Не потерять лидерство: ученица Тутберидзе бьется за медали. LIVE

Девушке было будто тяжело на льду, сложно давались прыжки, да и само выступление было немного грузным.
Не просто падает юниорка после двойного риттбергера, а очень неудачно. Будто теряется на несколько секунд. только потом продолжает программу. Флип и аксель затем только в один оборот выходят.
Первым исполняет девушка двойной флип, но с недокрутом. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп тоже за минусом. Каскад с акселем в один оборот через ойлер с двойным сальховом тоже не удается. Отдельный двойной сальхов с недокрутом.
Зара Худзеджинович из Боснии и Герцеговины на льду.
42,24 балла получает она, что дает ей 70,44 балла в общей сумме баллов.
Нельзя не отметить, что очень старалась фигуристка тщательно сделать свою программу. Но будто скорости не хватило ей в каких-то моментах.
Двойной сальхов сделан почти что без недочетов, но вот в каскаде с риттбергером и акселем должен был быть еще один прыжок, но увы.
Начинает медленно таиландка, что сказывается на первом же прыжке. Падает она с двойного акселя. А вот каскад двойной сальхов + двойной тулуп делает, хоть и с недокуртом. Двойной флип + двойной тулуп тоже за минусом из-за недокрутов. Риттбергер только в один оборот выходит, а двойной флип с недокрутом.
Первой свою произвольную программу покажет спортсменка из Таиланда Текри Силпа-Ача.
На льду появляется первая разминочная группа. Напомним, российские фигуристки выступят в заключительной разминке.
Вот в таком порядке девушки покажут свои произвольные программы. Обратите внимание — время указано хорватское. Первое выступление состоится в 16.31 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек на этапе юниорского Гран-при в Загребе.