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Жуткий старт «Формулы-1» в Сочи: Квят сломал машину. LIVE

«Формула-1». Гран-при России. Свободная практика 1. ОНЛАЙН

Гран-при «Формулы-1» стартует в Сочи. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пробует свои силы во время первой свободной практики. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:47

Повороты в Сочи и вправду довольно коварные — особенно третий на 180 градусов, который проходит вокруг медальной площади, созданной для зимней Олимпиады-2014.

Здесь часто сталкиваются на первом круге, когда гонщики в борьбе за лидерство стараются набрать максимальную скорость, а шины еще не разогреты. На этом повороте очень сложно держать оборону, но зато обгоны получаются зрелищными (если получаются).

Можно вспомнить противостояние Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2018 году.

11:44

Также проблемы возникли у Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» — его развернуло на повороте. Возможно, на трассе еще осталось немного влаги после дождей. Все-таки Сочи — морской город.

11:40

Хэмилтон по радио пожаловался на работу тормозов. При подъезде к питлейну британец чуть не столкнулся с Роменом Грожаном из «Хааса», который неожиданно замедлился! Но все обошлось.

11:37

Грустные фото того, как болид Квята уводят с трассы. Сейчас россиянин разбирает произошедшее с механиками в боксах.

11:35

Хэмилтон, как и ожидалось, показал лучший круг! Британец немного обогнал своего партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса.

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11:34

Хэмилтон, кстати, появился на трассе и уже проехал несколько кругов! Возможно, скоро у нас обновится лучшее время.

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11:32

Самый тревожащий нас вопрос на данный момент: Квят сломал новую силовую установку, с которой должен был начинать Гран-при Сочи, или старую, которую как раз решили заменить?

11:30

Да что ж такое! Квят остановился.

«Извините, ребята, что-то с мотором», — говорит россиянин своим механикам. Видимо, электроника отказала. Машину откатывают вручную.

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11:27

Тем временем Квят вернулся на трассу и погнал со скоростью 280 км/ч! Очень приличный темп для Сочи, где средняя скорость, как мы уже писали, равняется 210 км/ч.

11:25

Решение заменить силовую установку Квяту именно в Сочи объясняется тем, что следующая гонка состоится в Японии, то есть будет домашней для моторов «Хонда», которые установлены в болидах «Торо Россо», и потому команда Даниила хочет показать лучший результат именно там.

А гонка в России, получается, была принесена в жертву.

11:23

Немного грустных новостей о Квяте. В «Торо Россо» решили заменить силовую установку в его машине на новую, а за такое по ходу чемпионата отправляют на последнее место на стартовой решетке.

То есть Даниил стартует в Сочи последним, что весьма осложнит его задачу показать себя перед родной публикой.

11:20

Тем временем на трассу готовится впервые выехать пятикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон! Да, он еще даже не садился в болид. Но британец уже в боксах.

11:19

Даниил Квят не стал пытаться показать большую скорость и заехал в боксы. Видимо, будут что-то подкручивать в болиде.

11:17

Лучшее время на круге пока продемонстрировал Серхио Перес из «Рейсинг Поинт» — 1:41.412.

Второй результат — у его напарника Лэнса Стролла (1:43.328).

Остальные пилоты пока особо не напрягались. Ну, вся практика еще впереди.

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11:15

Основная информация о трассе в Сочи, к которой сейчас привыкают пилоты:

1) 53 круга по 5848 метра (четвертая по своей протяженности трасса во всей «Формуле-1»)

2) 18 поворотов

3) Средняя скорость, по данным сайта f1news.ru, составляла 210 км/ч, а максимальная — 343 км/ч.

11:10

Практика только началась, а в «Мерседесе» уже тренируются заменять шины — делают тестовый пит-стоп. Что ж, механикам тоже нужно набивать сноровку на новой трассе.

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11:07

Условия в Сочи: температура воздуха — 23 градуса тепла, температура асфальта — 25. Вполне подходящая погода для гонки — не слишком жарко, но и не холодно.

11:05

Машина «Торо Россо», за который выступает Даниил Квят, уже на трассе. Надеемся, что россиянин грамотно исследует обстановку и это пригодится ему в гонке.

11:00

Твиттер «Формулы-1» тем временем вспоминает столкновение Райкконена и Боттаса на коварном повороте в Сочи в 2015 году.

10:55

Итак, практика началась! Гонщики пробуют трассу, привыкают к ее конфигурации, хитрым поворотам, пробуют разные шины.

10:50

Старт заездов запланирован на 11.00 мск.

10:45

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция первой свободной практики на Гран-при Сочи.