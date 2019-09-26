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Избежать ошибок: ученица Тутберидзе бьется на Гран-при. LIVE

Юниоры. 6-й этап Гран-при. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Загребе проходит 6-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек.
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19:10

Турнирное положение перед заливкой льда:

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19:08

54,17 балла. Простенькая программа.

19:05

Без восторгов, откровенно говоря. Дорожка шагов и вращения оставляют желать лучшего, а вот обязательные прыжки получились.

19:03

Сара Юнг закрывает вторую разминку.

19:01

45,42 балла. Плохо.

18:59

С недокрутом каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель на плюсы, но тройной риттбергер не получился — бабочка.

18:56

Алессия Торнаги выходит на лед.

18:55

51,61 балла. Не слишком довольна своим прокатом американка.

18:53

Эх, хорош был заход на каскад тройной флип + тройной тулуп, но не удержалась на втором прыжке девушка и упала. Двойной аксель и тройной риттбергер получились.

18:50

Габриэлла Иццо на льду. Очень тепло ее поприветствовала хорватская публика.

18:49

48,11 балла. Бывало и лучше у Анастасии.

18:47

Первый же прыжок — тройной лутц — завалила и упала. Неплохо получился тройной риттбергер и двойной аксель. Но, конечно, все испортила одна ошибка. Драйва не было.

18:44

Украинка Анастасия Архипова на льду.

18:43

46,41 балла. Падение помешало выйти на промежуточное первое место — пока вторая.

18:40

Едва не упала с каскада тройной лутц + тройной тулуп, но выстояла. Двойной аксель на плюсы, а вот тройной риттбергер получился с падением.

18:38

Ольга Микутина, тренирующаяся у Елены Романовой, появляется на льду.

18:37

33,16 балла. Расстроена Леона.

18:34

Только двойные прыжки включила в свою программу сербка, но без особых успехов. Каскад двойной лутц + двойной тулуп с недокрутом, да еще и падение.

18:31

Рогич появляется на льду.

18:25

Вторая разминка готовится к выступлению: Леона Рогич (Сербия), Ольга Микутина (Австрия), Анастасия Архипова (Украина), Габриэлла Иццо (США), Алессия Торнаги (Италия), Сара Юнг (США).

18:24

57,90 балла. Сильная попытка.

18:22

Недокрут на каскаде тройной лутц + тройной тулуп, но сольный тройной риттбергер даже с плюсами. Обошла она по технике лидера, сейчас наверняка изменится первое место.

18:20

Представительница Японии Чисато Урамацу появляется на льду.

18:19

44,45 балла. Первое промежуточное место.

18:17

Весь набор обязательных элементов выполнила и, надо признаться, двойной аксель был неплох. Нежная программа получилась.

18:14

Хэнсинь Джин появляется на льду. У нее контент поставлен под «Призрак Оперы».

18:13

37,81 балла. Не слишком сложная программа.

18:11

Очень миниатюрная девушка с хорошими прыжковыми данными, но стабильности не хватило. Двойной риттбергер и двойной аксель получились, а вот вращения страдают.

18:09

Мариана Милларес из Испании на льду.

18:08

41,11 балла. Могло быть и больше.

18:06

Тройной риттбергер получился неплохо, но с другого прыжка в три оборота — падение. В целом довольно много помарок, хотя артистизм у девушки из Венгрии хорош.

18:02

Лили Крижановски появляется на льду.

18:02

14,28 балла. В шоке и расстройстве Зара, без слез не обошлось.

18:00

У девушки, мягко говоря, проблемы с лишним весом. В связи с этим исполняла только двойные риттбергер и сальхов, с которых свалилась. Расстроилась до слез — ощущение, будто на тренировках Зара без проблем прыгала тройные.

17:57

Открывает сегодняшнее шоу Зара Хусендинович.

17:52

Первая разминка появляется на льду: Зара Хусендинович (Босния и Герцеговина), Лили Крижановски (Венгрии), Мариана Милларес (Испания), Хэнсинь Джин (Китай), Чисато Урамацу (Япония).

17:48

Всего сегодня будет шесть разминок и 35 участниц. Фролова и Усачева выступят 27-й и 31-й соответственно.

17:40

Сборную России на хорватском этапе представят две одиночница — ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева и воспитанница Светланы Пановой Анна Фролова.

17:30

Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек на 6-м этапе Гран-при среди юниоров. Прокаты начнутся в 17.56 по московскому времени.