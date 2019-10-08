Инсульт и кома: боец умер после поединка в Грозном

Мир смешанных единоборств (ММА) поразила трагедия — в возрасте 27 лет скончался талантливый боец Бекзод Нурматов.

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Совсем недавно, 4 октября, спортсмен из Узбекистана провел поединок против россиянина Беслана Исаева в Грозном в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 100.

Ничто не предвещало, что эта схватка станет для Нурматова последней.

Он продержался в октагоне все три раунда (по пять минут каждый): в некоторых эпизодах доминировал, иногда позволял сопернику валять себя в партере и пропустил несколько хороших ударов в голову, получив рассечение, однако ни разу не был потрясен, не терял ориентацию, не падал в нокдаун и тем более в нокаут.

Поединок получился весьма напряженным и равным, так что неудивительно, что победитель был определен раздельным решением — судьи все-таки склонились на сторону более опытного Исаева, в чьем послужном списке стало 39 побед и десять поражений.

У Нурматова же теперь навсегда останется рекорд из 11 викторий и двух проигрышей. По информации ТАСС,

после боя он перенес инсульт и впал в кому. Врачи боролись за жизнь спортсмена в течение трех дней, однако в ночь с воскресенья на понедельник, 7 октября, он скончался.

Сегодня, 8 октября, тело Нурматова должны транспортировать на родину, в Узбекистан, где в скором времени будут организованы похороны.

Под последним постом спортсмена в инстаграме, где он просил у земляков поддержки перед боем с «сильным соперником — Бесланом Исаевым», уже скопилось огромное количество слов поддержки его семье и соболезнований.

Некоторые начали отмечать в комментариях аккаунт некоего Беслана Исаева, считая, что это тот самый боец, после поединка с которым скончался Нурматов.

Однако оказалось, что это его двоюродный брат. Парню даже пришлось сделать пост, в котором он объяснил, что не отвечает на множество сообщений, поскольку не хочет писать что-то от лица другого человека.

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Тем временем в официальном инстаграме турнира АСА царит полное затишье по поводу произошедшей трагедии. Информация о состоянии узбекистанского атлета не публиковалась ни в тот момент, когда он только попал в больницу, ни сейчас, когда уже стало известно об его смерти.

Авторы постов лишь интересуются, кого подписчики хотят видеть следующим соперником для чемпиона в весовой категории до 56,7 кг Магомеда Бибулатова и анонсируют бой уже следующего турнира ACA 101 между украинцем Дмитрием Парубченко и немцем чеченского происхождения Лом-Али Эскиевым.

Сложно понять, почему в пресс-службе АСА решили не выражать сочувствия спортсмену, который впал в кому вскоре после поединка в рамках этого промоушена, а спустя три дня ушел из жизни.

Возможно, руководство турнира не желает ассоциироваться с мрачными историями про жуткие смерти бойцов — как в ММА, так и в боксе, которые в последнее время вызывают широкий резонанс, поскольку подобное развитие событий часто означает, что медицинское обследование до поединка не выявило проблем со здоровьем, которые привели к летальному исходу, а значит, было недостаточно тщательным. Либо что спортсмен сумел подделать справки о своем физическом состоянии и провести врачей лиги вокруг пальца.

Впрочем, стоит отметить, что на данный момент нет достоверного заключения о том, стали ли именно пропущенные удары в поединке причиной инсульта или же это просто роковое совпадение.

В ACA дали лишь небольшой комментарий прессе.

«Знаем только, что Нурматов был здоров до боя. Что именно случилось после — не знаем. Сделайте запрос в больницу», — приводит слова пресс-службы лиги «СЭ».

Судя по всему, после завершения поединка в АСА уже не особенно интересовались здоровьем спортсмена.

Как сообщается на сайте Sherdog, узбекистанский боец вышел на профессиональный уровень относительно недавно — в 2016 году — и успел провести за карьеру 13 поединков, потерпев в них два поражения, включая последнее.

Он не был звездой, но старался поступательно развиваться. Так, еще во время учебы в Академии вооруженных сил Нурматов завоевывал титул чемпиона мира, Кубок мира и трижды побеждал на чемпионате Азии по рукопашному бою.

В апреле 2019 года Бекзод взял Гран-при турнира ММА «Батыр башы», который состоялся в Бишкеке. Однако увидеть продолжение этой истории восхождения зрителям, к сожалению, уже не удастся.