Второй шанс Квята: Сочи принимает Гран-при «Формулы-1». LIVE

Албон на трассу вернулся, починили ему машину. Вернулся на трассу и Гасли.
Кстати, Албон неудачно вошел в поворот неслучайно: уходил он от столкновения с Хэмилтоном, который едва не врезался в пилота «Ред Булла».
Еще и мягкие шины попортил себе Албон.
Уходит с трассы Албон пока что, ремонтируют ему машину.
Ухх! Албон неудачно вошел в поворот и пробил немного днище болида.
Большинство команд сейчас озабочено больше вопросом о шинах, на которых следует стартовать в гонке. Кубица показал свое лучшее время на 19 круге, хотя Феттель после 16 кругов выглядит более предпочтительным на данный момент.
«Ох, опять это», — сказал Квят по радиосвязи.
Кстати, такая же проблема раньше часто преследовала Ферстаппена.
Даниил Квят по радиосвязи сообщил своей команде, что у машины вновь имеются какие-то проблемы. В частности, он пожаловался на двигатель, а точнее — на систему, отвечающую за его выключение.
25 минут до конца заезда осталось.
Леклер на повороте едва не столкнулся с ограждением. Зашел болидом на бордюр.
Гасли говорит механикам по радиосвязи, что Квят оставил ему слишком мало свободного пространства, из-за чего он чуть не повредил болид, — возможно, намеренно. Сам Даниил извиняется и говорит, что не видел партнера.
Квят снова вернулся на трассу! Причем вернулся громко — чуть не столкнулся со своим партнером по «Торо Россо» Пьером Гасли.
Топ-10 пилотов по скорости за 30 минут до конца свободной практики:
Вот так пилоты борются с поребриками в Сочи. Пока поребрики явно выигрывают.
Инженеры подсказывают Хэмилтону, что он сильно уступает Ферстаппену (самому быстрому пилоту на данный момент) на выходе из поворотов, особенно на десятом.
Тем временем механики колдуют над болидом Александера Албона из «Ред Булла». Даже днища у машины нет. Интересно, успеет ли пилот вообще выехать на трассу сегодня.
Сайнс жалуется на грубые действия Хэмилтона: тот якобы оставил ему мало пространства на трассе и чуть не спровоцировал столкновение. Но, к счастью, все обошлось.
Даниил Квят заехал в боксы и уже общается с механиками, глядя на экраны с подробной информацией об его практике.
Статистика лучших пилотов по секторам:
Смена лидера! Ферстаппен показал самый быстрый круг — 1:33,162! Леклер — второй, Феттель — третий, Хэмилтон — четвертый, Боттас — пятый.
Квят тем временем уже десятый по скорости! Все-таки пилот не хочется ударить в грязь лицом на родине. И очень жаль, что он, независимо от результатов квалификации, будет вынужден стартовать с последнего места решетки.
Причина: команда решила заменить Даниилу силовую установку перед Гран-при Сочи, а за это спортсмен автоматически отправляется в конец пелотона.
Боттас и Макс Ферстаппен («Ред Булл») также перешли на Soft.
Даниил Квят показывает сейчас 11-ю скорость! Это весьма неплохо. А самое главное, что машина больше не шалит и не глохнет посередине трассы.
Наш лидер по скорости Леклер перешел на самый мягкие и легкие шины — Soft.
Рассел («Уильямс») жалуется на то, что болид с трудом переносит проезд по поребрикам. Также многие пилоты ранее говорили о плохом балансе машины. Под трассу в Сочи подстроиться довольно сложно.
Хэмилтон постепенно поднимается! Теперь он третий. Леклер и Феттель по-прежнему занимают две первые строчки по времени — «Феррари» сегодня на коне во всех смыслах.
Прямо во время свободной практики нам демонстрируют виды олимпийского парка, где люди невозмутимо катаются сейчас на аттракционах. Атмосфера на Гран-при, конечно, ламповая.
Пока на трассе только Ферстаппен, Рассел, Кубица и Хэмилтон.
Хэмилтон пока лишь пятый (+0,769 от Леклера).
Феттель тем временем явно прибавил в скорости и показал второе время на данный момент! Отставание от Леклера — 0,158 секунды. Шарль пока недосягаем.
Почти сразу такую же ошибку допускает Боттас! После вынужденного выезда на пределы трассы пилот «Мерседеса» даже заехал в боксы, чтобы «переобуться».
Ромен Грожан («Хаас») вылетел за пределы трассы, не вписавшись в поворот. К счастью, удалось не врезаться в какое-либо препятствие. Кажется, нас ждет очень веселая гонка.
На трассе появилась виртуальная машина безопасности! Маршалам пришлось выбежать на трассу, чтобы установить какой-то упавший указатель, поэтому пилотов притормозили.
Жалуется на состояние своих шин и Нико Хюлькенберг из «Рено»: «Шины сильно изношены, сцепление слабое!»
Пьер Гасли и Серхио Перес срезали поворот и проехались по жесткому поребрику — аж шины задымились! Это может привести к проблемам с болидом...
Хэмилтон выехал! Боттас сел в машину пораньше и уже показал третье время на данный момент, отстав на 0,806 секунды от лидирующего Леклера.
Квят заехал в боксы, и механики поменяли ему настройки антикрыла. Россиянин уже на трассе.
Себастьян Феттель («Феррари») на втором повороте заблокировал резину и вылетел за пределы трассы. Пока что немец показывает лишь 15-ю скорость — видимо, тестирует что-то другое.
Шарль Леклер («Феррари») показал лучшее время на данный момент — 1:34.148. Напомним, именно этот гонщик стал самым быстрым в первой практике. Трасса в Сочи к нему благосклонна.
Условия в Сочи: трасса нагрелась до 30 градусов, температура воздуха — 23,8. Стало ощутимо жарче по сравнению с первой практикой, которая начиналась в 11 утра мск.
Даниил Квят на трассе! Машина в порядке, можно работать над настройками. К счастью, механики сумели починить болид российского пилота «Торо Россо», который заглох на первой практике сегодня из-за проблем с подачей топлива.
Звезда «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пока только идет в боксах. Не спешит британец использовать все возможное время на свободных практиках — и так уверен в своих силах.
Итак, заезды начались! На трассе Лэнс Стролл («Рэйсинг Поинт»), Карлос Сайнс («Макларен») и Джордж Рассел («Уильямс»).
Старт заездов запланирован на 15.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второй свободной практики на Гран-при Сочи.