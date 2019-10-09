Гол и поражение: как Кузнецов вернулся после дисквалификации

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ

Возвращение после трехматчевой дисквалификации за употребление кокаина Евгения Кузнецова было главным событием матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз», и российский центральный нападающий не подвел, отличившись в одной из своих первых смен броском с бэкхенда из правого круга вбрасывания уже на пятой минуте встречи.

Во втором периоде равновесие восстановил яркий новичок НХЛ Руп Хинц, который в четырех играх стартовавшего регулярного чемпионата отметился уже четырьмя заброшенными шайбами. Выйти вперед «Даллас» мог после выхода два в один, но Брэйден Холтби отразил бросок Маттиаса Янмарка, а потом защитник Джон Карлсон с передачи Овечкина вновь вывел вперед «столичных».

Реклама

Правда, в третьем отрезке ситуация развернулась на 180 градусов. На 7-й минуте шайбу потерял Овечкин, и техассцы провели быструю атаку, на острие которой оказался еще не забивавший в этом сезоне Александр Радулов.

Через несколько минут еще один новичок «Старз» Ник Каамано забросил свою первую шайбу в НХЛ, но на последней минуте, когда Холтби уже уступил место шестому полевому игроку, Никлас Бэкстрем перевел встречу в овертайм.

Правда, в нем игра продилась всего 43 секунды, а звершилось все, когда Радулов выкатился с Тайлером Сегином вдвоем на одного защитника, и канадец замкнул передачу россиянина из убойной позиции.

Для «Далласа» эта победа стала первой в сезоне после трех подряд поражений в одну шайбу, а «Вашингтон» потерпел второе поражение при двух победах.

Александр Овечкин нанес в этом поединке шесть бросков и провел два силовых приема, на счету Кузнецова три броска, силовой прием и показатель полезности +1, а вот защитник Дмитрий Орлов закончил встречу в минусе. Радулов стал одним из героев матча, набрав 1+1, сделав два броска и завершив встречу с полезностью +2.

Лучший старт в клубной истории выдала «Каролина Харрикейнз», одержавшая четвертую победу подряд в только начавшемся текущем регулярном чемпионате НХЛ и возглавляющая лигу.

Это повторение клубного рекорда. Еще когда организация базировалась в Хартфорде, а команда называлась «Уэйлерз», она также выиграла четыре первые встречи в сезоне-1995/96.

Правда, победа над «Флоридой» получилась очень тяжелой. «Пантеры» были предельно заряжены и нанесли в итоге 50 бросков по воротам игравшего еще в прошлом сезоне за них Джеймса Раймера, но канадский голкипер отразил 47 выстрелов по своим воротам, став одной из главных звезд встречи.

Самым активным в составе «Пантерз» был защитник Кит Йэндл, которого наверняка мотивировало установленное им достижение. Выйдя на лед против «ураганов», он провел свой 800-й матч в регулярных чемпионатах подряд без пропусков игр и стал всего шестым в истории НХЛ и первым американским хоккеистом, кому покорился такой рубеж.

В итоге Йэндл нанес восемь бросков по воротам Раймера и однажды все же заставил капитулировать бывшего партнера по команде, правда, на результат это не повлияло.

Ключевым в матче стал стартовый отрезок в исполнении гостей, когда они заставили четыре раза подряд капитулировать Сергея Бобровского, в результате чего российский голкипер был заменен еще в первом периоде. Впрочем, в начале второго Райан Дзингел, перешедший летом из «Оттавы» и еще не забивавший до этого матча, оформил свой первый дубль в составе «Харрикейнз», доведя разрыв до пяти шайб.

Важную роль в победе «Каролины» сыграл и молодой российский нападающий Андрей Свечников, который дважды ассистировал партнерам по команде, нанес шесть бросков по воротам, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности »+2».

В первых трех матчах сезона «ураганы» выигрывали только в дополнительное время — дваджды в овертайме и один раз по буллитам. Интересно, что в сезоне-1995/96 в пятом матче тогда еще «китобои» сыграли вничью с «Питтсбургом» (2:2), после чего уступили в пяти поединках кряду.

Установил достижение и наставник «Каролины» Род Бриндамор, став тренером, быстрее всех в клубной истории добившимся 50 побед. На это у него ушло 86 матчей, в то время как предыдущему рекордсмену Питеру Лавиолетту понадобились 96 игр.

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ

Главными героями в составе «Лос-Анджелес Кингз» в выездном поединке с «Калгари Флэймз» стали защитник Дрю Даути и нападающий Илья Ковальчук. Уступившие в первом матче сезона в яркой перестрелке с «Эдмонтон Ойлерз» (5:6) «короли» мощно начали второй матч и уже в начале второго периода после первой шайбы Ковальчука в сезоне вели со счетом 3:0.

Однако удержать перевес калифорнийцы не сумели, и в итоге «огоньки» смогли перевести встречу в овертайм. Правда, дополнительную пятиминутку гости начали в большинстве из-за удаления Сэма Беннетта за подножку в конце основного времени, и Даути через 50 секунд после паса Ковальчука принес «Лос-Анджелесу» первую победу в сезоне.

В итоге на счету канадского защитника и российского нападающего в этом поединке по 1+2, при этом Даути отличился в обоих встречах «королей», а Ковальчук за две игры сделал три результативных паса.

Другие матчи

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5

«Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс» — 1:4

«Детройт Ред Уингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2

«Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз» — 3:4

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов пропустил за 28 с небольшим минут четыре гола, отразив только 15 бросков по своим воротам и был заменен в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Главным героем встречи стал форвард «нефтяников» Джеймс Нил, оформивший хет-трик.

«Питтсбург Пингвинз», оставшемуся без получившего тяжелую травму Евгения Малкина, не помогли в домашнем матче с «Виннипег Джетс» ни быстрый гол Сидни Кросби, ни собственное большое игровое преимущество. В итоге «реактивщики» ответили четырьмя своими шайбами, Патрик Лайне и Марк Шайфли сделали по три голевых паса каждый, а голкипер Коннор Хеллибак отразил 37 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков вновь вышел в третьем звене своей команды вместе с Полом Штястны и Бренданом Пирри, однако на этот раз не смог отметиться результативными баллами, а его команда уступили дома «Бостон Брюинз», хотя быстро повела со счетом 2:0.