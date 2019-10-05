Не дождался Канело: Головкин бьется с Деревянченко. LIVE

Головкину уже 37 лет, и он находится в финальной части своей карьеры. Легенда бокса подписал контракт с промоушеном DAZN на шесть боев, после которых, скорее всего, покинет спорт.

Первый из запланированных поединков уже прошел: Головкин одолел в нем канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде. Деревянченко — второй соперник GGG после тяжелого поражения от Альвареса и потери всех титулов.