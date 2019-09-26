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Второй шанс Квята: Сочи принимает Гран-при «Формулы-1». LIVE

«Формула-1». Гран-при России. Свободная практика 2. ОНЛАЙН

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Гран-при «Формулы-1» стартовал в Сочи — идет вторая свободная практика. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заездов.
Трансляция
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16:25

Албон на трассу вернулся, починили ему машину. Вернулся на трассу и Гасли.

16:24

Кстати, Албон неудачно вошел в поворот неслучайно: уходил он от столкновения с Хэмилтоном, который едва не врезался в пилота «Ред Булла».

16:22

Еще и мягкие шины попортил себе Албон.

16:21

Уходит с трассы Албон пока что, ремонтируют ему машину.

16:20

Ухх! Албон неудачно вошел в поворот и пробил немного днище болида.

16:17

Большинство команд сейчас озабочено больше вопросом о шинах, на которых следует стартовать в гонке. Кубица показал свое лучшее время на 19 круге, хотя Феттель после 16 кругов выглядит более предпочтительным на данный момент.

16:14

«Ох, опять это», — сказал Квят по радиосвязи.

Кстати, такая же проблема раньше часто преследовала Ферстаппена.

16:11

Даниил Квят по радиосвязи сообщил своей команде, что у машины вновь имеются какие-то проблемы. В частности, он пожаловался на двигатель, а точнее — на систему, отвечающую за его выключение.

16:09

25 минут до конца заезда осталось.

16:07

Леклер на повороте едва не столкнулся с ограждением. Зашел болидом на бордюр.

16:06

Гасли говорит механикам по радиосвязи, что Квят оставил ему слишком мало свободного пространства, из-за чего он чуть не повредил болид, — возможно, намеренно. Сам Даниил извиняется и говорит, что не видел партнера.

16:05

Квят снова вернулся на трассу! Причем вернулся громко — чуть не столкнулся со своим партнером по «Торо Россо» Пьером Гасли.

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16:04

Топ-10 пилотов по скорости за 30 минут до конца свободной практики:

16:02

Вот так пилоты борются с поребриками в Сочи. Пока поребрики явно выигрывают.

16:00

Инженеры подсказывают Хэмилтону, что он сильно уступает Ферстаппену (самому быстрому пилоту на данный момент) на выходе из поворотов, особенно на десятом.

15:58

Тем временем механики колдуют над болидом Александера Албона из «Ред Булла». Даже днища у машины нет. Интересно, успеет ли пилот вообще выехать на трассу сегодня.

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15:56

Сайнс жалуется на грубые действия Хэмилтона: тот якобы оставил ему мало пространства на трассе и чуть не спровоцировал столкновение. Но, к счастью, все обошлось.

15:54

Даниил Квят заехал в боксы и уже общается с механиками, глядя на экраны с подробной информацией об его практике.

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15:52

Статистика лучших пилотов по секторам:

15:50

Смена лидера! Ферстаппен показал самый быстрый круг — 1:33,162! Леклер — второй, Феттель — третий, Хэмилтон — четвертый, Боттас — пятый.

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15:48

Квят тем временем уже десятый по скорости! Все-таки пилот не хочется ударить в грязь лицом на родине. И очень жаль, что он, независимо от результатов квалификации, будет вынужден стартовать с последнего места решетки.

Причина: команда решила заменить Даниилу силовую установку перед Гран-при Сочи, а за это спортсмен автоматически отправляется в конец пелотона.

15:46

Боттас и Макс Ферстаппен («Ред Булл») также перешли на Soft.

15:44

Даниил Квят показывает сейчас 11-ю скорость! Это весьма неплохо. А самое главное, что машина больше не шалит и не глохнет посередине трассы.

15:42

Наш лидер по скорости Леклер перешел на самый мягкие и легкие шины — Soft.

15:40

Рассел («Уильямс») жалуется на то, что болид с трудом переносит проезд по поребрикам. Также многие пилоты ранее говорили о плохом балансе машины. Под трассу в Сочи подстроиться довольно сложно.

15:38

Хэмилтон постепенно поднимается! Теперь он третий. Леклер и Феттель по-прежнему занимают две первые строчки по времени — «Феррари» сегодня на коне во всех смыслах.

15:36

Прямо во время свободной практики нам демонстрируют виды олимпийского парка, где люди невозмутимо катаются сейчас на аттракционах. Атмосфера на Гран-при, конечно, ламповая.

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15:34

Пока на трассе только Ферстаппен, Рассел, Кубица и Хэмилтон.

15:32

Хэмилтон пока лишь пятый (+0,769 от Леклера).

15:30

Феттель тем временем явно прибавил в скорости и показал второе время на данный момент! Отставание от Леклера — 0,158 секунды. Шарль пока недосягаем.

15:28

Почти сразу такую же ошибку допускает Боттас! После вынужденного выезда на пределы трассы пилот «Мерседеса» даже заехал в боксы, чтобы «переобуться».

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15:26

Ромен Грожан («Хаас») вылетел за пределы трассы, не вписавшись в поворот. К счастью, удалось не врезаться в какое-либо препятствие. Кажется, нас ждет очень веселая гонка.

15:24

На трассе появилась виртуальная машина безопасности! Маршалам пришлось выбежать на трассу, чтобы установить какой-то упавший указатель, поэтому пилотов притормозили.

15:22

Жалуется на состояние своих шин и Нико Хюлькенберг из «Рено»: «Шины сильно изношены, сцепление слабое!»

15:20

Пьер Гасли и Серхио Перес срезали поворот и проехались по жесткому поребрику — аж шины задымились! Это может привести к проблемам с болидом...

15:18

Хэмилтон выехал! Боттас сел в машину пораньше и уже показал третье время на данный момент, отстав на 0,806 секунды от лидирующего Леклера.

15:16

Квят заехал в боксы, и механики поменяли ему настройки антикрыла. Россиянин уже на трассе.

15:14

Себастьян Феттель («Феррари») на втором повороте заблокировал резину и вылетел за пределы трассы. Пока что немец показывает лишь 15-ю скорость — видимо, тестирует что-то другое.

15:12

Шарль Леклер («Феррари») показал лучшее время на данный момент — 1:34.148. Напомним, именно этот гонщик стал самым быстрым в первой практике. Трасса в Сочи к нему благосклонна.

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15:10

Условия в Сочи: трасса нагрелась до 30 градусов, температура воздуха — 23,8. Стало ощутимо жарче по сравнению с первой практикой, которая начиналась в 11 утра мск.

15:08

Даниил Квят на трассе! Машина в порядке, можно работать над настройками. К счастью, механики сумели починить болид российского пилота «Торо Россо», который заглох на первой практике сегодня из-за проблем с подачей топлива.

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15:05

Звезда «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пока только идет в боксах. Не спешит британец использовать все возможное время на свободных практиках — и так уверен в своих силах.

15:00

Итак, заезды начались! На трассе Лэнс Стролл («Рэйсинг Поинт»), Карлос Сайнс («Макларен») и Джордж Рассел («Уильямс»).

14:50

Старт заездов запланирован на 15.00 мск.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второй свободной практики на Гран-при Сочи.