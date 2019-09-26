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Битва за пьедестал: россияне против американца на Гран-при. LIVE

6-й этап Гран-при юниоров. Юноши. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Загребе проходит 6-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юношей. Российские фигуристы Андрей Мозалев и Артур Даниелян сражаются за пьедестал.
Трансляция
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19:27

Васил Димитров из Болгарии покажет свою произвольную программу.

19:25

92,09 балла получает он, что дает ему 144,33 в общем. Четвертый он пока.

19:24

На большой скорости показал свою произвольную программу британец, что несомненно дало ему плюс, но ошибки подпортили немного впечатление.

19:23

Не совсем удаются у фигуриста дорожки шагов. Каскад тройной сальзов + двойной тулуп + двойной риттбергер в плюсе, также как и просто тройной риттбергер. Каскад двойной аксель + тулуп не удается из-за второго прыжка в один оборот.

19:21

На очень большой скорости делает он каскад тройной риттбергер + тройной тулуп. А потом с этой же скорости падает с тройного акселя. Приземление с тройного лутца тоже не самое лучшее, а затем следует падение с тройного флипа.

19:19

На льду появляется Эвард Эплби из Великобритании.

19:18

Судьи оценивают его программу в 97,00 балла, что дает ему 149,73 балла. Второе промежуточное место.

19:17

В целом справился со своим выступлением украинский фигурист. Вряд ли сейчас обойдет по баллам канадца, на записать в актив это выступление вполне может.

19:16

Двойной аксель вновь очень хорош у украинца. С дорожками шагов не всегда все хорошо было, но в целом справился.

19:14

Тройной аксель сделан очень хорошо. Чуть путается в ногах при приземлении с тройного сальхова, а потом касается рукой льда на тройном лутце. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп сделан. Еще один каскад двойной лутц + двойной тулуп с помаркой. Зато тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов в плюсе.

19:11

Украинец Андрей Кокура выходит на лед.

19:11

В итоге ставят ему судьи 111,96 балла, что дает ему в сумме 164,53 балла. Первое промежуточное место.

19:09

Гораздо выше класс у этого выступления, чем у тех, которые мы видели. Но, увы, из-за ошибок в этой программе и из-за не самой лучшего короткого проката не сможет канадец претендовать на попадание хотя бы в пятерку лидеров.

19:09

Каскад через тройной флип + двойной тулуп в плюсе, как и тройной флип + двойной тулуп. Тройной сальхов + тройной тулуп — тоже чисто. Двойной аксель с помаркой небольшой.

19:07

Первый прыжок в каскаде тройной лутц + тройной тулуп очень хорош, но вот со второго падает канадец. Двойной аксель — чистый. А потом падает и с тройного риттбергера. Тройной лутц хорошо сделан.

19:04

На лед выходит Алекса Ракич из Канады.

19:04

За произвольную он получает 75,44 балла, общая сумма — 126,25 балла. Пока это третье место.

19:03

В принципе, можно назвать это выступление вполне неплохим, но от ошибок не удалось уйти хорватскому юниору.

19:02

Двойной аксель + двойной аксель сделано, а вот третий прыжок в каскаде нет. Падение с тройного сальхова. Двойной тулуп сделан.

18:59

Начинает он с тройного флипа и делает его вполне неплохо. А вот лутц не удается, всего один оборот. С каскада двойной тулуп + тройной тулуп юниор падает, как и с каскада двойной сальхов + ойлер + тройной сальхов.

18:57

Первым в этой группе свою программу покажет хорватский фигурист Шарль Хенри Катанович.

18:51

А на лед выходит вторая группа разминки.

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18:49

За произвольную ему ставят 66,06 балла. Общая сумма — 109,66 балла. Это третье промежуточное место.

18:28

Не так уж много прыжковых элементов у молдавского фигуриста было в программе, или он просто решил их не прыгать. Зато дорожки шагов и вращения в основном на плюсы.

18:48

И снова неудачный каскад — после тройного лутца не смог прыгнуть второй прыжок. А вот двойной флип чистый. Двойной тулуп, кстати, тоже.

18:46

И опять с первого же прыжка падает юниор — тройной лутц не удается. Двойной аксель тоже, подкачало приземление. Попытка сделать флип заканчивается прыжком только с одним оборотом.

18:43

Лилиан Бинзарий из Молдовы замыкает эту разминку.

18:42

Судьи оценивают его прокат в 55,30 балла. Обе программы выходят — 94,78 балла.

18:41

И вновь мы видим тоже, что было раньше — слишком много падений у фигуристов в произвольной программе.

18:41

И еще раз падает юниор, на сей раз флип в три оборота. Каскад двойной лутц + тулуп в один оборот, конечно, тоже за минусом из-за оборотов.

18:39

Плохое приземление с каскада двойной аксель + тройной тулуп. Тройной тулуп тоже не удается, с него юниор падает, как и с тройного риттбергера. Двойной сальхов тоже не эталонный, а потом еще одно падение с тройного сальхова.

18:36

Марко Пилар из Словакии покажет свою вторую программу.

18:35

За произвольную он получает 87,48 балла. За два проката — 131,86. Второе промежуточное место.

18:34

Неплохое выступление для испанского фигуриста, но серьезных ошибок избежать не удалось ему, увы.

18:34

Удерживается на ногах после двойного акселя юниор. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп с недокрутами выходит. Неплохие дорожки шагов и вращения, но тоже с помарками иногда.

18:32

В начало ставит он каскад тройной лутц + двойной тулуп, но немного неудачно его исполняет. Как и каскад тройной сальхов + ойлер + двойной тулуп. С тройного флипа вообще падает юниор. Падает и с тройного риттбергера. А вот тройной лутц чистый.

18:30

Арнау Холи из Испании выходит на лед.

18:29

96,29 балла за произвольную, 145,02 — за два проката. Значительно больше, чем у предыдущих юниоров..

18:27

Очень недоволен своим выступлением юниор, почти что плачет. Да, допустил он несколько досадных ошибок в прокате.

18:27

Тройной тулуп + двойной тулуп сделан, хоть и с натяжкой. Дорожки шагов и вращения во второй части программы — сделаны вполне чисто и на плюсы.

18:25

Двойной аксель сделан чисто. А вот с тройного флипа американец падает. Каскад тройной лутц + тройной тулуп в плюсе. А потом вновь падение, на этот раз с риттбергера в три оборота. на каскаде двойной аксель+ ойлер + тройной сальхов касается льда рукой, с тройного лутца падает.

18:23

Даниэль Мартынов из США показывает свою программу.

18:21

Ставят ему судьи за произвольную 66,02. 99,79 — за обе программы. Примечательно, что пока это второй результат.

18:20

Вновь слишком много ошибок увидели мы у юниора. Будто намагничен лед, весьма неудачно падают фигуристы.

18:19

И еще одно падение, на этот раз с двойного акселя. Каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов сделан, но не идеальной, двойной лутц — прыгнул юниор. Двойной лутц + двойной риттбергер — без очевидных ошибок.

18:17

Первый прыжок — тройной лутц — и падение. Падение и с каскада, куда включен тройной лутц. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп сделан.

18:15

Дэвид Сидей из Словении выходит на лед.

18:14

67,57 балла получает он за произвольную программу. 108,66 балла — за обе.

18:13

И еще балл штрафа получит за то, что заканчивал свою программу после конца музыки. Да, совсем не получилась программа у юниора, к сожалению, а ведь заявка была вполне ничего.

18:12

И с тройного тулупа падет юниор, а потом полностью выпадает каскад двойной аксель + двойной сальхов, падает он. Как и с каскада, куда включен тройной тулуп. И очень неудачные падения у фигуриста. Сумел одержать на ногах после двойного акселя, но приземление тоже неудачное.

18:10

С первого прыжка очень неудачно падает спортсмен. Приземляется всем телом на лед после тройного лутца. Да и каскад не самый лучший из-за приземлений — тройной риттбергер + двойной тулуп. А вот тройной сальхов выглядит более менее.

18:07

Первым свою произвольную программу представит Можеш Жозеф Берий из Венгрии.

18:00

На льду появляется первая группа разминки:

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17:55

В таком порядке покажут свою произвольную программу фигуристы. Два российских юниора Андрей Мозалев и Артур Даниелян выступят в четвертой разминке.

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17:50

Выступления начнутся около 18.00 по московскому времени.

17:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди юношей на этапе юниорского Гран-при в Загребе.