Нереализованные мечты: российский теннисист покончил с собой

27-летний российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой в Москве 8 октября. Бригада скорой помощи пыталась спасти молодого человека, но вынуждена была констатировать смерть.

По факту ухода Бирюкова из жизни сотрудники полиции начали проверку.

Бирюков в свое время считался одним из самых талантливых российских теннисистов и сверкал на юношеском уровне и в международных соревнованиях. Так, в 2010 году в возрасте 18 лет он выиграл престижный турнир ITF Bonfiglio, который ежегодно проводится в Милане и считается неофициальным чемпионатом Италии среди юниоров до 18 лет и младше. Россиянин не вошел в число сеяных теннисистов, однако дошел до финала, где пятая ракетка соревнований, чех Иржи Веселы отказался от продолжения борьбы при счете 4:6, 0:3, когда вопрос о победителе уже был фактически ясен.

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«Я горд тем, что стал частью истории этого турнира. Моя цель – стать первым номером в мире, следуя примеру моего соотечественника Евгения Кафельникова», – рассказывал Федерации тенниса России после завоевания трофея сам победитель.

«Не стоит посыпать голову пеплом. То, что ребята смогли дойти до финала, уже можно считать хорошим результатом и заявкой на будущее», — комментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев завоевание серебряных наград Бирюковым и Виктором Балудой в Сингапуре.

Кроме того, в том же году Михаил добился еще более знакового результата, став серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, правда, в парном разряде.

«Эти ребята – наше будущее. Они проявили характер на Олимпийских играх, а выиграть им не удалось, в частности, из-за судейских ошибок. Надо в этот момент вспомнить и о драке, из-за которой в Америке их привели в полицейский участок. Но тот факт, что их отпустили, а американцев оставили, говорит о том, что наши парни умеют за себя постоять», — говорил в том числе и о Бирюкове Тарпищев на гала-вечере, где чествовали лауреатов сезона, а Бирюков, Балуда, Александр Румянцев и Ричард Музаев получили приз в номинации «Команда мечты».

Однако дальнейшая карьера у спортсмена не заладилась и мечты о повторении пути Кафельникова так и остались нереализованными.

После успехов 2010 года теннисист должен был получить wild card в квалификацию Кубка Кремля, но пропустил турнир в 2011 году из-за травмы, а в 2012 году уступил там поляку Михалу Пржишлезны — 6:7 (2:7), 6:4, 2:6.

Бирюков так и не смог подняться выше турниров серии «Челленджер», проводимых ITF, а на соревнованиях уровня ATP-тур выступил лишь дважды.

В феврале 2014 года он проиграл в первом круге турнира в Астане (ныне Нур-Султан) чеху Яну Мертлу (4:6, 6:4, 4:6), а в июле того же года на еще одном соревновании в Астане сумел пройти через два круга квалификации, но в первом же раунде основной сетки был бит белорусом Евгением Герасимовым (3:6, 2:6).

Именно в том году Руденко и завершил свою профессиональную карьеру. Его лучшим результатом стало 292-е место в рейтинге, а свой последний титул Бирюков заработал летом 2013 года на «Челленджере» в России, обыграв в финале на двух тай-брейках своего соотечественника Валерия Руднева.

Всего за карьеру Бирюков заработал $51 200 призовыми, если суммировать его выступления в одиночном и парном разрядах.

А вот обыгранный Бирюковым в финале миланского турнира 198-сантиметровый гигант Иржи Веселы, например, до сих пор продолжает выступления и в свои 26 лет является 128-й ракеткой мира. Личным же рекордом чеха является высокое 35-е место в списке лучших теннисистов планеты, на котором он был в 2015 году, когда Бирюков уже закончил карьеру.

Михаил был сыном четырехкратной чемпионкой мира по современному пятиборью в личном и командном первенствах, а также двукратной чемпионки СССР и победительницы первого розыгрыша Кубка СССР. Ирина Киселева является самой молодой в истории женского современного пятиборья чемпионкой мира в личном первенстве. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира 1986 года в итальянском Монтекатини-Терме в возрасте 19 лет и 17 дней.