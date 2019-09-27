Не потерять лидерство: ученица Тутберидзе бьется за медали. LIVE

Начинает медленно таиландка, что сказывается на первом же прыжке. Падает она с двойного акселя. А вот каскад двойной сальхов + двойной тулуп делает, хоть и с недокуртом. Двойной флип + двойной тулуп тоже за минусом из-за недокрутов. Риттбергер только в один оборот выходит, а двойной флип с недокрутом.