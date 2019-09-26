Битва за пьедестал: россияне против американца на Гран-при. LIVE

Васил Димитров из Болгарии покажет свою произвольную программу.
92,09 балла получает он, что дает ему 144,33 в общем. Четвертый он пока.
На большой скорости показал свою произвольную программу британец, что несомненно дало ему плюс, но ошибки подпортили немного впечатление.
Не совсем удаются у фигуриста дорожки шагов. Каскад тройной сальзов + двойной тулуп + двойной риттбергер в плюсе, также как и просто тройной риттбергер. Каскад двойной аксель + тулуп не удается из-за второго прыжка в один оборот.
На очень большой скорости делает он каскад тройной риттбергер + тройной тулуп. А потом с этой же скорости падает с тройного акселя. Приземление с тройного лутца тоже не самое лучшее, а затем следует падение с тройного флипа.
На льду появляется Эвард Эплби из Великобритании.
Судьи оценивают его программу в 97,00 балла, что дает ему 149,73 балла. Второе промежуточное место.
В целом справился со своим выступлением украинский фигурист. Вряд ли сейчас обойдет по баллам канадца, на записать в актив это выступление вполне может.
Двойной аксель вновь очень хорош у украинца. С дорожками шагов не всегда все хорошо было, но в целом справился.
Тройной аксель сделан очень хорошо. Чуть путается в ногах при приземлении с тройного сальхова, а потом касается рукой льда на тройном лутце. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп сделан. Еще один каскад двойной лутц + двойной тулуп с помаркой. Зато тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов в плюсе.
Украинец Андрей Кокура выходит на лед.
В итоге ставят ему судьи 111,96 балла, что дает ему в сумме 164,53 балла. Первое промежуточное место.
Гораздо выше класс у этого выступления, чем у тех, которые мы видели. Но, увы, из-за ошибок в этой программе и из-за не самой лучшего короткого проката не сможет канадец претендовать на попадание хотя бы в пятерку лидеров.
Каскад через тройной флип + двойной тулуп в плюсе, как и тройной флип + двойной тулуп. Тройной сальхов + тройной тулуп — тоже чисто. Двойной аксель с помаркой небольшой.
Первый прыжок в каскаде тройной лутц + тройной тулуп очень хорош, но вот со второго падает канадец. Двойной аксель — чистый. А потом падает и с тройного риттбергера. Тройной лутц хорошо сделан.
На лед выходит Алекса Ракич из Канады.
За произвольную он получает 75,44 балла, общая сумма — 126,25 балла. Пока это третье место.
В принципе, можно назвать это выступление вполне неплохим, но от ошибок не удалось уйти хорватскому юниору.
Двойной аксель + двойной аксель сделано, а вот третий прыжок в каскаде нет. Падение с тройного сальхова. Двойной тулуп сделан.
Начинает он с тройного флипа и делает его вполне неплохо. А вот лутц не удается, всего один оборот. С каскада двойной тулуп + тройной тулуп юниор падает, как и с каскада двойной сальхов + ойлер + тройной сальхов.
Первым в этой группе свою программу покажет хорватский фигурист Шарль Хенри Катанович.
А на лед выходит вторая группа разминки.
За произвольную ему ставят 66,06 балла. Общая сумма — 109,66 балла. Это третье промежуточное место.
Не так уж много прыжковых элементов у молдавского фигуриста было в программе, или он просто решил их не прыгать. Зато дорожки шагов и вращения в основном на плюсы.
И снова неудачный каскад — после тройного лутца не смог прыгнуть второй прыжок. А вот двойной флип чистый. Двойной тулуп, кстати, тоже.
И опять с первого же прыжка падает юниор — тройной лутц не удается. Двойной аксель тоже, подкачало приземление. Попытка сделать флип заканчивается прыжком только с одним оборотом.
Лилиан Бинзарий из Молдовы замыкает эту разминку.
Судьи оценивают его прокат в 55,30 балла. Обе программы выходят — 94,78 балла.
И вновь мы видим тоже, что было раньше — слишком много падений у фигуристов в произвольной программе.
И еще раз падает юниор, на сей раз флип в три оборота. Каскад двойной лутц + тулуп в один оборот, конечно, тоже за минусом из-за оборотов.
Плохое приземление с каскада двойной аксель + тройной тулуп. Тройной тулуп тоже не удается, с него юниор падает, как и с тройного риттбергера. Двойной сальхов тоже не эталонный, а потом еще одно падение с тройного сальхова.
Марко Пилар из Словакии покажет свою вторую программу.
За произвольную он получает 87,48 балла. За два проката — 131,86. Второе промежуточное место.
Неплохое выступление для испанского фигуриста, но серьезных ошибок избежать не удалось ему, увы.
Удерживается на ногах после двойного акселя юниор. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп с недокрутами выходит. Неплохие дорожки шагов и вращения, но тоже с помарками иногда.
В начало ставит он каскад тройной лутц + двойной тулуп, но немного неудачно его исполняет. Как и каскад тройной сальхов + ойлер + двойной тулуп. С тройного флипа вообще падает юниор. Падает и с тройного риттбергера. А вот тройной лутц чистый.
Арнау Холи из Испании выходит на лед.
96,29 балла за произвольную, 145,02 — за два проката. Значительно больше, чем у предыдущих юниоров..
Очень недоволен своим выступлением юниор, почти что плачет. Да, допустил он несколько досадных ошибок в прокате.
Тройной тулуп + двойной тулуп сделан, хоть и с натяжкой. Дорожки шагов и вращения во второй части программы — сделаны вполне чисто и на плюсы.
Двойной аксель сделан чисто. А вот с тройного флипа американец падает. Каскад тройной лутц + тройной тулуп в плюсе. А потом вновь падение, на этот раз с риттбергера в три оборота. на каскаде двойной аксель+ ойлер + тройной сальхов касается льда рукой, с тройного лутца падает.
Даниэль Мартынов из США показывает свою программу.
Ставят ему судьи за произвольную 66,02. 99,79 — за обе программы. Примечательно, что пока это второй результат.
Вновь слишком много ошибок увидели мы у юниора. Будто намагничен лед, весьма неудачно падают фигуристы.
И еще одно падение, на этот раз с двойного акселя. Каскад двойной аксель + ойлер + двойной сальхов сделан, но не идеальной, двойной лутц — прыгнул юниор. Двойной лутц + двойной риттбергер — без очевидных ошибок.
Первый прыжок — тройной лутц — и падение. Падение и с каскада, куда включен тройной лутц. Каскад двойной риттбергер + двойной тулуп сделан.
Дэвид Сидей из Словении выходит на лед.
67,57 балла получает он за произвольную программу. 108,66 балла — за обе.
И еще балл штрафа получит за то, что заканчивал свою программу после конца музыки. Да, совсем не получилась программа у юниора, к сожалению, а ведь заявка была вполне ничего.
И с тройного тулупа падет юниор, а потом полностью выпадает каскад двойной аксель + двойной сальхов, падает он. Как и с каскада, куда включен тройной тулуп. И очень неудачные падения у фигуриста. Сумел одержать на ногах после двойного акселя, но приземление тоже неудачное.
С первого прыжка очень неудачно падает спортсмен. Приземляется всем телом на лед после тройного лутца. Да и каскад не самый лучший из-за приземлений — тройной риттбергер + двойной тулуп. А вот тройной сальхов выглядит более менее.
Первым свою произвольную программу представит Можеш Жозеф Берий из Венгрии.
На льду появляется первая группа разминки:
В таком порядке покажут свою произвольную программу фигуристы. Два российских юниора Андрей Мозалев и Артур Даниелян выступят в четвертой разминке.
Выступления начнутся около 18.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди юношей на этапе юниорского Гран-при в Загребе.