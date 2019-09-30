«Жизнь дороже побрякушек»: Семшова ограбили на 20 млн

Дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова подвергся нападению грабителей. По информации kp.ru, инцидент произошел в ночь с 28 по 29 сентября в одном из элитных районов Подмосковья — Рублевки. В момент ограбления в доме находилась семья спортсмена: жена и двое их детей, самого Семшова на месте не было.

Отмечается, что дома, расположенные в этой зоне, грабят часто.

Согласно данным источника, ночью злоумышленники, которых, как подтвердили в МВД, было четверо, практически беспрепятственно пробрались в дом Семшова. Грабители закрывали лица замотанными шарфами и при себе имели огнестрельное оружие, железные прутья и монтировки. Супруга экс-футболиста Лариса не смогла вспомнить, как выглядели преступники, однако ей показалось, что они оказались носителями славянской внешности. По крайней мере, как заявила пострадавшая, говорили они на чистом русском языке.

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По словам женщины, в момент ограбления она услышала шум на первом этаже дома, приняв решение спуститься. Увидев вооруженных людей, жена Семшова попыталась остановить их, однако ее силы оказались несопоставимы с ресурсами бандитов. Как пишут СМИ, один из грабителей, у которого был пистолет, начал угрожать хозяйке, что изобьет находящихся в доме детей, если она попытается предпринять попытки помешать им.

«Они применили насилие, не опасное для жизни к заявительнице»,

— подчеркнул источник в правоохранительных органах.

Поняв всю серьезность ситуации, супруга Семшова перестала оказывать сопротивление, что позволило злоумышленникам без помех вынести имущество семьи. Отмечается, что грабители забрали 15 тыс. рублей наличными, которые лежали в сумке женщины, стоящей в коридоре. Поднявшись на второй этаж дома, преступники также забрали драгоценности супругов, среди которых были многочисленные ювелирные изделия, дорогие наручные часы и аксессуары ведущих мировых брендов в своей категории — в частности, изделия класса люкс, украшенные бриллиантами.

«Я не сопротивлялась, потому что жизнь гораздо дороже всяких побрякушек. Бандиты были довольно вежливыми. У меня только несколько синяков и царапин от веревки, которой меня связывали. Нас не били. Но мы с детьми сильно напугались», — приводит слова Ларисы Семшовой «МК».

В конечном итоге пострадавшая предварительно оценила полученный материальный ущерб на сумму около 20 млн рублей.

Позднее, по сведениям СМИ, стало известно, что дом Семшова не был оснащен никакими устройствами безопасности: отсутствовала сигнализация и система видеонаблюдения, которые могли бы помочь следствию быстрее установить личности преступников и приступить к активной фазе из поиска — теперь этот процесс оказался затянут. Более того, выяснилось, что грабители попали в жилое здание, попросту отжав пластиковое окно.

Касаемо других подробностей ограбления, то следствию удалось выяснить, что грабители действовали по наводке источника. Информатор якобы сообщил преступникам, что в эту ночь Семшов будет отсутствовать дома. На данный момент он не делал официальных заявлений и не давал комментариев по поводу произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, собрали отпечатки пальцев и изъяли монтировку, которой грабители открыли окно. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Напомним, что 41-летний Семшов завершил профессиональную карьеру футболиста в 2015 году. Получив тренерскую лицензию, в январе 2017-го бывший футболист стал помощником главного тренера в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» из Тулы. Самостоятельно тренировать специалист начал в июне 2018-го, возглавив клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Химик» из Новомосковска. В октябре тренер получил условную дисквалификацию на один матч за оскорбление судейской бригады в игре против липецкого «Металлурга». 7 ноября прошлого года Семшов и «Химик» расторгли трудовые соглашения по взаимному согласию сторон.

Однако долго без работы тренер не сидел, уже спустя несколько месяцев после ухода из новомосковской команды вернувшись в тульский «Арсенал».

В команде он получил должность старшего тренера, где в настоящий момент работает с основой клуба и помогает рулевому «пушкарей» Игорю Черевченко. В прошлом сезоне туляки выдали один из лучших сезонов в своей истории, получив возможность впервые выступить в квалификационном раунде второго по значимости еврокубкового турнира — Лиге Европы.

Текущий соревновательный сезон «Арсенал» начал не самым лучшим образом. После 11-ти сыгранных туров «канониры» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 набранных очков при четырех победах, двух ничьих и пяти поражениях. Примечательно, что в ночь ограбления Семшов мог отсутствовать дома из-за того, что «Арсенал» на выезде играл против «Краснодара». Встреча состоялась 29 сентября на домашнем поле «быков» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, а тульский коллектив увеличил серию без побед до четырех матчей.