Подняться с низов: Квят борется за медали в Сингапуре. LIVE

Квят вчера провел неудачную квалификацию. Россиянину не удалось провести хороший последний круг и улучшить свое время, а из второго сегмента его в последний момент выбил Серхио Перес. Правда, мексиканец будет все равно стартовать ниже, так как потерял пять позиций из-за замены коробки передач. Штраф Даниэля Риккардо на «Рено» поднимает Квята еще на одну позицию, но в целом положение на старте плохое — в Сингапуре городская трасса, на которой сложно обгонять. Кроме того, тут не очень удобно стартовать с ряда четных мест, а старты вообще не относятся к коньку Даниила в этом сезоне.