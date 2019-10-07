Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать?

24 очка из 24 возможных. Когда, если не сейчас?

«Ливерпуль» — «Лестер Сити» — 2:1

Эта команда кажется безупречной: надежные голкиперы, шикарная оборона, вариативная средняя линия и звездное нападение — в этом году подопечные Юргена Клоппа могут не только защитить титул победителя Лиги чемпионов (и пусть никого не смущает поражение в первом матче турнира с «Наполи»), но еще и добавить в копилку трофеев титул чемпионов Англии.

Лишний раз серьезность своих намерений «красные» доказали в поединке «Лестером». На гол Садио Мане «лисы» в концовке встречи отреагировали точным выстрелом Джеймса Мэддисона по воротом Адриана.

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И, казалось, не избежать «мерсисайдцам» первой потери очков в АПЛ. Но на помощь пришел защитник соперников Олбрайтон, на ровном месте нарушивший в своей штрафной правила на Мане. Джеймс Милнер не оставил голкиперу Шмейхелю ни единого шанса — на 95-й минуте хозяева вырвали победу, приведя в восторг как забитый под завязку «Энфилд», так и своего наставника.

«Суперигра! Мы увеличили темп и такой футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперед. Пенальти? Это был очевидный 11-метровый.

Я доволен тем, как мы действовали. Команда добилась результата, просто супер. Знали, что это может не произойти. Знали, что будем драться за победу, и мы это сделали. Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут «Ливерпуль» заслужил победу и три очка. Джеймс Милнер справился с волнением, и это превосходно!»

— цитирует Клоппа «Би-би-си».

B O S S pic.twitter.com/XYEBa7UCiZ — Liverpool FC (@LFC) 6 октября 2019 г.

Впереди у «мерсисайдцев» встреча с «Манчестер Юнайтед» — в случае победы на «Олд Траффорде» над переживающим новый кризис оппонентом «красные» не только упрочат преимущество в турнирной таблице, но и, возможно, спровоцируют самую громкую отставку старта сезона-2019/2020.

Черный день города Манчестера

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 0:2

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Столь идеальный результат «Ливерпуля» не давал бы делать ранние выводы о чемпионстве «мерсисайдцев», если бы не регулярные осечки «Манчестер Сити», который в прошедший уикэнд на родной арене сенсационно уступил «Вулверхэмптону». Сначала на 80-й минуте счет открыл Адам Траоре, а затем все тот же Траоре в компенсированное время снял все вопросы о победителе.

Действующий чемпион остается вторым. Вот только в спину дышат «Арсенал» и «Лестер», а отставание от «Ливерпуля» составляет уже восемь баллов. Для стартовых туров подобный разрыв кажется колоссальным.

Man City's defeat against @Wolves was just the 4th time in 61 matches they've lost at home in the #PL under Pep Guardiola pic.twitter.com/6Ok1yosXKw — Premier League (@premierleague) 7 октября 2019 г.

Куда хуже дела обстоят у соседей «Сити», «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» продолжают разочаровывать своих болельщиков, на сей раз со счетом 0:1 проиграв в гостях «Ньюкаслу».

Мэттью Лонгстафф, забив победный мяч в воскресной встрече, поставил руководство «красных дьяволов» перед вопросом: «Как быть дальше?». 12-е место в турнирной таблице и отсутствие даже подобия на игру «МЮ» лучших лет – чем не повод на тренерские перестановки.

«Как вывести команду из кризиса? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас наступает перерыв на игры сборных. У нас будет время, чтобы оценить то, что происходило в первых восьми матчах. Надеюсь, несколько игроков восстановятся после травм», — признается наставник Уле-Гуннар Сульшер, для которого, по-видимому, домашнее противостояние с «Ливерпулем» в 9-м туре станет определяющим.

«Шпоры» продолжают падение. Почеттино – out?

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур» – 3:0

Еще одна отставка напрашивается и в Лондоне, где одну из самых худших неделей в истории клуба провел «Тоттенхэм». После унижения от «Баварии» (2:7), «шпоры» не смогли реабилитироваться перед фанатами, уступив еще и в АПЛ не хватающему звезд с неба «Брайтону».

Ниль Мопе и дубль Аарона Коннолли еще сильнее подрубили ножки стула под теряющим контроль Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту перерыв на игры сборных будет как нельзя кстати, ведь потеря очков в следующей встрече с «Уотфордом» может оставить его без работы.

Головной боли тренеру «Тоттенхэма» добавляет и травма капитана Уго Льориса: вратарь неудачно сыграл на выходе в самом дебюте встречи с «Брайтоном» и при падении вывихнул локтевой сустав.

О сроках восстановления француза станет известно на следующей неделе.

Рядовые победы лондонских грандов

«Арсенал» — «Борнмут» — 1:0

«Саутгемптон» — «Челси» — 1:4

Что же касается других топ-клубов столицы Англии, то «Арсенал» и «Челси» потери очков себе не позволили.

Так «канониры» в родных стенах одолели «Борнмут» со счетом 1:0. Это перешедший летом в команду Давид Луис забил дебютный мяч за новую команду.

Man City's defeat against @Wolves was just the 4th time in 61 matches they've lost at home in the #PL under Pep Guardiola pic.twitter.com/6Ok1yosXKw — Premier League (@premierleague) 7 октября 2019 г.

«Аристократы» же на выезде разгромили «Саутгемптон» — 4:1. На гол хозяев в исполнении Дэнни Ингса «синие» разразились градом точных ударов в исполнении Тэмми Абрахама, Мэйсона Маунта, Н'Голо Канте и Миши Батшуайи.

В итоге благодаря этим победам «Арсенал» вышел третье место, тогда как «Челси» поднялся на пятое.

@ChelseaFC have scored 3+ goals in 3 consecutive #PL away matches for the first time since August 2009 pic.twitter.com/tmAwYSlVLj — Premier League (@premierleague) 7 октября 2019 г.

Результаты остальных матчей тура: