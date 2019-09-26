Месси не выбирали? Новый скандал в ФИФА

23 сентября в Милане состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Участие в голосовании приняли капитаны национальных сборных, входящих в эгиду ФИФА, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий, которые отдали по три голоса каждому из своих кандидатов: пять очков присуждается тому, кто, по мнению выбирающего, должен занять первое место, три — второму, один балл идет третьему кандидату.

В итоге приз игрока года достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, набравшему 46 очков.

Из результатов голосования видно, что большинство выбравших аргентинца составляли именно футболисты и тренеры, журналисты же преимущественно посчитали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка заслуживающим награды.

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Результаты голосования в итоге вызвали немалое количество споров. Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года. В прошлом сезоне нидерландский защитник выиграл вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а также помог своей национальной сборной дойти до финала Лиги наций. Месси в свою очередь в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании, а по итогам первенства оказался лучшим бомбардиром, забив 36 мячей в 34 матчах.

Изначально дело ограничивалось обычными негативными отзывами в адрес ФИФА. Например, бывший защитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, дважды становившийся чемпионом Англии вместе с «канонирами», обвинил Международную федерацию футбола в притеснении Английской премьер-лиги.

«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал это. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть – Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк. Ван Дейк должен был выиграть приз.

Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ»,

— приводит слова Мерсона Metro.

Однако позднее в адрес ФИФА помимо критических комментариев последовали и обвинения в подтасовке голосов. Так, капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что на самом деле не выбирал Лионеля Месси как лучшего игрока года.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — приводит слова Барреры El Chiringuito.

В ФИФА при этом в ответ на высказывание футболиста заявили, что на самом деле он все-таки отдал голос в пользу Месси, а также отдал три и один балл в пользу Садио Мане и Криштиану Роналду соответственно.

"YO NO VOTЙ A MESSI EN 'THE BEST'".



El capitбn de la Selecciуn de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPУ en la elecciуn pero aparece en la lista. (Vнa 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 сентября 2019 г.

Похожее заявление сделал и главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. По его словам, он якобы голосовал за еще одного игрока «Ливерпуля» — Мохамеда Салаха. Однако в листе, который публиковала ФИФА, указано, что специалист отдал свой голос Месси.

В федерации же обвинения в свой адрес опровергли, подчеркнув, что все документы были подписаны и подтверждены официально.

«Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, — все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит заявление ФИФА ТАСС.

Sudan coach Zdravko Logarui says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarui took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL — Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) 25 сентября 2019 г.

Лионель Месси провел в этом сезоне только два матча в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей в матче 6-го тура первенства против «Вильярреала». До 5-го тура Примеры аргентинец находился в лазарете из-за растяжении икроножной мышцы.