«Нам это под силу»: Лукашенко хочет Олимпиаду с Украиной

4 октября в Житомире состоялась первая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств обсудили дальнейшие партнерские отношения двух стран во всех сферах деятельности. Причем сама встреча началась с забавной оговорки Лукашенко. Президент Белоруссии, выступая с трибуны, случайно назвал Украину Россией.

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«Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…» — сказал Лукашенко.

В ответ на это Зеленский мгновенно поправил своего коллегу, на что глава белорусского государства в свою очередь попытался отшутиться.

«Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?» — заявил Лукашенко.

Помимо геополитических тем стороны обсудили также и развитие спорта в двух странах. Здесь Лукашенко обратил особое внимание на идею провести летние Олимпийские игры совместно с Украиной.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу.

Это узы кровного и духовного родства, узы нашего славянского единства. И сегодня эти связи поддерживаются деловыми контактами, культурными и образовательными проектами, туризмом, поездками к друзьям, родственникам. Мы очень дорожим нашими отношениями и очень-очень высоко ценим дружбу между нашими народами», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Примечательно, что президент Белоруссии о данном намерении говорил чуть менее месяца назад. 6 сентября на одной из конференций Лукашенко заявил о твердом намерении провести летние Игры в своей стране, однако тогда у него в планах было задействовать для этого не только Украину, но и Россию. Свое намерение подать именно совместную заявку, а не отдельную глава государства объяснил тем, что его стране на данном этапе сделать это не представляется возможным ввиду отсутствия всех необходимых спортивных объектов, которые, в свою очередь, имеются у стран-соседей.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы.

Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — говорил Лукашенко.

Стоит отметить, что опыт проведения крупных спортивных соревнований у Белоруссии уже есть. С 21 по 30 июня в Минске прошли вторые Европейские игры, участие в которых приняли 4 тысячи спортсменов из 50 стран. Примечательно, что на Играх прошли соревнования по 15 видам спорта, причем в программу турнира не вошли все водные виды спорта, а также маунтинбайк, фехтование, тхэквондо, триатлон и волейбол. Соревнования же по по гребле на байдарках и каноэ принимал не Минск, а гребной канал в Заславле.

В России пока не отвечали не только на предложение Лукашенко, но и вовсе не изъявляли о желании провести летнюю Олимпиаду. На Украине же, наоборот, намерены подать заявку от своей страны. В июле Владимир Зеленский дал поручение министру молодежи и спорта Игорю Жданову, а также президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке подготовить все необходимое для участия в выборе страны-хозяйки Игр.

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными»,

— заявил Зеленский.

Решение провести Олимпийские игры украинский лидер аргументировал тем, что главное спортивное событие должно положительно сказаться на развитии соответствующей инфраструктуры на Украине.

На проведение ближайшей летней Олимпиады украинцы могут рассчитывать не ранее, чем до 2032 года. До этого соревнования в 2020 году примет Токио, а затем летние Игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе соответственно.

Украина уже пыталась выиграть выборы города-хозяйки Олимпиады, но свою заявку на зимние Игры-2022 украинцы отозвали ввиду острой политической и экономической проблем в стране в 2014 году, а вариант с заявкой на Олимпиаду-2026 во Львове в итоге остался только на уровне разговоров.