Дебют мечты: как Панарин принес победу «Рейнджерс»

Панарин покоряет Нью-Йорк. «Рейнджерс» одолел «Виннипег»

Центральная встреча дня прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где местный «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал нелегкую победу над «Виннипег Джетс». Встреча закончилась со счетом 6:4.

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В составе победителей главными действующими лицами стали форвард Мика Зибанеджад (1+2), защитник Джейкоб Труба (1+1) и российский нападающий Артемий Панарин, к которому в этом поединке было приковано особое внимание со стороны как болельщиков, так и мировой спортивной прессы.

Новичок клуба хотел сразу оправдать ожидания, возлагаемые на него. Забросив в прошлом сезоне 28 шайб и в общей сложности набрав 87 очков, «Хлебушек» должен был стать главной ударной силой «рейнджеров». И Панарин не подвел: один из самых высокооплачиваемых игроков лиги (Артемий получает $12 млн в год) сразу взялся за дело. Гол и результативная передача — дебют у россиянина получился на славу!

Watching Panarin score @TheGarden is a little more fun now. pic.twitter.com/t4rQe5nuSD — New York Rangers (@NYRangers) 4 октября 2019 г.

«Это была лишь первая игра, так что все нормально. Дальше будет лучше. Каждый хоккеист хочет хорошо провести начало сезона, поэтому мы очень рады, что удалось выиграть стартовую встречу. Мы приложили огромные командные усилия, в третьем периоде смогли переломить ход матча в свою пользу.

Я не слишком нервничал, но и расслабленным не был. Это был мой первый матч за «Рейнджерс»: болельщиков очень много, атмосфера классная... Теперь я «рейнджер», так что эта атмосфера просто лучшая для меня», — цитирует Панарина New York Daily News.

Но времени наслаждаться первым успехом на новом месте совсем нет: уже 6 октября Артемия и «рейнджеров» ждет непростой выезд в Оттаву.

Два очка Кучерова и три передачи Сергачева привели «Тампу» к победе над «Флоридой»

Не менее интересным получилось противостояние в Тампе, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2 взяла верх над «Флоридой».

Был неудержим в этой встрече защитник хозяев Михаил Сергачев — россиянин оформил ассистентский хет-трик. Также показал себя во всей красе форвард сборной России Никита Кучеров, помимо гола отметившийся еще и результативной передачей.

Нельзя не упомянуть и о дуэли российских голкиперов Андрея Василевского и Сергея Бобровского. Страж ворот «Тампы» отразил 35 бросков из 37 и был заслуженно признан второй звездой матча, тогда как дебютировавший за «пантер» вратарь справился с 25 ударами из 29: пятую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота.

Малкин забил «Баффало», но «Питтсбург» это не спасло

А вот представляющий «Питссбург» Евгений Малкин вряд ли остался доволен первой игрой сезона-2019/2020. Несмотря на старания россиянина и его результативный удар, «Пингвины» уступили «Баффало Сэйбрз» — 1:3.

«Соперник был голоден и играл намного быстрее. Лига стала молодой, так что нам нужно увеличивать темп игры. Такого, как в этот раз, больше быть не должно: у нас нет 20 матчей на раскачку, сезон уже начался, и с каждым годом пробиться в плей-офф все труднее», — дает установку себе и партнерам отечественный хоккеист.

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Стоит отметить, что в другом матче дня большой резонанс вызвал эпизод с участием еще одного россиянина. Во время встречи «Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» (5:3) защитник хозяев Никита Задоров жестко остановил оппонента, после чего нападающий «Калгари» Милан Лучич вступился за партнера по команде и нанес обидчику несколько ударов по лицу.

«Я видел, как он бросился на одного из наших парней, и иногда ты должен выиграть игру в игре», — позже прокомментировал свои действия Лучич пресс-службе гостей.

Однако россиянин не поддался на провокацию — драку зрители так и не увидели.

Nikita Zadorov with a huge hit and then gets punched in the face by Milan Lucic pic.twitter.com/RJcje8G4z2 — Brady Trettenero (@BradyTrett) 4 октября 2019 г.

В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок на борт и пятиминутное за драку, тогда как Лучичу было назначено 10-минутное удаление.

Все результаты дня:

«Каролина» – «Монреаль» – 4:3 (Б)

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 5:2

«Рейнджерс» – «Виннипег» – 6:4

«Питтсбург» – «Баффало» – 1:3

«Нэшвилл» – «Миннесота» – 5:2

«Даллас» – «Бостон» – 1:2

«Колорадо» – «Калгари» – 5:3

«Анахайм» – «Аризона» – 2:1