Скандал в сборной Германии: «Бавария» вступилась за Нойера

Президент «Баварии» Ули Хенесс потряс футбольную общественность. Глава немецкого гранда заявил, что клуб намерен запретить своим игрокам выступать за национальную команду Германии в случае, если страж ворот команды Мануэль Нойер перестанет быть основным вратарем сборной.

«Прежде, чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные перемены. Йоахим Лев услышит наши слова»,

— цитирует Хенесса Sport Bild.

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Причиной серьезного ультиматума стало высказывание стража ворот «Барселоны» и сборной Германии Марка-Андре тер Штегена, который выразил недовольство относительно роли запасного голкипера в национальной команде. Немец, проиграв конкуренцию несомненно более именитому и опытному Нойеру, в начале сентября отсидел на скамейке отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0), после чего не стал сдерживать эмоций.

«Не могу найти объяснение этой ситуации — в каждой игре я выкладываюсь по полной и стараюсь сделать решение для тренеров более сложным. Я установил свои приоритеты. Моей целью является стать основным вратарем. В любом случае я стараюсь, но эта поездка в сборную стала для меня тяжелым ударом», — цитировал расстроенного тер Штегена T-Online.

В ответ на этот выпад Нойер, известный своим миролюбием, призвал коллегу не мутить воду в команде №1, а продолжать упорно тренироваться.

«Тер Штеген является отличным вратарем. Он хорошо играет за «Барселону», но я не уверен, что его слова пойдут на пользу сборной Германии. Мы команда и должны позиционировать себя именно в таком качестве.

У нас отличные вратари. У нас есть Кевин Трапп, Бернд Лено. Они замечательные вратари, которые тоже хотят играть, а не сидеть на скамейке запасных. Мы команда и должны держаться вместе», — приводит слова Нойера твиттер Bayern & Germany.

Особенно интересно будет следить за развитием этой ситуации после заявления Йохима Лёва, который все-таки намерен дать шанс тер Штегену в будущих матчах немцев в отборе к чемпионату Европы.

Что интересно, это далеко не последний скандал в стане «бундесманшафт» за последнее время. Так, спустя неделю после завершения провального для немцев чемпионата мира – 2018 один из самых титулованных представителей сборной, полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил громко покинул национальную команду.

Тогда вызвала большой резонанс фотография игрока с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Несмотря на то, что футболист имеет турецкие корни, исповедует ислам, читает Коран и совершает намаз пять раз в день, хавбека раскритиковали за данную публикацию.

Вместе с Озилом и президентом Турции на снимок попал еще один полузащитник чемпионов мира — 2014 Илкай Гюндоган. Как итог, обоим атлетам досталось от президента Немецкого футбольного союза (DFB) Рихарда Гринделя.

«DFB уважает особое положение наших игроков, имеющих иностранное происхождение, но DFB придерживается ценностей, которые должным образом не соблюдаются господином Эрдоганом. Поэтому нехорошо, чтобы игроки нашей национальной команды были использованы для его предвыборной кампании», — отчитал футболистов функционер в твиттере.

И Озил закрывать глаза на упреки не стал. Он опубликовал несколько больших писем в социальных сетях, где объяснил свою позицию.

«Как у многих людей, мои корни уходят в несколько стран. Хоть я и вырос в Германии, мои предки жили в Турции. У меня два сердца: одно немецкое, другое — турецкое. В детстве моя мать учила меня всегда уважать свои корни, никогда не забывать, откуда я родом. Я до сих пор помню это и сохраняю эти ценности.

В мае я увиделся с Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Впервые мы встретились в 2010 году, когда турецкий президент вместе с Ангелой Меркель смотрел матч Германия — Турция в Берлине. После этого наши пути неоднократно пересекались… Я понимаю, что мое фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, мое фото не имело политического подтекста», — отметил игрок «кананиров», также объявив о завершении карьеры.

«Я больше не буду козлом отпущения из-за некомпетентности Гринделя и неспособности правильно выполнять работу. Знаю, что он хотел моего ухода из команды после моей фотографии с Эрдоганом, но за меня вступился тренерский штаб. В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Однако когда мы проигрываем, я для них — иммигрант»,

— поставил точку спортсмен.