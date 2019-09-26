Избежать ошибок: ученица Тутберидзе бьется на Гран-при. LIVE

Турнирное положение перед заливкой льда:
54,17 балла. Простенькая программа.
Без восторгов, откровенно говоря. Дорожка шагов и вращения оставляют желать лучшего, а вот обязательные прыжки получились.
Сара Юнг закрывает вторую разминку.
45,42 балла. Плохо.
С недокрутом каскад тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель на плюсы, но тройной риттбергер не получился — бабочка.
Алессия Торнаги выходит на лед.
51,61 балла. Не слишком довольна своим прокатом американка.
Эх, хорош был заход на каскад тройной флип + тройной тулуп, но не удержалась на втором прыжке девушка и упала. Двойной аксель и тройной риттбергер получились.
Габриэлла Иццо на льду. Очень тепло ее поприветствовала хорватская публика.
48,11 балла. Бывало и лучше у Анастасии.
Первый же прыжок — тройной лутц — завалила и упала. Неплохо получился тройной риттбергер и двойной аксель. Но, конечно, все испортила одна ошибка. Драйва не было.
Украинка Анастасия Архипова на льду.
46,41 балла. Падение помешало выйти на промежуточное первое место — пока вторая.
Едва не упала с каскада тройной лутц + тройной тулуп, но выстояла. Двойной аксель на плюсы, а вот тройной риттбергер получился с падением.
Ольга Микутина, тренирующаяся у Елены Романовой, появляется на льду.
33,16 балла. Расстроена Леона.
Только двойные прыжки включила в свою программу сербка, но без особых успехов. Каскад двойной лутц + двойной тулуп с недокрутом, да еще и падение.
Рогич появляется на льду.
Вторая разминка готовится к выступлению: Леона Рогич (Сербия), Ольга Микутина (Австрия), Анастасия Архипова (Украина), Габриэлла Иццо (США), Алессия Торнаги (Италия), Сара Юнг (США).
57,90 балла. Сильная попытка.
Недокрут на каскаде тройной лутц + тройной тулуп, но сольный тройной риттбергер даже с плюсами. Обошла она по технике лидера, сейчас наверняка изменится первое место.
Представительница Японии Чисато Урамацу появляется на льду.
44,45 балла. Первое промежуточное место.
Весь набор обязательных элементов выполнила и, надо признаться, двойной аксель был неплох. Нежная программа получилась.
Хэнсинь Джин появляется на льду. У нее контент поставлен под «Призрак Оперы».
37,81 балла. Не слишком сложная программа.
Очень миниатюрная девушка с хорошими прыжковыми данными, но стабильности не хватило. Двойной риттбергер и двойной аксель получились, а вот вращения страдают.
Мариана Милларес из Испании на льду.
41,11 балла. Могло быть и больше.
Тройной риттбергер получился неплохо, но с другого прыжка в три оборота — падение. В целом довольно много помарок, хотя артистизм у девушки из Венгрии хорош.
Лили Крижановски появляется на льду.
14,28 балла. В шоке и расстройстве Зара, без слез не обошлось.
У девушки, мягко говоря, проблемы с лишним весом. В связи с этим исполняла только двойные риттбергер и сальхов, с которых свалилась. Расстроилась до слез — ощущение, будто на тренировках Зара без проблем прыгала тройные.
Открывает сегодняшнее шоу Зара Хусендинович.
Первая разминка появляется на льду: Зара Хусендинович (Босния и Герцеговина), Лили Крижановски (Венгрии), Мариана Милларес (Испания), Хэнсинь Джин (Китай), Чисато Урамацу (Япония).
Всего сегодня будет шесть разминок и 35 участниц. Фролова и Усачева выступят 27-й и 31-й соответственно.
Сборную России на хорватском этапе представят две одиночница — ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева и воспитанница Светланы Пановой Анна Фролова.
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек на 6-м этапе Гран-при среди юниоров. Прокаты начнутся в 17.56 по московскому времени.