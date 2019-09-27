онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Не потерять лидерство: ученица Тутберидзе бьется за медали. LIVE

Гран-при юниоров в Загребе. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Загребе проходит этап юниорского Гран-при. «Газете.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы среди девушек.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:45

Девушке было будто тяжело на льду, сложно давались прыжки, да и само выступление было немного грузным.

16:44

Не просто падает юниорка после двойного риттбергера, а очень неудачно. Будто теряется на несколько секунд. только потом продолжает программу. Флип и аксель затем только в один оборот выходят.

16:42

Первым исполняет девушка двойной флип, но с недокрутом. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп тоже за минусом. Каскад с акселем в один оборот через ойлер с двойным сальховом тоже не удается. Отдельный двойной сальхов с недокрутом.

16:40

Зара Худзеджинович из Боснии и Герцеговины на льду.

16:39

42,24 балла получает она, что дает ей 70,44 балла в общей сумме баллов.

16:38

Нельзя не отметить, что очень старалась фигуристка тщательно сделать свою программу. Но будто скорости не хватило ей в каких-то моментах.

16:38

Двойной сальхов сделан почти что без недочетов, но вот в каскаде с риттбергером и акселем должен был быть еще один прыжок, но увы.

16:36

Начинает медленно таиландка, что сказывается на первом же прыжке. Падает она с двойного акселя. А вот каскад двойной сальхов + двойной тулуп делает, хоть и с недокуртом. Двойной флип + двойной тулуп тоже за минусом из-за недокрутов. Риттбергер только в один оборот выходит, а двойной флип с недокрутом.

16:32

Первой свою произвольную программу покажет спортсменка из Таиланда Текри Силпа-Ача.

16:27

На льду появляется первая разминочная группа. Напомним, российские фигуристки выступят в заключительной разминке.

close
16:23

Вот в таком порядке девушки покажут свои произвольные программы. Обратите внимание — время указано хорватское. Первое выступление состоится в 16.31 по московскому времени.

close
16:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек на этапе юниорского Гран-при в Загребе.