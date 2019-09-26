Не допустить провала: россияне бьются на этапе Гран-при. LIVE

Трансляция
С конца
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11:31
А вот и первая группа появляется на льду. Совсем скоро начнутся сами выступления.
11:25
В первой разминочной группе выступят следующие фигуристы:
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11:15
Россию представляют Андрей Мозалев и Артур Даниелян. Мозалев, кстати, выступит уже в первой разминке.
11:10
Всего свои короткие программы представят 24 спортсмена.
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11:00
Приветствуем всех любителей фигурного катания на текстовой онлайн-трансляции короткой программы юношей на 6-м этапе Гран-при среди юниоров. Прокаты начнутся в 11.30 по московскому времени.