Жуткий старт «Формулы-1» в Сочи: Квят сломал машину. LIVE

Повороты в Сочи и вправду довольно коварные — особенно третий на 180 градусов, который проходит вокруг медальной площади, созданной для зимней Олимпиады-2014.
Здесь часто сталкиваются на первом круге, когда гонщики в борьбе за лидерство стараются набрать максимальную скорость, а шины еще не разогреты. На этом повороте очень сложно держать оборону, но зато обгоны получаются зрелищными (если получаются).
Можно вспомнить противостояние Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2018 году.
Также проблемы возникли у Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» — его развернуло на повороте. Возможно, на трассе еще осталось немного влаги после дождей. Все-таки Сочи — морской город.
Хэмилтон по радио пожаловался на работу тормозов. При подъезде к питлейну британец чуть не столкнулся с Роменом Грожаном из «Хааса», который неожиданно замедлился! Но все обошлось.
Грустные фото того, как болид Квята уводят с трассы. Сейчас россиянин разбирает произошедшее с механиками в боксах.
Хэмилтон, как и ожидалось, показал лучший круг! Британец немного обогнал своего партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса.
Хэмилтон, кстати, появился на трассе и уже проехал несколько кругов! Возможно, скоро у нас обновится лучшее время.
Самый тревожащий нас вопрос на данный момент: Квят сломал новую силовую установку, с которой должен был начинать Гран-при Сочи, или старую, которую как раз решили заменить?
Да что ж такое! Квят остановился.
«Извините, ребята, что-то с мотором», — говорит россиянин своим механикам. Видимо, электроника отказала. Машину откатывают вручную.
Тем временем Квят вернулся на трассу и погнал со скоростью 280 км/ч! Очень приличный темп для Сочи, где средняя скорость, как мы уже писали, равняется 210 км/ч.
Решение заменить силовую установку Квяту именно в Сочи объясняется тем, что следующая гонка состоится в Японии, то есть будет домашней для моторов «Хонда», которые установлены в болидах «Торо Россо», и потому команда Даниила хочет показать лучший результат именно там.
А гонка в России, получается, была принесена в жертву.
Немного грустных новостей о Квяте. В «Торо Россо» решили заменить силовую установку в его машине на новую, а за такое по ходу чемпионата отправляют на последнее место на стартовой решетке.
То есть Даниил стартует в Сочи последним, что весьма осложнит его задачу показать себя перед родной публикой.
Тем временем на трассу готовится впервые выехать пятикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон! Да, он еще даже не садился в болид. Но британец уже в боксах.
Даниил Квят не стал пытаться показать большую скорость и заехал в боксы. Видимо, будут что-то подкручивать в болиде.
Лучшее время на круге пока продемонстрировал Серхио Перес из «Рейсинг Поинт» — 1:41.412.
Второй результат — у его напарника Лэнса Стролла (1:43.328).
Остальные пилоты пока особо не напрягались. Ну, вся практика еще впереди.
Основная информация о трассе в Сочи, к которой сейчас привыкают пилоты:
1) 53 круга по 5848 метра (четвертая по своей протяженности трасса во всей «Формуле-1»)
2) 18 поворотов
3) Средняя скорость, по данным сайта f1news.ru, составляла 210 км/ч, а максимальная — 343 км/ч.
Практика только началась, а в «Мерседесе» уже тренируются заменять шины — делают тестовый пит-стоп. Что ж, механикам тоже нужно набивать сноровку на новой трассе.
Условия в Сочи: температура воздуха — 23 градуса тепла, температура асфальта — 25. Вполне подходящая погода для гонки — не слишком жарко, но и не холодно.
Машина «Торо Россо», за который выступает Даниил Квят, уже на трассе. Надеемся, что россиянин грамотно исследует обстановку и это пригодится ему в гонке.
Твиттер «Формулы-1» тем временем вспоминает столкновение Райкконена и Боттаса на коварном повороте в Сочи в 2015 году.
Итак, практика началась! Гонщики пробуют трассу, привыкают к ее конфигурации, хитрым поворотам, пробуют разные шины.
Старт заездов запланирован на 11.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция первой свободной практики на Гран-при Сочи.