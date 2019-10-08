Пора уходить из «Питтсбурга»? Новые проблемы Малкина

3 октября стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» предстоит оправдаться за провальные выступления двух прошлых розыгрышей чемпионата. Однако «пингвины» столкнулись с серьезными проблемами уже сейчас. В первом матче регулярного чемпионата подопечные Майка Салливана уступили «Баффало Сэйбрз», но через пару дней оправдались перед своими болельщиками и разгромили «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 7:2. Правда, несмотря первые приобретенные очки обойтись без потерь «Питтсбургу» не удалось.

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Во втором периоде Евгений Малкин получил травму: сначала российский форвард «Пингвингз» споткнулся о своего партнера по команде Криса Летанга, после чего врезался в борт. В этот же момент в россиянина въехал его соотечественник из «Коламбуса» Владислав Гавриков.

Малкин с трудом сумел подняться со льда только через несколько минут и ушел в раздевалку в сопровождении клубных на врачей, на третий период он так и не вышел.

Из-за повреждения «Джино» в итоге на следующий день на тренировку не явился, а позднее источники, близкие к команде, объявили о том, что нападающий не вернется в общую группу как минимум в течение ближайшего месяца. По данным TSN,

у Малкина диагностировано повреждение нижней части тела, а именно — мягких тканей ноги.

Malkin suffered a soft tissue injury to his leg. Expected to be out at least a month. — Darren Dreger (@DarrenDreger) October 7, 2019

Таким образом, Малкин возобновит тренировки только к середине ноября, а формально восстановится и наберет оптимальные кондиции и вовсе к декабрю — то есть де-факто Евгений пропустит около трети чемпионата.

Проблемы со здоровьем российского форварда мучают уже примерно десять лет. Уже с 2009 года Малкин никак не может провести целый сезон, не отъезжая в лазарет. За этот период он в общей сложности пропустил чуть менее 200 матчей, а это, на секунду, больше, чем два целых сезона в совокупности.

Однако если ранее на повреждения Евгения внимание особо не обращалось — во многом благодаря триумфам «Питтсбурга» в 2009, 2016 и 2017 годах, когда «пингвины» завоевывали Кубок Стэнли, — то последние два сезона показали, что в нынешнем состоянии команда Салливана близка к катастрофе.

Например, в сезоне-2017/18 «Пингвингз» едва-едва залезли в зону плей-офф Восточной конференции, но в борьбе за третий подряд Кубок Стэнли уступили уже во втором раунде вечным соперникам из Вашингтона. «Кэпиталз», к слову, в итоге и взяли свой первый в истории франшизы Кубок. В следующем же сезоне команда также была близка к тому, чтобы остаться без плей-офф, но формально сразиться за Кубок Стэнли подопечные Салливана так и не успели — 0-4 в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» и вылет уже на первой стадии розыгрыша трофея.

За такой провал досталось как всей команде, так и лично Малкину.

Для Евгения прошлый сезон стал худшим в карьере. Россиянин набрал всего лишь 72 очка (21 гол + 51 передача) в 68 матчах. Для игрока среднего уровня такие показатели являются неплохими, но не для Малкина, который по сей день считается одним из главных талантов лиги и звездой «Питтсбурга» после Сидни Кросби. Тогда же «Джино» стал худшим в команде по показателю полезности — «-25». Столь неудачное выступление спровоцировало волну критики в адрес форварда: его обвиняли и в большом количестве ошибок, и в неумении сдерживать эмоции, из-за чего Малкин регулярно получал неоправданные штрафные минуты, и в постоянных травмах (форвард дважды страдал от повреждения плеча, причем одну из травм он получил в драке). На фоне этого возникли и разговоры о том, что Евгению стоит задуматься о продолжении карьеры в каком-нибудь другом клубе. Точнее, «Питтсбургу» стали советовать обменять россиянина на других игроков лиги, которые могли бы усилить команду.

«Ко всем этим разговорам про обмен из «Питтсбурга» я отношусь спокойно. Признаю, что сам провалил сезон. Мне же и выбираться из этой ямы», — говорил Малкин по итогам сезона.

Перед началом нового сезона же Евгений обнадежил болельщиков «Питтсбурга», подчеркнув, что его время в клубе еще не подошло к концу.

«Новый сезон – новый вызов для меня. Хочу вновь вернуться на пик своей формы, показать лучшую игру. Хочу показать всем, что ещё не закончил с хоккеем. Хочу показать все — катание, голы, игру в защите, вбрасывания. Я немного похудел и чувствую себя прекрасно. Я хочу быть лидером в команде. У нас отличная команда, есть шансы побеждать», — заявил он.

Поддержали Малкина и Салливан с Кросби, однако, учитывая, что старт сезона для «Джино» уже по сути провален, мысль об его обмене в другой клуб становится все более реалистичной. Этого, кстати, не отрицает и генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд. Да, он признает, что Малкин является одним из ключевых звеньев команды и внес огромный вклад в победы клуба, однако Евгений — не Кросби, он не является неприкасаемым активом.

А учитывая, что 33-летнему форварду вернуться на свой былой уровень в полной мере уже, вероятно, не получится, то не исключено, что Рутерфорд проведет беседу с хоккеистом, чтобы тот отказался от запрета на обмен, благо сам Евгений психологически к этому готов.

«Какой будет костяк команды в будущем? Я не знаю. Это одна из тех вещей, над которыми я буду думать. Мы рассматриваем все возможности, у нас имеется множество вариантов. Могут быть перемены. Могут быть большие перемены. Какие-то изменения точно будут», — заявил генменеджер «Питтсбурга», намекнув на то, что в клубе готовы расстаться с россиянином.

И данный вариант развития событий может пойти на руку обеим сторонам: Малкин сможет перезапустить свою карьеру, в которой он свой нереально огромный талант и потенциал так полностью и не раскрыл, а «Питтсбург» — провести долгожданную перестройку в команде.