). А вот последняя официальная встреча теннисистки состоялась в конце августа и завершилась ее разгромным поражением в первом же раунде US Open от американки Серены Уильямс со счетом 1:6, 1:6, а сама встреча не продлилась даже и часа.

После того провала Шарапова подчеркнула, что уходить из тенниса пока не планирует, а также выразила намерение вернуться на свой былой уровень, несмотря на то, что Марии уже 32 года.

«Четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, все довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня. После долгого матча с Контавейт в Торонто у меня примерно неделю были проблемы с плечом. Я старалась привести его в норму. По-моему, в том матче я выполнила примерно 200 подач – очень много по сравнению с тренировкой перед игрой. Сейчас мне нужно мудро подойти к расписанию. Но при этом я хочу как можно больше играть до конца сезона», — говорила Шарапова.

Сейчас же российская теннисистка, похоже, свыклась с той мыслью, что конец ее карьеры не за горами.

Несмотря на то, что в Австрии Мария не выступит, от общения с прессой в Линце она не отказалась. Отвечая на вопросы журналистов, Шарапова подчеркнула, что сожалеет, что не сможет выйти на корт из-за травмы.

«Я давно не была здесь. У меня очень приятные воспоминания об этом месте. В 2006 году победа в Линце стала идеальным завершением отличного года. С тех пор многое произошло. Теперь я снова здесь, даже несмотря на то, что не смогу сыграть. Главная цель - выздороветь и быть готовой к 2020 году. Я делаю все, чтобы быстрее поправиться, но для этого нужно время. Стараюсь не оказывать на себя давления. Огонь во мне все еще горит, и я знаю, что нужно, чтобы преуспеть и в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, я не думала, что буду продолжать играть сегодня.

Я хочу дать себе и своему телу как можно больше шансов сыграть. Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я значительно приблизилась к финишу своей карьеры, но кто знает, что будет дальше»,

— заявила Шарапова.

Вопрос о том, что 32-летней российской теннисистке пора прийти к решению о завершении карьеры, всерьез встал еще в июле, когда Мария проиграла француженке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Первый сет она уверенно выиграла со счетом 6:4, во второй партии вела 5:2, но умудрилась уступить на тай-брейке (4:7). Перед третьим же сетом россиянка обратилась к помощи физиотерапевта, пожаловавшись на боль в левом запястье.

В итоге, когда Пармантье уже вела 5:0, Шарапова объявила о сдаче.

До этого теннисистка снялась с турнира в китайском Шэньчжэне во время четвертьфинального матча, а затем после поражения от Эшли Барти на Australian Open отказалась участвовать на турнире в Санкт-Петербурге. Причина одна — травма. О том, что Марии пора прощаться со спортом, говорят не только болельщики, но и, например, заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Время работает не на Машу. Ей надо задуматься, стоит ли дальше упираться. Травмы стали уже постоянным фактором. Маше уже 32 года, ее уже можно отнести к разряду ветеранов. Помимо решения проблемы травм нужно поддерживать функциональную подготовку. Лучше самой диктовать условия и бить, а травмы не позволяют Шараповой и этого делать. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело», — приводит слова Янчука «Чемпионат».