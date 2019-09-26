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Не допустить провала: россияне бьются на этапе Гран-при. LIVE

Юниоры. 6-й этап Гран-при. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Загребе проходит 6-й этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей, где Россию представляют Андрей Мозалев и Артур Даниелян.
Трансляция
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11:31

А вот и первая группа появляется на льду. Совсем скоро начнутся сами выступления.

11:25

В первой разминочной группе выступят следующие фигуристы:

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11:15

Россию представляют Андрей Мозалев и Артур Даниелян. Мозалев, кстати, выступит уже в первой разминке.

11:10

Всего свои короткие программы представят 24 спортсмена.

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11:00

Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей на 6-м этапе Гран-при среди юниоров. Прокаты начнутся в 11.30 по московскому времени.