«Ужас и неуважение»: атлеты протестуют против ЧМ в Катаре

27 сентября в Дохе стартовал очередной, 17-й чемпионат мира по легкой атлетике. Однако всего за несколько дней мировое первенство в Катаре уже успело стать одним из самых скандальных за всю историю проведения соревнований. Спортсмены активно жалуются на условия, в которых им приходиться проживать и тренироваться. Так, из-за сильной жары — а в Дохе средняя температура воздуха держится на уровне 40 градусов по Цельсию — некоторые легкоатлеты вынуждены либо переносить свои занятия, либо вовсе отказываться от разминки. Другие же высказывают свои возмущения работой сотрудников стадионов. Например, представительницы Германии остались недовольны ракурсом видеокамер, расположенных рядом со спортсменками.

В частности, бегуньям не понравились камеры, расположенные снизу и сзади спортсменок. По их мнению, такая съемка является слишком интимной.

Примечательно, что такой ракурс организаторы соревнований называют «инновационным», для нынешнего чемпионата мира это считается своего рода нововведением.

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«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует Bild немецкую бегунью Джину Люкенкемпер.

Недовольство такой видеосъемкой выразила и ее партнерша по сборной Германии Татьяна Пинто. В итоге делегация немецкой командой через свою национальную легкоатлетическую федерацию обратилась к руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) с требованием отказаться от такого нововведения.

Претензии спортсменок были услышаны: теперь телезрители смогут увидеть только крупные планы стартующих спортсменов, а кадры с камер, расположенных под ними на старте, будут недоступны, ИААФ поставила жесткий запрет на использование данных записей в телеэфире.

Интересно, что далеко не все углядели в «инновационной съемке» что-то слишком интимное. Например, советская и российская легкоатлетка, спортивный комментатор Ольга Богословская выразила мнение, что немецкие бегуньи высказываются излишне категорично, добавив, что камеры на самом деле снимают только лица спортсменов, а также некоторые части их тела, например, колени.

«В фокусе именно лицо, потому что максимальный настрой, вот эти несколько секунд абсолютной концентрации перед забегом. Я в этом вообще ничего не вижу. Но камеры всегда с разных сторон показывали спортсменов, и никогда не было никакого сыр-бора. Ну как ты выходишь в купальнике на пляж и говоришь: «А на меня смотрят со спины». Ну так не выходи в купальнике, выходи тогда в джинсах, например. Ничего такого нет. Спортсмены выходят, чтобы делать свое дело.

Никаких интимных частей там не показывается. А то, что спину показали, как ты бежишь или стартуешь, или лицо, то что в этом такого? Почему это вдруг раздуто? Может, надо бегать быстрее, и тогда никакого смысла не будет полемизировать на этот счет»,

— цитирует Богословскую РЕН ТВ.

Это не единственный спор на текущем чемпионате. Условиями, в которых приходится находиться спортсменам в Дохе, недовольны многие национальные легкоатлетические федерации, причем речь идет не только о спортивных объектах и работе сотрудников арен, но и о местах проживания атлетов.

Например, одной из главных проблем является крайне низкая заинтересованность местных болельщиков в соревнованиях. Организаторы соревнований винят в этом телевидение и политическую ситуацию в странах Персидского залива. За первые три дня чемпионата лучшая посещаемость была зафиксирована 27 сентября, на открытии турнира: тогда трибуны собрали почти 12 тысяч зрителей. Позднее же стадион едва заполнялся наполовину.

«Вчера я пришла на стадион, осмотрелась и сказала: «И это чемпионат мира?» Мы ждали октября, чтобы увидеть такие трибуны? Они пусты. Это меня потрясло. Не думаю, что это правильно. Руководящие органы серьезно подвели спортсменов. Не ожидала, что все будет настолько плохо. Мы хотим видеть людей. Атлеты заслуживают зрителей, энергию и атмосферу, в которой могут добиваться успеха», — сказала олимпийская чемпионка 2000 года и бывшая британская легкоатлетка Дениза Льюис.

Основное недовольство спортсменов относится к климатическим условиям Катара. В эмиратах в данное время года температура воздуха стабильно держится на уровне 40-45 градусов, а сами атлеты и зрители, приходящие на стадион, ощущают сильную духоту. В частности, отмечается плохая система кондиционирования на главной арене соревнований — стадионе «Халифа».

На нее, к слову, стоит обратить особое внимание, ведь на ней пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2020 году, и именно эта арена является первой в мире, которая оснащена данной системой.

«Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров. В столовой действительно очень холодно, жутко дует просто. Я там хожу в спортивном костюме. Потом получается, что в этой одежде я прохожу через духоту, когда надо выйти на улицу. И потом возвращаемся в холодину. Я ожидала совсем другого от Катара», — цитирует «Чемпионат» российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене, которая на турнире в Дохе стала трехкратной чемпионкой мира.

Особенно проблема с духотой сказывается на бегунах. Отмечается, что порядка 30 легкоатлеток отказались участвовать в женском марафоне.

«Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Даже с водой на трассе сделали неправильно. Они поставили столы с водой по внешней стороне. И каждый километр нужно было бежать десять метров до этого стола, а затем обратно. Получилось за дистанцию примерно 200 метров лишних. Проведение марафона в таких условиях — это неуважение к спортсменам. Ну неужели это нормально, что финишировало чуть больше половины стартовавших? И дай бог, чтобы у всех со здоровьем теперь было без серьезных последствий», — приводит слова занявшей пятое место в марафоне белорусской бегуньи Ольги Мазуренок «Матч ТВ».

Что касается проживания в гостиницах, то и данными условиями спортсмены также категорически недовольны. Норвежская делегация была вынуждена отказаться от проживания в своем отеле, едва заселившись в него.

«Когда я зашла в номер, меня чуть не вырвало. Неужели я должна была здесь провести две недели? Знаю, что другие спортсмены отреагировали так же», — заявила норвежская бегунья на длинные дистанции Каролина Гровдаль.

Помимо норвежцев на состояние гостиницы пожаловались спортсмены из Италии, Испании и России.

«Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное — натуральный дом колхозника.

Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд. Еда здесь такая, что невозможно есть.Могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Мне кажется, IAAF должна незамедлительно разобраться в этой ситуации», — цитирует ТАСС представителя российской делегации.

Интересно, что многие видят решение провести столь крупный турнир в Катаре результатом мошеннических и коррупционных схем. Особенно данная позиция высказывается в отношении грядущего мундиаля, однако турнир по легкой атлетике уже отменить невозможно и остается только дождаться его окончания (6 октября), а относительно переноса футбольного первенства мира из Катара в другую страну разговоров было уже предостаточно, правда, осуществить это также вряд ли возможно — да начала чемпионата осталось чуть больше года.