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Месси или Роналду? ФИФА вручает награду игроку года. LIVE

Церемония вручения наград лучшим игрокам года. ОНЛАЙН

В Милане проходит церемония вручения наград лучшим футболистам года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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21:10

Кстати, Месси отправился в Милан вместе со своей семьей. Зачастую это означает, что награда будет вручена футболисту, который накануне показывает наибольшую заинтересованность. Не секрет, что информация о победителе просачивается в прессу раньше самой церемонии.

21:00

Главной интригой станет имя лучшему игроку среди мужчин. На награду претендуют форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эксперты видят последнего фаворитом — он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов.

20:50

Премия «The Best» вручается уже третий сезон. Дебютную награду забрал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а в прошлом сезоне обладателем статуэтки стал хорват Лука Модрич.

20:40

Всего сегодня будет вручено девять наград: лучший футболист и футболистка, лучший тренер, лучший тренер женских команд, лучший вратарь, приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол, приз за честную игру (fair play), FIFA Fan Award и символическая сборная.

20:30

В Милане проходит церемония вручения наград лучшим игрокам сезона — «The Best FIFA Football Awards-2019». Торжественная часть и гала-концерт начнется ровно через час.