«Супермен на льду»: трагически скончался молодой хоккеист

На 30-м году жизни трагически скончался хоккеист Самвел Мнацян — воспитанник омского «Авангарда» и бывший игрок «Барыса», «Нефтехимика», «Адмирала» и «Сибири».

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Защитник успел провести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 183 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач. На льду он запомнился в первую очередь как неуступчивый оборонец с «космической силой», всегда готовый вступиться за партнеров, — так охарактеризовал Мнацяна его бывший одноклубник Артем Подшендялов.

После трех лет стабильной игры во владивостокском «Адмирале» защитник в 2018 году подписал контракт с «Сибирью» из Новосибирска.

От Самвела ожидали спортивного взлета, но летом прошлого года во время предсезонных сборов он почувствовал сильную боль в спине. После медобследования выяснилось, что на одном из позвонков образовалась злокачественная опухоль.

Предполагалось, что изначально она возникла из-за сильного удара в спину в одном из матчей, а затем за несколько месяцев стала злокачественным образованием.

«Все это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы. Самвел уехал в немецкий Фрайбург, где начал получать курсы химии и лучевой терапии», — сообщал агент игрока Шуми Бабаев в соцсети.

Сам хоккеист тяжело воспринял известие об онкологии.

«Первую неделю после того, как узнал о болезни, ходил как в тумане. Словно по голове ударили. Даже нормально говорить не мог.

Онкологические заболевания редко проявляются и фиксируются на ранней стадии. Но я уже об этом не думаю — нацелен только на восстановление», — говорил Мнацян в интервью «СЭ».

Вместе с ним во Фрайбург уехали жена и маленький сын. Также спортсмена периодически навещали родители. Кроме того, поддержку Самвелу оказывали коллеги: например,

ему сразу позвонил Никита Квартальнов, который поборол рак в 18 лет, а затем сумел вернуться в профессиональный хоккей.

«Как только Никита узнал о моей ситуации, то сразу мне набрал, хотя мы с ним лично не были знакомы. Поддержал, дал несколько советов», — вспоминал Мнацян.

Также защитника поддержали игроки из НХЛ — например, нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов.

«Самвел, ты все переживешь! Ты крутой и отличный защитник! Я уверен, что тебя поддержит вся Северная Америка и Россия!» — писал спортсмен.

Чтобы собрать деньги на дорогостоящее лечение, профсоюз игроков КХЛ организовывал благотворительные матчи, а Владислав Третьяк продал на аукционе свой игровой свитер.

Сам Мнацян старался сохранять оптимизм.

«Организм у меня молодой, нахожусь в нормальной физической форме. Врачи верят в хорошее. Не хочу кидаться громкими словами, но я верю, надеюсь и борюсь», — говорил спортсмен.

Даже находясь в клинике, он не забывал посещать тренажерный зал и поддерживал форму с разрешения врачей.

Зимой показалось, что болезнь начинает отступать. В разговоре со своим агентом Шуми Бабаевым Самвел сообщил, что 90 процентов раковых клеток убито.

«На днях мне привезут коньки, и я планирую выйти на лед. Надеюсь, что скоро прилечу в Россию и снова всех увижу!» — говорил тогда спортсмен.

Однако весной прогресс остановился, а после изменения тактики лечения стало только хуже.

Осенью хоккеист должен был начать проходить новый курс, но его состояние стало настолько плохим, что в Германию были вызваны самые близкие люди. Агент также купил билет во Фрайбург в надежде на последнюю встречу, но не успел. Самвел скончался, не дожив до 30 лет.

Бабаев считает, что основной причиной этой трагедии стало то, что врачи не проверяли Мнацяна на онкологию до тех пор, пока он отдельно не пожаловался на сильные и не прекращающиеся проблемы со спиной.

«Все проблемы случились из-за того, что у него слишком поздно обнаружили болезнь. Думаю, у него она появилась раньше, ведь боль в спине была давно.

Когда хоккеисты проходят обследования, им обязательно надо сдавать онкомаркеры. Необходимо проверять ребят, поскольку работа у них опасная», — заявил агент.

Свои соболезнования семье Мнацяна выразил последний клуб, с которым он подписывал контракт, — «Сибирь».

С глубоким прискорбием сообщаем, что хоккеист нашей команды Самвел Мнацян после года борьбы с тяжелой болезнью скончался на 30-м году жизни...



Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела.



Скорбим. pic.twitter.com/cRvdoHTkqC — Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 6, 2019

Также по Мнацяну скорбит «Адмирал», где он провел три года.

«Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь», — говорится в записи дальневосточного клуба.

Не стало Самвела Мнацяна…

Увы, но супермэн на льду, борец по жизни и просто отличный парень, не смог побороть болезнь.

Это горько, это очень горько, писать об этом и осознавать, что Сэма больше нет с нами.

Друг, пусть земля тебе будет пухом, мы всегда тебя будем помнить… pic.twitter.com/dTc5UyofMw — ХК Адмирал (@hcadmiral) October 6, 2019

Все матчи КХЛ начнутся 6 октября с минуты молчания в память о Мнацяне.