Второй шанс Квята: Сочи принимает Гран-при «Формулы-1». LIVE

Квят тем временем уже десятый по скорости! Все-таки пилот не хочется ударить в грязь лицом на родине. И очень жаль, что он, независимо от результатов квалификации, будет вынужден стартовать с последнего места решетки.

Причина: команда решила заменить Даниилу силовую установку перед Гран-при Сочи, а за это спортсмен автоматически отправляется в конец пелотона.