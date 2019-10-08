Отказался драться с россиянином: бой Усика срывается из-за допинга

Самый ожидаемый бой этого уикенда, по итогам которого должен определиться обязательный претендент на три престижных пояса — WBA, WBO и IBF — в супертяжелом весе (свыше 91 кг), оказался на грани срыва.

Встреча непобежденного украинца Александра Усика и бывшего бойца ММА — голландца Тайрона Спонга — была отменена из-за того, что последний провалил допинг-тест.

Об этом сообщил известный промоутер Энди Хирн в своем твиттере.

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«Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) связалась с нами и сообщила, что в пробе Тайрона было обнаружено нечто запрещенное. Тест был отправлен на проверку в Атлетическую комиссию Иллинойса (бой должен пройти в Чикаго, который относится к этому штату. — «Газета.Ru»). На всякий случай у нас имеются резервные оппоненты на этот бой», — писал Хирн.

Сам Усик никак не отреагировал на поступок Спонга, однако за него все высказал менеджер Эгис Климас.

«На мой взгляд, это очень плохо, потому что некоторые люди пытаются пойти по быстрому пути и смошенничать, а их соперники в это время работают в поте лица. Такое поведение абсолютно неуважительно.

Разумеется, Усик был недоволен, когда узнал о произошедшем. Он очень активно готовился к этому поединку, а оказалось, что в это время другой угол пытался смухлевать», — цитирует Климаса ESPN.

При этом менеджер украинского боксера отметил, что после такой длительной подготовки его подопечный уже не собирается отказываться от поединка.

«Мы будем боксировать с любым соперником, который окажется готов», — заверил Климас.

После этого промоутер Хирн начал переговоры сразу с несколькими потенциальными оппонентами Усика, и вскоре появилась информация о том, что россиянин Александр Устинов дал свое согласие.

«Нам предложили бой с Усиком, и мы согласились. Сейчас мы обсуждаем детали предстоящего поединка. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — заверил промоутер россиянина Владимир Хрюнов в комментарии РИА «Новости».

Любопытно, что спустя некоторое время один из менеджеров Усика Александр Красюк неожиданно заявил, что боя с Устиновым не будет.

«Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие», — цитирует Красюка «СЭ».

Возможно, такая резкая перемена связана с тем, что в последнее время Усик отказывается боксировать с россиянами, опасаясь, что любое подобное противостояние будет обсуждаться с политической точки зрения

и приведет ко множеству негатива как в его адрес, так и в адрес его оппонента.

Например, украинский спортсмен не стал подписываться на бой с Андреем Федосовым и Александром Поветкиным. Однако в нынешней ситуации, возможно, вместо отказа стоило бы благодарить Устинова за то, что тот согласился спасти этот поединок.

Бой должен состояться в Чикаго на Wintrust Arena вечером 12 октября (рано утром 13 числа по московскому времени), так что у «резервиста» будет всего около пяти дней на то, чтобы подготовиться к такому серьезному вызову.

Да, Усик только дебютирует в супертяжелом весе после долгого периода выступлений в первом тяжелом (до 90,7 кг), однако это в любом случае очень опасный соперник даже для опытных супертяжей.

Козырями украинца являются скорость передвижений и невероятная выносливость, которая позволяет ему изматывать оппонентов большим количеством атак и молниеносно ускользать от их выпадов на протяжении всего поединка.

Кроме того, Усик обладает мощным ударом — из 16-ти своих побед 12 он одержал нокаутом. Не все захотят выходить без серьезной подготовки на ринг против такой машины, которая может нанести серьезный урон здоровью.

Тем не менее приятным моментом для потенциального «резевиста» станет гонорар, обещанный ему вне зависимости от исхода поединка. По информации СМИ, он должен составить около $800 тысяч.

Поскольку конкретно к манере Устинова Усик совершенно не готовился, было бы очень интересно понаблюдать за тем, как сложится эта встреча. Жаль, что теперь команда украинца решила пойти на попятную. Но то ли еще будет?

Напомним, что говорить всерьез о переходе в супертяжи украинский боксер начал после того, как в июле 2018 года уверенно одолел в Москве россиянина Мурата Гассиева, став первым победителем в истории Всемирной боксерской суперсерии и объединив все чемпионские пояса в своей весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В ноябре 2018 года Усик провел свой последний поединок в первом тяжелом весе против британца Тони Беллью, одолев его нокаутом в восьмом раунде.

Затем спортсмен заявил о твердом намерении подняться в супертяжелую категорию и согласовал бой с опытным камерунцем Карлосом Такамом, однако та встреча сорвалась из-за травмы самого Александра. После этого сторона украинца договорилась о поединке с голландцем Спонгом, но того подвел допинг-тест.

Теперь остается надеяться, что новый выбранный оппонент не создаст подобных проблем, и дебют Усика в супертяжелом весе все-таки состоится.

По словам промоутера Хирна, на кону в этом поединке будет стоять звание обязательного претендента на бой за титулы WBA, WBO и IBF, которыми сейчас владеет мексиканец Энди Руис.