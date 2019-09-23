Забыть про Олимпиаду? Песков ответил WADA. LIVE

Высказалась и заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. «Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у ВАДА, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, (и сопоставившего ее) с той базой данных, которая у них была в распоряжении. Поэтому об этом сегодня было доложено на исполкоме. Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса соответствия кодексу или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес России, ждем ответа от России», — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».