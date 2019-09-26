Жуткий старт «Формулы-1» в Сочи: Квят сломал машину. LIVE

Повороты в Сочи и вправду довольно коварные — особенно третий на 180 градусов, который проходит вокруг медальной площади, созданной для зимней Олимпиады-2014.

Здесь часто сталкиваются на первом круге, когда гонщики в борьбе за лидерство стараются набрать максимальную скорость, а шины еще не разогреты. На этом повороте очень сложно держать оборону, но зато обгоны получаются зрелищными (если получаются).

Можно вспомнить противостояние Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона в 2018 году.