«Заработал бы денег»: Хабиб хочет реванш с Конором?

Соперничество с Бузовой

Победа над Дастином Порье позволила Хабибу не только во второй раз в карьере защитить чемпионский титул, но и за сутки стать самым популярным россиянином в инстаграме. На данный момент количество подписчиков Нурмагомедова достигло отметки в 17,3 млн пользователей, когда как у Бузовой — лишь 16,3.

И, что показательно, месяц назад разрыв составлял только 100 тысяч подписчиков, а сейчас дошел до миллиона.

Но это не единственное, в чем спортсмен обошел популярную артистку. Несколько месяцев назад Нурмагомедов, по версии Forbes, стал самым успешным россиянином. Заработок Хабиба за прошедший год аналитики оценили в $11,5 млн — это на $7,1 млн больше, чем у Бузовой.

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Сам чемпион признается, что никогда не воспринимал всерьез свою заочную борьбу с Бузовой и, более того, какое-то время даже не подозревал о ней.

«После боя вышла эта информация, я даже этого не знал, что идет соперничество. С ней не соревновался. Но всегда приятно, когда ты первый. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стремятся везде быть первыми. Я всегда сам вел инстаграм и старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография, хорошо еще, что инстаграм не показывает почерк»,

— приводит слова бойца «Спорт день за днем».

Коснулся Нурмагомедов и вопроса важности социальных сетей для него. Ответ был однозначным — для Хабиба это серьезная платформа. С помощью социальных сетей спортсмены имеют возможность зарабатывать на рекламе и увеличивать долю своей популярности.

«Важен ли для меня инстаграм? Если я скажу нет, я то совру. А врать не хочется», — отметил он.

Популярность и деньги

За бой с Порье Хабиб получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC — $6 млн. Необходимо учитывать и то, что эта сумма существенно возросла после подсчета данных продаж PPV (процент от платных трансляций). Как следствие, реклама за счет популярности у спортсмена тоже взлетела.

Для сравнения, по итогам поединка с Макгрегором россиянин получил порядка $2 млн. Таким образом, за один год, как и обещала команда Хабиба, его доходы в UFC (гарантированные) увеличились в три раза.

В частности, именно из-за свалившегося на него богатства и популярности к Хабибу со стороны многих болельщиков изменилось отношение. Нурмагомедова и его представителей часто упрекают во вседозволенности и порой даже наглости.

«Деньги способны изменить человека. Недавно услышал фразу, когда человек становится богатым, его близкие люди знакомятся с ним заново. Так что в этом плане я согласен. Популярность и деньги сильно влияют на психологию. И приходится сталкиваться с тем, с чем никогда не сталкивался. Полностью меняются отношения, какие-то моменты уже не видишь. В этом плане нужно быть очень осторожным», — сказал чемпион.

В связи с этим нельзя не вспомнить интервью одноклубника Хабиба Джоша Томсона. Он уверяет, что Орел не изменил своего отношения к работе после того, как разбогател, однако определенные перемены в его поведении все же произошли.

«Раньше он жил в общежитии в квартале от зала, а теперь снимает дом за $25 тыс. Но нужно отметить, что он приезжает на тренировки не один сам по себе, с ним еще десять человек. Красивые вещи и одежда не изменили его рабочую этику. Он все еще скромен»,

— говорил боец в подкасте с рефери Джоном Маккарти.

Реванш с Макгрегором

Главным боем в карьере Нурмагомедова, несмотря на не самый большой гонорар, все же остается встреча с Конором Макгрегором. В октябре прошлого года Хабиб не просто эффектно победил бывшего двойного чемпиона, но и фактически заставил весь мир воспринимать себя как бойца мирового уровня. Жестокий трэшток, вылившийся в масштабную потасовку после поединка и дисквалификацию, поднял россиянина на новый уровень в контексте раскрутки, что впоследствии и позволило ему стать самым высокооплачиваемым бойцов в ростере UFC, а Макгрегор с тех пор так и не смог вернуться в клетку, лишившись не только всех регалий, но и уважения болельщиков с доверием промоушена.

Несмотря на это, россиянину, как он сейчас заявляет, было бы интересно вновь встретиться с ирландцем. В первую очередь, разумеется, ради прибыли, поскольку первый бой между ними принес и UFC, и Лас-Вегасу, где проходил турнир, и самим бойцам невероятные деньги.

«Макгрегор — пройденный этап. Мне там нечего заказывать. Может, для расширения моих сельскохозяйственных проектов я бы подрался с Конором на «Газпром Арене» – на 70-тысячном стадионе. Заработал бы немного денег. Рекорд UFC – 56 тысяч зрителей. Мы можем побить его. «Лужники» например, это не крытая арена – для UFC не подойдет. Ради расширения парников можно было бы подраться с Конором. Но Тони Фергюсон более достоин»,

— приводит слова Хабиба «Спорт день за днем».

К слову, совсем скоро Нурмагомедову придется вернуться к тренировкам. Впереди у Хабиба противостояние с грозным соперником, поединок с которым, судя по информации американской прессы, может быть анонсирован уже в ближайшие дни.

Так о ком речь? Орла в клетке поджидает идущий на серии из 12 побед американец Тони Фергюсон, с которым Нурмагомедов мог сразиться и раньше, но их встречи срывались четыре раза: дважды из-за проблем со здоровьем у россиянина, дважды — у представителя США.

Сам Фергюсон изначально был намерен драться 15 декабря на UFC 245 в Лас-Вегасе. Но сам чемпион до марта-апреля возвращаться в октагон не намерен: Орел еще попросту не успел отдохнуть от нелегкой сентябрьской защиты титула.