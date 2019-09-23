Месси или Роналду? ФИФА вручает награду игроку года. LIVE

Кстати, Месси отправился в Милан вместе со своей семьей. Зачастую это означает, что награда будет вручена футболисту, который накануне показывает наибольшую заинтересованность. Не секрет, что информация о победителе просачивается в прессу раньше самой церемонии.
Главной интригой станет имя лучшему игроку среди мужчин. На награду претендуют форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эксперты видят последнего фаворитом — он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов.
Премия «The Best» вручается уже третий сезон. Дебютную награду забрал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а в прошлом сезоне обладателем статуэтки стал хорват Лука Модрич.
Всего сегодня будет вручено девять наград: лучший футболист и футболистка, лучший тренер, лучший тренер женских команд, лучший вратарь, приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол, приз за честную игру (fair play), FIFA Fan Award и символическая сборная.
В Милане проходит церемония вручения наград лучшим игрокам сезона — «The Best FIFA Football Awards-2019». Торжественная часть и гала-концерт начнется ровно через час.