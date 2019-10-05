Не дождался Канело: Головкин бьется с Деревянченко. LIVE

Головкину уже 37 лет, и он находится в финальной части своей карьеры. Легенда бокса подписал контракт с промоушеном DAZN на шесть боев, после которых, скорее всего, покинет спорт.
Первый из запланированных поединков уже прошел: Головкин одолел в нем канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде. Деревянченко — второй соперник GGG после тяжелого поражения от Альвареса и потери всех титулов.
Ранее Головкин уже обладал титулом IBF (как и несколькими другими), однако утерял его после поражения мексиканцу Саулю Альваресу.
Теперь же Альварес перешел в полутяжелый вес, где скоро встретится с россиянином Сергеем Ковалевым, а свои титулы в средней весовой категории защищать отказался.
Так у Головкина получилась возможность вернуть себе пояс по версии IBF.
Доброе утро, уважаемые поклонники бокса! В Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» экс-чемпион мира по трем версиям Геннадий Головкин дерется с претендентом из Украины Сергеем Деревянченко. На кону — вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.