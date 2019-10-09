Последние гастроли Императора: как Емельяненко закончит карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, которого многие, в том числе заменитые люди в мире ММА, считают лучшим за всю историю смешанных единоборств тяжеловесом, рассказал, когда он завершит карьеру.

9 октября Bellator официально подтвердил бой Последнего императора с американцем Квинтоном Джексоном. Сразу же состоялась дуэль взглядов, а сам поединок намечен на 29 декабря в японской Сайтаме.

На пресс-конференции, состоявшейся по окончании мероприятия, Емельяненко-старший рассказал, как планирует окончательно уйти из спорта.

«Да, я думаю об уходе. У меня уже возраст, хоть я и чувствую себя хорошо. Я осознаю свой возраст и понимаю, что мне пора уходить. Я поговорил с президентом турнира Bellator Скоттом Кокером, вместе мы решили, что пора сделать турне, которое завершит мою карьеру», — рассказал 43-летний боец журналистом.

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Согласно разработанному бойцом и организацией плану, Емельяненко в последний раз выйдет в октагон в Японии в этом году, после чего проведет еще один поединок в стране, которую пока не определили, а завершит карьеру турниром в Москве.

Собственно Скотт Кокер пару дней назад уже анонсировал такое развитие событий, рассуждая о ближайших планах своего промоушена в отношении российского бойца.

«Турнир в России нам, конечно, очень интересен. Федор стал бы подходящим участником такого шоу из-за своей истории. Он помог бы нам зайти на российскую территорию. Но мне кажется, что до боя в России Федор проведет еще два поединка. Мы работаем над его боем в Японии в конце года, но пока ничего не подписано. Через две недели увидимся с Федором в Милане и обсудим, — рассказывал президент Bellator.

— План состоит в том, чтобы Федор дрался два раза, а затем поехал в Россию. Думаю, что это будет его последний бой. Это будет поединок за выход на пенсию. Если люди хотят увидеть Федора, величайшего бойца в истории ММА, особенно величайшего тяжеловеса всех времен, то они должны прийти на бой и увидеть его вживую. Но до этого момента еще, возможно, пройдет не один год. Или один. Никто не знает».

Что касается предстоящего боя с Джексоном, то Емельяненко уже объявил, что готовиться к нему по своей традиции планирует в Москве и родном Старом Осколе, а в процессе будут задействованы голландские тренеры, с которыми он уже не раз работал, и спарринг-партнеры.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира и чемпионом Европы по боевому самбо, а его карьера в смешанных единоборствах началась в далеком 2000 году. Тогда же в декабре, в своем пятом поединке он проиграл японцу Цуеке Косаке на турнире промоушена RINGS, но то поражение было засчитано по решению врача из-за рассечения Федора после 17 секунд боя.

Зато после того сражения Емельяненко-старший начал свое многолетнее восхождение и к вершине и пребывание на ней. Одержав пять побед подряд он в феврале 2002 года, оделев еще и австралийца Криса Хейзмана, выиграл финал турнира RINGS и заключил договор с промоушеном Pride.

В начале 2000 именно там сражались сильнейшие тяжеловесы мира, и выступления в Pride, чаще всего проходившие в Японии, сделали россиянина великим и подарили ему почетное и заслуженное прозвище — Последний император.

Начав свой путь в организации в июне 2002 года он одержал десять побед подряд, после чего следующий поединок с бразильцем Рикардо Антонио Ногейрой, которого россиянин уже побеждал на этом пути в чемпионском поединке, был признан не состоявшимся из-за столкновения головами.

Впрочем, бойцы вновь сошлись через полгода, и тогда Емельяненко не оставил оппоненту шансов, победив единогласным решением и завоевав Гран-при Pride в конце 2004 года.

В своем следующем поединке Емельяненко взял убедительный реванш у Косаки, отправив его в технический нокаут по итогам десяти минут первого раунда.

Затем были яркие и местами сумасшедшие победы над знаменитыми бойцами. Например, сражение с хорватом Мирко Филипповичем, выигранное Федором единогласным решением было признано боем десятилетия в тяжелой весовой категории в ММА, а в противостояниях с американцем Тимом Сильвией и белорусом Андреем Орловским случились удушающий прием года и нокаут года в исполнении россиянина.

Емельяненко часто уступал своим оппонентам в технике, антропометрии, физической готовности или даже просто по ходу боя, как с Орловским, но всегда находил вариант, чтобы победить, за что его до сих пор считают лучшим в истории многие знаменитые бойцы.

Но в конце концов и Последний император начал проигрывать, причем фиаско в бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом, случившееся 26 июня 2010 года, запустило серию из трех подряд неудач — следом Федора победили еще один бразилец Антониу Силва и американец Дэн Хендерсон.

Болевой прием и два технических нокаута — казалось, славная карьера Емельяненко-старшего закончена. Однако он смог собраться и успел выиграть у, может не самых сильных, но все-таки известных бойцов Джеффа Монсона, Сатои Исии и Педру Риззу, прежде чем уйти на покой в 2012 году.

Как выяснилось позже, это был всего лишь отпуск, продлившийся три с половиной года. В последний день 2015-го Емельяненко вернулся победой над неубедительным индийцем Джайдипом Сингхом в Японии.

Затем был, пожалуй, самый неоднозначный бой в карьере Императора, когда всем зрителям казалось, что он проиграл бразильцу Фабио Мальдонадо, да и заплывшее и окровавленное лицо Федора говорило о том же, однако победу арбитры отдали россиянину.

Когда же 24 июня 2017 Емельяненко-старшего в его первом бою в Bellator нокаутировал добротный середняк Мэтт Митрион, вроде бы стало ясно, что все конечно.

Однако тем и славен российский ветеран, что он не просто не сдается и не опускает рук, но и находит варианты преображения. Уже в апреле 2018 Последний император вернулся другим — посвежевшим, обновленным и мотивированным.

Россиянин разделался с Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом на пути к финалу Гран-при Bellator очень убедительно, а поражение от Райана Бэйдера за 35 секунд в том самом финале — это вопрос возраста. Американец слишком хорош и младше Федора аж на семь лет.

Понятно, что лучшие годы Емельяненко-старшего позади, но он еще способен давать и класс, и шоу. На его счету 38 побед при шести поражениях и одном не состоявшемся поединке, и легенде еще вполне по силам разменять рубеж в 40 викторий и красиво уйти на покой. На этот раз уже насовсем.