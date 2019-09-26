Месси не выбирали? Новый скандал в ФИФА

23 сентября в Милане состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Участие в голосовании приняли капитаны национальных сборных, входящих в эгиду ФИФА, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий, которые отдали по три голоса каждому из своих кандидатов: пять очков присуждается тому, кто, по мнению выбирающего, должен занять первое место, три — второму, один балл идет третьему кандидату.
В итоге приз игрока года достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, набравшему 46 очков.
Из результатов голосования видно, что большинство выбравших аргентинца составляли именно футболисты и тренеры, журналисты же преимущественно посчитали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка заслуживающим награды.
Результаты голосования в итоге вызвали немалое количество споров. Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года. В прошлом сезоне нидерландский защитник выиграл вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а также помог своей национальной сборной дойти до финала Лиги наций. Месси в свою очередь в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а по итогам первенства оказался лучшим бомбардиром, забив 36 мячей в 34 матчах.
Изначально дело ограничивалось обычными негативными отзывами в адрес ФИФА. Например, бывший защитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, дважды становившийся чемпионом Англии вместе с «канонирами», обвинил Международную федерацию футбола в притеснении Английской премьер-лиги.
«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал это. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк. Ван Дейк должен был выиграть приз.
Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ»,
— приводит слова Мерсона Metro.
Однако позднее в адрес ФИФА помимо критических комментариев последовали и обвинения в подтасовке голосов. Так, капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что на самом деле не выбирал Лионеля Месси как лучшего игрока года.
«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — приводит слова Барреры El Chiringuito.
В ФИФА при этом в ответ на высказывание футболиста заявили, что на самом деле он все-таки отдал голос в пользу Месси, а также отдал три и один балл в пользу Садио Мане и Криштиану Роналду соответственно.
Похожее заявление сделал и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. По его словам, он якобы голосовал за еще одного игрока «Ливерпуля» — Мохамеда Салаха. Однако в листе, который публиковала ФИФА, указано, что специалист отдал свой голос Месси.
В федерации же обвинения в свой адрес опровергли, подчеркнув, что все документы были подписаны и подтверждены официально.
«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.
Лионель Месси провел в этом сезоне только два матча в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей в матче 6-го тура первенства против «Вильярреала». До 5-го тура Примеры аргентинец находился в лазарете из-за растяжении икроножной мышцы.