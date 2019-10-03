Драка перед боем: что устроили Емельяненко и Кокляев

Россияне Михаил Кокляев и Александр Емельяненко в очередной раз устроили шоу перед очным боем. На этот раз тяжеловесы подрались прямо в центре Москвы.

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Как сообщает «Чемпионат», конфликт между спортсменами произошел 2 октября во время очной встречи, которую устроил один из спортивных блогеров. Встреча впервые произошла после того, как бойцы подписали контракт на поединок.

Напомним, о том бое стало известно, когда Емельяненко выложил в сеть видео, во время которого он рвет на себе рубашку и обещает сделать тоже самое с соперником. Также он сравнил Кокляева с боксерским мешком. Это, к слову, было далеко не единственным оскорблением в адрес друг друга.

Вот как начинался весь конфликт:

«Российские бойцы Александр Емельяненко и Сергей Харитонов обменялись любезностями в интернет-пространстве. Тем самым развеяв миф, что качки — тупые. Теперь тупые не только качки», — написал Кокляев в одной из соцсетей.

Александр не заставил себя долго ждать и сразу же ответил на вызов. В результате началась многомесячная «рубка» в интернете. Бойцы, понимая, что вызвать зрительский интерес исключительно самим боем у них не получится, перешли на привычные для промоушена личные оскорбления.

Итогом всей заварушки стало подписание реального боя, который пройдет уже 29 ноября.

«Стал больше следить за боями. За боксом, в частности. Надо смотреть на движения, на перемещения. Это же в голове откладывается. Как я научился на гармошке играть? Увидел, как отец это делает. Потом он мне показал пару аккордов, и я научился. То же самое и с гитарой. Понятно, что бокс и гармошка — разные вещи.

Но это же навыки, которые человек может приобрести и развить. В общем, смотрю, конечно. Иногда с упоением, а иногда смотришь и начинаешь раздражаться. Бросаю телефон и смотрю с дочкой «Смешарики», — приводит слова Кокляева Sport24.

Шоу вышло, действительно, на славу. Постоянные обвинения друг друга, усиленные лексикой из мест не столь удаленных и приправленные крепкими словами Михаила прибавили веса в бою среди крупных мужчин.

Михаил, например, не раз сравнивал предстоящий бой с войной.

«Сильный человек, который собирается идти на войну, начинает ощущать всю яркость красок. Его внимание становится более восприимчивым. Говорят же: перед смертью не надышишься. Вот и перед боем не надышишься. Если смотреть на это с точки зрения, что стакан наполовину пуст, то что бы ты ни делал, ты не надышишься.

А если смотреть, что стакан наполовину полон, то этот человек понимает: ему скоро умирать. И он надышаться не может. Я много езжу по стране и везде тренируюсь. К 40 годам я ощутил полноту жизни. Она гораздо ярче, чище и понятнее, нежели когда я занимался силовыми видами спорта и не обращал на это внимания. Теперь понимаю, почему люди идут в единоборства, несмотря на травмы и поражения. Они живут полной грудью, — заявлял он.

Результатом предматчевой истерии стало, как не удивительно, рассечение брови у Кокляева. Однако, оно, как и предыдущие действия бойцов, стало, скорее, смешным, чем по-настоящему бойцовским.

На представленном внизу видеофрагменте вы сможете отчетливо увидеть всю суть «конфликта» между Кокляевым и Емельяненко.

Спортсмены начали ругаться, Кокляев бросил в соперника кепкой, тот ответил тем же, и в результате кепка рассекла пауэрлифтеру лицо.

На этом конфликт исчерпал себя и, судя по всему, перешел в новую, безвременную для себя стадию. Официальный бой должен состояться 29 ноября, но, как уже заявляют эксперты, сам поединок вряд ли станет зрелищнее, чем то, что устраивают бойцы сейчас, до матча.

Что ж, ждать осталось не так уж и много. Во всяком случае, надеемся, что бойцы покажут не только зрелищный, но и честный бой, который воодушевит юных любителей MMA и тяжелой атлетики на великие дела!

Стоит отметить, что младший брат легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко давно закрепил за собой статус одного из главных хулиганов в мире спорта. Боец то и дело вместо спортивных хроник попадает в хроники светские или криминальные. Он как-будто бы ищет повод заявить о себе вне октагона.

Вождение в нетрезвом виде, избиение женщины, распитие спиртных напитков в публичных местах, оскорбления — к огромному сожалению стали визитной карточкой некогда славного бойца.