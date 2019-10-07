Детали улажены: Тедеско принял предложение «Спартака»

Доменико Тедеско с большой долей вероятности станет новым главным тренером московского «Спартака». Отмечается, что в ближайшее время клуб должен официально сообщить о назначении немецкого специалиста.

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По данным ряда СМИ, Тедеско прибыл в Москву еще в воскресенье, 6 октября. Данная поездка носила, прежде всего, ознакомительный характер.

Представители красно-белых рассказали немцу о целях, которые ставит перед собой «Спартак», а также показали ему объекты клубной инфраструктуры — «Открытие Арену» и футбольную базу в Тарасовке.

В понедельник же Тедеско провел предметные переговоры с руководством клуба и уже согласовал с москвичами контракт, который, как сообщает «Спорт-Экспресс», будет заключен на два года и девять месяцев. В «Спартаке» немец, по данным источника, будет зарабатывать €1,5 млн.

Версию «СЭ» также подтверждает и немецкое издание Der Westen. «Чемпионат.com» же утверждает, что 7 октября стороны достигли только предварительного соглашения, в итоге добавив в контракт некоторые новые детали. Сообщается, что 8 октября немец будет представлен в качестве нового главного тренера красно-белых.

Известно и то, кто войдет в тренерский штаб Тедеско в «Спартаке».

По информации Sport24, им должен стать бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель, который уже имеет опыт работы в «Шальке». В системе гельзенкирхенского клуба 37-летний специалист находится с 2013 года. Там же Хинкель в течение года работал вместе с Тедеско.

Сам Доменико по мировым меркам является начинающим специалистом. Первым клубом в его тренерской карьере стал «Эрцгебирге», который он возглавил еще в марте 2017 года. По итогам сезона Тедеско помог команде спастись от вылета в третий по силе дивизион Германии, а летом 2018 года был приглашен в «Шальке».

В первый же сезон «горняки» заняли второе место в турнирной таблице Бундеслиги, одержав 18 побед в 34 матчах и уступив только мюнхенской «Баварии» в борьбе за золото. Впрочем, задержаться в Гельзенкирхене у Тедеско не удалось: в сезоне-2018/19 его команда к 25-у туру располагалась на 14-й строчке, а разгромное поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:7 вынудило руководство клуба отправить немца в отставку.

С тех пор Тедеско контрактов с другими клубами не имел. Именно «Спартак» должен стать его первой командой за более чем полгода.

Красно-белые в свою очередь пока остаются без главного тренера. 29 сентября москвичи на своем поле проиграли «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), после чего тогдашний наставник команды Олег Кононов подписал заявление об увольнении. Под его руководством «Спартак» с ноября прошлого года в общей сложности провел 38 матчей, по итогам которых Кононов стал одним из худших тренеров в истории клуба, потерпев 14 поражений при 18 победах.

Преемником 53-летнего специалиста на неопределенный срок стал Сергей Кузнецов, который входил в штаб Кононова. Кузнецов уже успел провести одну встречу в должности исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

В гостевом матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, потерпев уже пятое поражение в чемпионате подряд и опустившись на 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны стыков москвичей отделяют лишь два очка, а от зоны вылета — четыре.

За этот период Тедеско стал единственным и наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Ранее же в СМИ фигурировали несколько имен. Так, по данным журналиста Альфредо Педуллы, руководство красно-белых выходило с предложением на Дженнаро Гаттузо, который после прошлого сезона покинул «Милан» по собственному желанию. Однако итальянский специалист в итоге москвичам отказал.

«Спартак» также якобы интересовался услугами нынешнего наставника «Ростова» Валерия Карпина, а также экс-главного тренера Андрея Тихонова, однако эти слухи так и не подтвердились. В RT и вовсе сообщали, что место в тренерском штабе займет Роман Пилипчук: с 2016 по 2018 годы 52-летний специалист уже работал в «Спартаке», будучи ассистентом Массимо Карреры, но в конце сезона-2017/18 покинул клуб из-за разногласий с итальянцем. После этого Пилипчук помогал Рашиду Рахимову в «Ахмате», а затем возглавил минское «Динамо», откуда также был уволен из-за неудовлетворительных результатов.