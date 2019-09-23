Забыть про Олимпиаду? Песков ответил WADA. LIVE

Высказалась и заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. «Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у ВАДА, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, (и сопоставившего ее) с той базой данных, которая у них была в распоряжении. Поэтому об этом сегодня было доложено на исполкоме. Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса соответствия кодексу или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес России, ждем ответа от России», — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Спортивное руководство РФ готовит ответ на вопросы WADA к Российскому антидопинговому агентству».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковАлексей Куденко/РИА "Новости"
Опасения подтвердились: WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Reuters.
Официальная информация о результатах расследования WADA представлена на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Сегодня же функционеры и делегаты вынесут на обсуждение вопрос о возможном повторном приостановлении действия аккредитации РУСАДА, что может стоить России поездки на Олимпиаду.
По информации британского СМИ, предполагаемый запрет связан с проверкой Всемирным антидопинговым агентством (WADA) данных Московской антидопинговой лаборатории, полученных международной организацией в начале года. Проверка якобы показала, что в последние 18 месяцев материалы подвергались манипуляциям ради сокрытия факта исторического и системного употребления допинга российскими спортсменами.
Причиной подобного решения стала новость, потрясшая мир российского спорта накануне. 22 сентября английское издание The Telegraph сообщило о возможном отстранении России от участия в летних Олимпийских игр 2020 года. Турнир проедет в Токио следующим летом.
Вопрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и разгоревшегося вокруг него скандала будет обсуждаться во вторник на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Токио. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, в которой будет освещать очередной допинг-скандал вокруг Российского антидопингового агенства (РУСАДА).
Вывеска Российского антидопингового агентства (РУСАДА)РИА Новости