К гадалке не ходи: Сотникова отправила миллионы мошеннице

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенницы. По данным телеканала РЕН-ТВ, спортсменка уже обратилась в правоохранительные органы.

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Сотникова рассказала полицейским, что нашла в инстаграме страницу женщины, которая якобы оказывает оккультные услуги, обратилась к ней и рассказала о личных проблемах. Та ответила, что готова помочь дистанционно, но после перевода на ее счет суммы в 2 миллиона рублей перестала выходить на связь. По факту обращения проводится следственная проверка.

С 2016 года Сотникова не выступает на соревнованиях по фигурному катанию. В том же году она стала участницей шоу «Ледниковый период». В 2017-м она перестала тренироваться под руководством Елены Буяновой. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко выражал мнение, что Сотниковой следует завершить карьеру в спорте.

Сотникова дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы — в 2013 и 2014 годах. На Олимпиаде в Сочи в 2014-м она завоевала золотую медаль в одиночном катании.

Свою карьеру в фигурном катании Аделина Сотникова начала еще в четыре года, когда поступила в детско-юношескую спортивную школу №5 в Москве, где занималась под руководством Анны Патрикеевой. Спустя четыре года юная фигуристка перешла в школу ЦСКА, где транзитом через Инну Гончаренко попала в руки к Елене Буяновой. Именно под руководством Буяновой и помощи Татьяны Тарасовой, которая отвечала за хореографию спортсменки, Сотникова сумела максимально раскрыться.

В 13-летнем возрасте Аделина владела каскадами тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной сальхов + тройной риттбергер, причем выполняла данные элементы в одной программе.

Всего в своей карьере Сотникова четырежды становилась чемпионкой России, а также по разу выигрывала юниорские финал Гран-при и чемпионат мира. Однако большая слава к ней пришла после триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи.

На Олимпийских играх россиянка после короткой программы в личном турнире одиночниц занимала второе место, уступая фигуристке из Южной Кореи Ким Юн А всего лишь 0,28 балла. Кореянка вышла в лидеры благодаря лучшим баллам за компоненты: чувство музыки, интерпретацию образа, артистизм, красивые переходы между элементами.

В произвольной программе по компонентам также выигрывала Ким Юн А, однако в технических элементах выше значилась именно Сотникова, хотя оценки судей стали тогда причиной громких споров. В своем прокате Аделина исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также прыгнула тройной флип, риттбергер в три оборота, дополнив его каскадом двойной аксель + тройной тулуп и завершив комбинацией тройной флип + двойной тулуп + двойной лутц и сольным акселем в два оборота. Однако эксперты заметили у Сотниковой недокрут при тройном тулупе в первом каскаде, а также ошибки при флипе и на дорожке шагов, после чего сборная Кореи подала протест на результат.

Несмотря на это, жалоба принята не была, а Аделина Сотникова набрала суммарно 224,59 балла, выиграв золотую медаль и став первой в истории отечественного женского одиночного фигурного катания олимпийской чемпионкой.

Насколько громким был успех, настолько сильным оказался спад в карьере фигуристки. Постолимпийский сезон она пропустила по состоянию здоровья: перед первым этапом Гран-при Аделина получила серьезную травму голеностопа, который по сути и поставил крест на дальнейшем будущем спортсменки. Начиная с сезона-2015/16 россиянка так и не выступила ни на одном соревновании. Перезапустить карьеру фигуристка попробовала в 2017 году, перейдя в академию Евгения Плющенко, однако реализовать свою цель ей так и не удалось.

Во многом, по мнению Сотниковой, в ее неудаче виновата не столько травма, сколько стремительный рост уровня женского одиночного катания.

«Мне нравится, что наш спорт развивается, — сказала Сотникова в шоу COMMANDOS. — Но он сейчас как-то очень сильно начал развиваться в плане прыжковой части. Возможно, это классно, но что будет к 18 годам? Никто не знает. Никто не застрахован от травм. Может, для девочек, которые эти прыжки отработали, четверные — это не too much. Не умею я эти четверные. Но я не сказала всем «пока» в спорте.

Я не понимаю, чего мне хочется в жизни. Хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры — в прямом смысле этого слова? Либо все-таки сказать «прощай»?»

Чемпионка Олимпиады-2014 также намекнула на повышенную травмоопасность в современном женском катании, ответив одному из своих подписчиков в инстаграме, который спросил, какими навыками должна владеть 11-летняя фигуристка.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель – тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады 3-3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки. Главное – чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», — подчеркнула спортсменка.