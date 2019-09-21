Подняться с низов: Квят борется за медали в Сингапуре. LIVE

Феттель спросил, будут ли они с Леклером бороться на рестарте, и в «Феррари» подтвердили, что будут!
Побывал в боксах и Квят, выехавший на 14-й позиции. Джовинацци тоже был в боксах.
Еще ни разу Гран-при Сингапура за свою 12-летнюю историю не обходился без машины без опасности. Исключения не будет! Расселл врезался в стену после борьбы с Грожаном! Пилот «Уильямса» сошел. Несколько пилотов тут же рванули в боксы. Хюлькенберг, например.
1:45,250 — лучший круг у Леклера. Джовинацци и Риккардо в боксах. Квят уже на 12-е место так сумел подняться.
А у Риккардо прокололо колесо в этой борьбе! У Джовинацци тоже проблемы. Дирекция гонки уже расследует инцидент.
Уже и Албон прошел Джовинацци, после чего того жестко атаковал Риккардо, и в борьбе случился контакт! Хюлькенберг и Норрис сразу же прошли «Альфа Ромео» следом.
Джовинацци легко пропустил Леклера и поборолся с Ферстаппеном, но все же и его пропустил. А Хэмилтон обогнал Риккардо. Гасли после пит-стопа тоже позади и Квята, и Стролла оказался.
Немного о Квяте: Стролл выехал позади него. Россиянин сейчас 15-й.
Леклер и Ферстаппен проходят Гасли.
Стролл заезжает на свой первый пит-стоп в середине дистанции.
Могут выдыхать болельщики Феттеля. Не будет штрафа, а сам немец проходит Джовинацци и становится лидером. Леклер и Ферстаппен поочередно проходят Риккардо и становятся четвертым и пятым сейчас.
Обгон Феттеля под расследованием! Еще один штраф в суперлицензию приведет к дисквалификации немца на одну гонку! Ух.
Феттель одного за другим проходит Риккардо и Гасли, причем франуза даже выдавил с трассы. Уже вторым едет немец. Ниже Ферстаппен прошело Стролла.
Лучший круг в гонке ставит Боттас.
Хэмилтон несется в погоню. 4 секунды уступает Ферстаппену. Компьютер прогнозирует, что догонит через 6 кругов.
Первая тройка прямо сейчас: 1. Джовинацци («Альфа Ромео»), 2. Гасли («Торо Россо»), 3. Риккардо («Рено»). Бывает же такое.
Хэмилтон заехал в боксы и действительно вернулся позади Ферстаппена!
Положение после 23-х кругов.
Хэмилтон остается на трассе, но в «Феррари» сейчас передали Феттелю, что Хэмилтон после пит-стопа окажется даже позади Ферстаппена!
Феттель поставил лучший круг, а на второй позиции сейчас едет Джовинацци, который еще не был в боксах.
У «Мерседесов» первым заезжает ехавший вторым Боттас. А шины Хэмилтона все хуже...
Леклер побывал в боксах на круг позже Феттеля, однако этого круга Себу хватило, чтобы оказаться впереди! Ферстаппен позади Феттеля и Леклера, попав в трафик на выезде из боксов.
Вот полное положение в гонке после 15-ти кругов. Правда, уже произошли изменения, о которых мы писали ниже.
Перес в очень жесткой борьбе проходит Кубицу, и тут же поляка успешно атакует Квят.
Хюлькенберг вовсю атакует Грожана в борьбе за 13-ю позицию.
Благодаря сдерживанию поляка подтянулся к этой группе Квят. Но в итоге Кими все же совершает обгон. Теперь очередь Переса, потом Квята.
Райкконен атакует еще не заезжавшего в боксы Кубицу, который жестко обороняется и пока держит позицию.
Райкконен прямо перед Пересом выехал, тот пытается атаковать.
Райкконен заезжает в боксы, и Риккардо, стартовавший последним, поднимается уже на 11-ю позицию. А лучший круг устанавливает Чеко Перес.
Квят на свежей резине ставит лучший круг — 1:47,419! Правда, Перес все же уже от россиянина уехал.
Перес тоже в боксах. Где выедет? Меньше чем в секунде, но впереди Квята.
Квят в боксах. Верное решение, чтобы добавить темпа. Ставят «хард» ему.
Что-то совсем нет темпа у Квята! Уже и «Хаас» Ромена Грожана его догоняет!
И следом еще и Перес, используя DRS, проходит Квята, отодвигая его на 15-ю позицию.
Очень неприятный момент для Квята. Обогнал российского пилота Риккардо, чья «Рено» явно быстрее, но слишком близко был и Стролл, который воспользовался этим моментом и, пока Даниил пытался набрать скорость, тоже проехал мимо «Торо Россо». Только 14-й Квят теперь.
Риккардо прошел Стролла и гонится за Квятом. Тот, в свою очередь, не слишком далеко позади Райкконена.
6 кругов позади: 1. Леклер, 2. Хэмилтон, 3. Феттель, 4. Ферстаппен, 5. Боттас, 6. Албон, 7. Норрис, 8. Джовинацци, 9. Магнуссон, 10. Гасли, 11. Райкконен, 12. Квят, 13. Стролл, 14. Риккардо.
Хюлькенберг после заезда в боксы ставит лучший круг гонки. Ну а Хэмилтон уже менее чем в секунде позади Леклера!
Появились подробности случившегося с Сайнсом. Он сообщил по радио после старта, что случился прокол.
Квят прошел заехавшего в боксу Хюлькенберга и выбрался на 12-ю позицию!
1:09 продолжался пит-стоп Сайнса. Он уже круговой.
Отбившийся от Феттеля Хэмилтон ставит быстрейший круг гонки на данный момент.
Не только у Сайнса были проблемы на старте — Джордж Расселл на «Уильямсе» в боксах, ему меняют переднее антикрыло. Сайнс тоже в боксах, и у него пит-стоп уже минуту длится!
Леклер очень уверенно уезжает от преследователей. Феттель рубится с Хэмилтоном. Квят выиграла н а старте одну позицию и поднялся на 13-е место. Как и все остальные, он обогнал провалившегося в конец пелотона Сайнса.
Стартовая пятерка осталась без изменений, но Феттель пытается атаковать Хэмилтона! Леклер немного оторвался.
Старт!
Прогревочный круг начался.
Вот какие сегодня погодные условия.
Ответ Квята получился вот таким:
«Если он так сказал, значит, так и есть. У меня по этому поводу только позитивные мысли. Я продолжаю работать. Нет, я не расстроен: просто делаю свою работу. Какую работу они мне дают, такую я и делаю. Сейчас мне дали работу в «Торо Россо». Я буду стараться работать в «Торо Россо» настолько хорошо, насколько могу. Дадут работу где-то еще — буду стараться хорошо работать где-то еще». .
Вот таким заявлением сегодня разразился доктор Гельмут Марко, консультант «Ред Булл»:
«Мы примем решение по составу команды «Ред Булл» после Гран-при Мексики. Контракт Квята подтвержден на следующий год, по крайней мере с этим все понятно. Сейчас нам предстоит выбрать между Пьером Гасли и Александером Албоном в качестве партнера Макса Ферстаппена».
Ну и, конечно, невозможно не отметить Шарля Леклера. Юный монегаск из «Феррари» выигрывает третий поул-позишн подряд! Причем для «Феррари» эта трасса вроде бы не очень удобна. Сможет ли выиграть и гонку в третий раз подряд?
Квят вчера провел неудачную квалификацию. Россиянину не удалось провести хороший последний круг и улучшить свое время, а из второго сегмента его в последний момент выбил Серхио Перес. Правда, мексиканец будет все равно стартовать ниже, так как потерял пять позиций из-за замены коробки передач. Штраф Даниэля Риккардо на «Рено» поднимает Квята еще на одну позицию, но в целом положение на старте плохое — в Сингапуре городская трасса, на которой сложно обгонять. Кроме того, тут не очень удобно стартовать с ряда четных мест, а старты вообще не относятся к коньку Даниила в этом сезоне.
Стартовый порядок 1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Себастьян Феттель («Феррари») 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 5. Валттери Боттас («Мерседес») 6. Алекс Албон («Ред Булл») 7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 8. Нико Хюлькенберг («Рено») 9. Ландо Норрис («Макларен») 10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 11. Пьер Гасли («Торо Россо») 12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 13. Кевин Магнуссен («Хаас») 14. Даниил Квят («Торо Россо») 15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)* 16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 17. Ромен Грожан («Хаас») 18. Джордж Расселл («Уильямс») 19. Роберт Кубица («Уильямс») Даниэль Риккардо («Рено»)** * – Перес потеряет пять позиций на старте из-за замены коробки передач ** – Риккардо исключен из протокола за несоответствие машины техническому регламенту
Старт запланирован на 15.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки на Гран-при Сингапура.